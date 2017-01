«Leer 'Patria' fue una catarsis, y sentí la necesidad de llevarla a la televisión»

Dice Aitor Gabilondo, guionista y productor de televisión, que leer la novela 'Patria' fue para él «una catarsis». «Yo soy donostiarra, euskaldun, hijo de unos carniceros de la Bretxa y vasco que vivió aquellos años tan duros de atentado diario y situaciones terribles. De pronto veía en el libro de Fernando Aramburu personajes y realidades que había experimentado casi en primera persona, como tantos otros de nosotros. Y me entró una especie de necesidad vital de llevar esa novela a la pantalla».

Así que Gabilondo, profesional de largo recorrido en la televisión, guionista y productor de series de éxito como 'El príncipe' o 'Allí abajo', contactó con Tusquets, editorial que publicó el libro, para comprar los derechos de la historia. «Me respondieron de una manera formal, como si se tratara de una operación mercantil. Para mí era algo más». Así que luego se puso en comunicación directa con el propio Aramburu y surgió la complicidad.

«Los dos somos donostiarras y aunque él es algo mayor que yo hemos vivido realidades muy parecidas», dice Gabilondo. «'Patria' es una novela de ficción, pero la red construida con sus nueve personajes es un espejo fiel del país. Aramburu recoge retazos que antes se contaban a media voz y que yo vi con mis propios ojos, cuando se apuntaba de alguien 'parece que su hijo se ha escapado al otro lado', o se comentaba de otro 'dicen que ETA ha pedido dinero a su padre'... Fernando Aramburu ha contado muy bien toda esa historia a través de esas dos familias vascas y el microcosmos de un pueblo. Lo que asusta del libro es que resulta verosímil para quienes lo hemos vivido, pero los lectores de otros lugares nos preguntan si la realidad fue así».

«Es un proyecto que tardará»

El reto es ahora «descomunal», en palabras del propio Gabilondo. «No es fácil llevar una historia tan redonda, contada además de forma circular, no cronológica, a una serie de televisión. Por eso lo primero que quiero decir es que el proyecto tardará tiempo en ver la luz. Sí tengo claro que será una serie cerrada, con un principio y un final, y unos cuantos capítulos para contar los 30 años de vida en las dos familias en las que descansa la acción. Aramburu me dijo que él ya había hecho la novela y que no quería intervenir en la adaptación».

Fernando Aramburu dijo ayer que prefiere que una historia como la suya, de más de 600 páginas, «sea una serie, con más tiempo para desarrollar la acción, que una película en la que todo se condensa en dos horas». También confió en que la adaptación «se haga con tiento», con todos los matices de la novela.

La noticia de la compra de derechos de 'Patria' coincide con la nueva etapa profesional de Aitor Gabilondo. Veterano guionista de televisión en series como 'Periodistas' o 'El comisario', en 2010 montó la productora Plano a plano junto a César Benítez y crearon proyectos como 'El príncipe', 'Allí abajo' o 'El caso'.

Gabilondo ha creado ahora su propio productora, Alea Media, con Mediaset como socio minoritario. «Estamos dando los primeros pasos, y la compra de los derechos de 'Patria' coincide con la nueva andadura, pero la adaptación de la novela debe madurar más y pienso que antes llevaremos a la práctica otros proyectos», advertía ayer en conversación con este periódico. También es pronto, en palabras de Gabilondo, para saber qué cadena de televisión lo emitirá. «Vamos despacio. Igual tardamos dos años en conseguir que la novela llegue a la pantalla».

El libro, mientras tanto, sigue convertido en un fenómeno de ventas. En cuatro meses ha agotado nueve ediciones y ha superado ya los 100.000 ejemplares. En los balances literarios del 2016 fue elegido como «libro del año» en España en distintos medios.