Patersonek Carlos du izana

Filmaren istant batez (Paterson istantez, mementoz da egina, sortua) japoniar bat ikusten dugu pantailan. Zerbait ari da gozo eta gogotsu irakurtzen. Baliteke izenburuari erreparatu ez izana, film honek dituen altxorrak, ñabardurak, hain baitira ukaezinak, momentuzkoak, etereoak. Baina garrantzitsua da oso eskuetan duen liburuari begirada ematea.

Izan ere, pertsonaia horrek Paterson aukeratu du leitzeko. Bai, pelikulak 'Paterson' du izenburua. Bai, protagonistak Paterson du izena. Bai, poesia idazten duen autobus gidaria Paterson deitzen den hirian bizi da. Bai, bada ere Paterson izena/izana duen poema. Eta bai, Paterson horiek guztiek geure Paterson propioa osatzen dute.

Nork idatzi zuen Paterson poema? Literaturaz, Amerikako tokian tokiko hizkeraz, poesia hertsiki itotzen zuten kate aspaldikoez, ingelesaren eta espainolaren soinu, doinu eta erritmoaz sorgindua, maite eta minez zen mediku batek. Familia mediku batek. Williams Carlos Williams zituen izen-deiturak eta Paterson hiritik hurbil zen Rutherforden, berriz, zituen etxea eta kontsulta. Izan ere, bere poema franko errezeten atzealdean idatziak ziren. Izan ere, seme-alabek sekula ez dute ahaztuko idazmakinaren zarata. Gauez izkiriatzen zuen mediku jaunak. Familiak segituan zekien ondo, suabe, tinko, natural, erraz, arin ote zen inspirazioa. Hala aldrebes. Nola jakin ordea? Idatz makinaren erritmoagatik: jarraitua, isilunerik gabea, eztisua. Edo seko, lehor, entzuten zuten doinu etena.

Berez, behin batean (1963an hil zen Williams Carlos Williams) bazen Paterson hiriaren ondoan geroxeago 'Paterson' izena izango zuen filmerako inspirazio iturria izango zen Paterson poema idatzi zuen poeta. Pelikulak karteldegian dirau orguilos eta airos. Lumen argitaletxeak, berriz, plazaratuko du poema aurten.

Asko dakigu Paterson izena duen zeluloidezko pertsonaiaz. Ezagutzen dugu maite duen emaztea. Badakigu bikotearen txakur lotsagabe eta sasi filosofoaren izena: Mervin. Aspaldi konturatu ginen bizitzaren gauza, kontu, pasadizo, misterio eta mentura tippiak dituela gogoko autobus gidariak. Baina zer berri daukagu Williams Carlos Williamsi buruz? Ba esaterako, Paterson poema ez zuela ziztu, di-da batean idatzi.1946an ekin zion eta 1958n amaitu. Ez da lan motza, txikia. Bost liburutan agertu zen. Nor, zein ispilu, abiapuntu, geroxeago apurtuko zuen eredu? Joyceren 'Ulyses', Sarrionandiak euskaratuko zuen Elioten 'Lur eremua', baita Keats ere. Gaia? Eguneroko bizitza, hiri batekoa. Doinua? Kalekoa. Kalekoa bai, baina filmari bezala, bost (kasik sei) liburukiko bilduma horri epika dario. Izaki guztiei darien epika oparoa, egunerokoa. Bizitza, zinema, literatura osatzen dituena. Eskorga gorri batek edo oilo zuri batzuek ('On the Wheelbarrow') izan dezaketena. Cannesen saritu ez zuten film maitatuak duena.