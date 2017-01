El universo Star Wars aterrizará en Donostia

Donostia se prepara para vivir su particular despertar de la fuerza. En 2017 se cumplen cuarenta años del estreno del episodio IV de Star Wars, entonces 'La Guerra de las Galaxias', la primera de las seis obras galácticas de George Lucas, en el Festival de Cine de San Sebastián, aniversario que no ha pasado desapercibido para los organizadores del Salón Internacional de Cómic y Manga, que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero en el Kursaal. La saga más famosa de ciencia ficción tendrá un espacio preferente en el congreso con una exposición que traerá auténticos tesoros de coleccionista.

Una maqueta de dos metros del mítico Halcón Milenario, la nave tripulada por Han Solo y Chewbacca capaz de alcanzar la velocidad de la luz, las empuñaduras de los sables láser, el traje completo del villano Darth Vader, un maniquí de un soldado imperial, el robot R2-D2 o la figura de Han Solo congelado, a tamaño real, son algunas de las reliquias que se podrán contemplar en una exhibición de réplicas exclusivas.

Más de cien piezas componen una exposición «muy llamativa», como reconocen desde la propia dirección del Salón del Cómic, que, a diferencia de otras que han existido, incorpora elementos nuevos del séptimo capítulo de la historia de la saga fantástica, 'El despertar de la fuerza', como el bastón de Rey o el robot BB-8. Además, la última película en ver la luz, 'Rogue One', que aún se encuentra en la cartelera, también contribuirá en las vitrinas expositoras con los cascos de los nuevos soldados imperiales que aparecen en la entrega. Así, todos los episodios estarán representados a través de distintos elementos.

Photocall de la Legión 501

El culpable de que estos contenidos se muestren en el palacio de congresos donostiarra es José María Arosa. Todo el material que se expone pertenece a su colección privada que ronda las 10.000 piezas. A San Sebastián se trae lo más «bestia» que tiene. Este bilbaíno, que ejercerá de comisario de la muestra, es uno de los mayores coleccionistas de Star Wars a nivel nacional.

Tras empezar a jugar a los cinco años con los primeros juguetes que aparecieron de la saga en 1978, y debido al parón de producción que trajo el estreno del 'Retorno del Jedi', el sexto episodio, no fue hasta los noventa, cuando George Lucas, animado por los avances de la tecnología, retomó la idea de realizar los nuevos episodios, el momento en el que Arosa decidió «desempolvar todo lo que tenía guardado en cajas» y ampliar su colección. Desde entonces, este consultor de artes gráficas no ha parado de sumar adquisiciones a su particular museo de Star Wars que descansa en un 'txoko' acondicionado dentro de su casa, que como confiesa, se le ha quedado «infinitamente pequeño».

I SALÓN DEL CÓMIC DE DONOSTIA EntradasEl precio de los billetes para acceder al Salón del Cómic será de 7 euros, valedero para un día, y de 15 euros, para los tres días. HorariosEl viernes 3 de febrero, de 16.00 a 21.00 horas; sábado 4, de 11.00 a 21.00 horas; y el domingo 5, de 11.00 a 20.00 horas

Arosa ofrecerá una charla el domingo 5 de febrero a las 12.30 horas en el Kursaal, en la que dará cuenta de su pasión por Star Wars. Ahí no terminará todo el contenido relacionado con el universo de 'La Guerra de las Galaxias', ya que todo aquel que visite el recinto dentro de tres semanas, podrá fotografiarse con los soldados de la Legión 501 en un «espectacular photocall», como prometen desde la organización del evento. Una princesa Leia donostiarra también hará acto de presencia, como homenaje a Carrie Fisher, la actriz que dio vida al personaje en la gran pantalla, fallecida recientemente.