El comisario de la muestra estuvo en el 'Rancho Skywalker'

Uno de los lugares más sagrados para la legión de seguidores que posee Star Wars es el 'Rancho Skywalker'. Este emplazamiento a pocos kilómetros de San Francisco, rodeado de colinas y prados, lejos del ruido de Hoolywood, sirvió al cineasta George Lucas como refugio para construir la célebre saga fantástica. Muchos fans han intentado acceder a él sin éxito. José María Arosa, el comisario de la muestra que se podrá ver en el Kursaal, es uno de los privilegiados que conocen sus entrañas. «El rancho es como tu oficina, no puede entrar cualquiera de visita. He estado tres o cuatro veces, porque entre 2000 y 2005 hacía la revista Star Wars Magazine para España. A raíz de eso entré en contacto con la parte del negocio, y pude ir a Australia a ver el rodaje de los episodios dos y tres, y estar con el mismo George Lucas. También conocí a actores como Natalie Portman, Hayden Christensen o Samuel L. Jackson, y de las clásicos a Mark Hamill o Carrie Fisher. Harrison Ford es el único que se me ha escapado».