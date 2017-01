El heavy de Thor, un fan de Morrissey y karaoke para todos

La competición del Dock of the Bay da hoy su último paso con la presentación de la película 'Moz and I', un seguimiento de los directores Edgar Burgos y Esther Lopera a la figura de Luis Le Nuit, apodo de un discjockey de la Barcelona de las dos últimas décadas que destaca por su fervor absoluto por Morrissey y The Smiths. Ya fuera de concurso se proyecta el filme sobre el sello punk Fat Wreck y la prometedora historia del músico heavy Thor, clásico caso de un músico con gran entusiasmo y potente imagen que no ha logrado todo el éxito requerido. También hay concierto de The Class Karaoke, en el que el público puede subir a cantar temas clásicos del rock con el grupo. En el Dabadaba a medianoche, y con Pyscho Beat! DJ, o sea, Felipe Cabrerizo.

Programa para hoy 19.15 h.: 'A Fat Wreck, The Pun-U-Mentary' de Shaun Colon. 20.45 h. 'Moz and I' de Edgar Burgos y Esther Lopera . 22.45 h. 'I Am Thor' de Ryan. Wise. Proyecciones: Cines Trueba, San Sebastián.