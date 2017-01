The Who, Blur y Mick Rock cierran el Dock of the Bay

Llegó la hora de cerrar la décima edición del Dock of the Bay, pero aún queda un largo sábado por delante para seguir en la línea de lo que ha sido esta semana con películas, conciertos, fiestas y un seminario. Menos el capítulo de conferencias, habrá de todo ello hoy en la jornada en la que también se entregarán los diversos premios del festival.

PROGRAMA PARA HOY 17.00: 'The Kids Are Alright'. 19.45: 'Blur: New World Tower'. 22.30: 'Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock'. Lugar: Teatro Principal.

El premio al mejor documental musical Dock of the Bay 2017 lo otorgará un jurado compuesto por el programador y cineasta Alejandro Díaz, el escritor e historiador Felipe Cabrerizo y los cineastas Kikol Grau, Leire Apellániz y Virginia García del Pino.

Hasta la sesión de clausura, que se celebra a las 22.30 horas en el teatro Principal, no se darán a conocer los premios. Tras la entrega, se proyectará una de las tres películas que se pueden ver hoy en el festival, que se traslada de nuevo al Principal y con películas fuera de concurso, después de haber mostrado durante la semana en los cines Trueba los filmes que participaban en la competición.

La primera sesión que se verá hoy pertenece a la sección retrospectiva Paint It Black que ha ofrecido tres títulos fundamentales en la historia del documental musical. En esta ocasión se verá 'The Kids Are Alright' (1979), la película que dirigió Jeff Stein cuando el grupo The Who, uno de los más influyentes en el rock británico desde los años 60 y adalid del movimiento 'mod', ya se había asentado como un clásico, y parecía que ya hubiera dado de sí al máximo en su explosiva, desenfrenada y anfetamínica carrera. Hay mucha historia después de ese filme, teniendo en cuenta que ya hace un par de años que The Who cumplió su cincuenta aniversario, pero lo esencial del grupo está ahí, y sigue causando asombro.

'Blur: New World Towers' documental el regreso a la actividad del grupo británico después de seis años de separación. La grabación de su álbum de retorno, 'The Magic Whip', en un lugar tan alejado del 'brit-pop' que representaron junto a Oasis como es Hong Kong, y los conciertos en ese lugar y en el emblemático Hyde Park con sus éxitos de siempre y sus nuevas canciones, coronan por ahora la trayectoria de uno de los grupos fundamentales en el pop-rock de los años 90. Dirigida por Sam Wrench, 'Blur: New World Towers' se proyecta a las 19.45 horas.

Creador de iconos

Y con la sesión de clausura, a las 22.30 horas, se podrá ver 'Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock', que retrata a Mick Rock, uno de esos personajes que no tendrá la popularidad de las grandes estrellas pero ha sido testigo y transmisor de muchos momentos fundamentales, íntimos o insospechados de la historia del rock. Fotógrafo loco por la música y los músicos durante los últimos 50 años, se ha encargado de retratar movimientos tan señeros como el glam o el punk y ha creado imágenes que definen la carrera de grandes iconos del rock, de David Bowie y Lou Reed a Syd Barrett, Blondie o Queen. Sus vivencias, su arte y su obra se resumen en esta película dirigida por Barnaby Clay.

La fiesta de clausura del décimo Dock of the Bay cuenta con un invitado de lujo, a decir de sus seguidores, atentos a la delicadeza y elegancia de su pulsión electrónica y vocal. Se trata de Christian Löffler, que actuará en directo en la primera parte de la fiesta, que comienza justo a medianoche en la sala Dabadaba. A continuación llegará la sesión del DJ y productor de Barcelona conocido como JMII.