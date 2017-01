«El nuevo Carvalho vivirá en la Barcelona actual y estará al día»

El nuevo detective Pepe Carvalho, al que volverá a dar vida el escritor Carlos Zanón, seguirá residiendo en Barcelona, aunque tendrá «una mirada contemporánea» y estará al día de la forma de vida actual, por lo que, con toda probabilidad llevará móvil. Así lo comentó ayer Carlos Zanón, -uno de los autores más destacados de la novela negra actual, con títulos como 'Tarde, mal y nunca', 'Yo fui Johnny Thunders' o 'Marley estaba muerto'- que se ha comprometido a escribir un nuevo volumen de la serie Carvalho creada por Manuel Vázquez Montalbán, después de haber llegado a un acuerdo con la editorial Planeta, la agencia Balcells y los herederos del escritor.

Zanón (Barcelona, 1966) ha indicado que recibió la propuesta «con sorpresa, porque es un reto», y al mismo tiempo «con mucha ilusión, porque recordaba haber leído los libros desde el instituto».

Carlos Zanón compara la posibilidad de dar vida a un personaje como Pepe Carvalho «al hecho de conducir un Ferrari», aunque dice que no siente la responsabilidad de estar «a la altura» de Manuel Vázquez Montalbán. «Tengo claro que me eligieron a mí por cómo escribo yo, por la mirada que tengo y quiero hacer un libro que sea mío», afirma Zanón.

«No es cuestión de imitar»

Zanón asegura que «no es cuestión de hacer un libro imitando el estilo, sino aportar tu estilo propio al personaje creado por ese autor, dentro de una misma ciudad, Barcelona, con una mirada contemporánea». Se declara preparado para recibir «todo tipo de críticas», si bien la cuestión «tampoco me preocupa mucho, lo que me preocupa es hacer un libro del que me sienta satisfecho».

Carlos Zanón confirma que la trama policial «sucederá aquí y ahora», aunque se reserva desvelar si su Carvalho tendrá la misma edad que el de Vázquez Montalbán o habrá envejecido. Indica, eso sí, que habrá características del protagonista que permanecerán y otras que cambiarán, pues «lo que quiero hacer es un personaje que funcione en 2018 para que pueda funcionar también para el lector de ahora, al que el Carvalho de Montalbán les queda muy lejos».

Zanon, que ya ha empezado a escribir la historia sobre el atípico detective, estima que el nuevo libro de Carvalho se publicará entre marzo y abril de 2018. El compromiso se limita a la publicación de un único libro «y luego ya se verá».

Carlos Zanón revela que conoció a Vázquez Montalbán en 1989, cuando se puso en contacto con él para que presentara su primer libro de poemas, 'El sabor de tu boca borracha', y se citaron en una cafetería, en la que ambos estuvieron hablando de poesía. Vázquez Montalbán no llegó a presentarle el libro por una cuestión de agenda, aunque «hizo la primera reseña de una de mis obras en el diario El País».

Manuel Vázquez Montalbán, fallecido en 2003, se sirvió de Pepe Carvalho, un detective de origen gallego y afincado en Barcelona, para escribir algunas de sus más célebres novelas, como 'Yo maté a Kennedy', 'Los mares del Sur', 'Asesinato en el Comité Central' o 'Tatuaje'.