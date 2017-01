Las exposiciones que veremos este año

. Después de un año donde la oferta expositiva ha estado vinculada a la Capitalidad, instituciones, centros culturales y galerías tienen ya pergeñado el programa para este 2017 en el que Cristóbal Balenciaga, con la celebración del centenario de su primer taller en Donostia, Rafael Ruiz Balerdi, con una potente retrospectiva, y Hitchcock se convierten en los protagonistas.

las exposiciones José María Sert y la Liga de Naciones. Óptica y Diplomacia: San Telmo. Desde hoy hasta marzo Done Sebastian: Ganbara. 24 de enero - 4 de marzo. Miquel Navarro. Arqueologías imaginarias: Sala Kubo. 17 de febrero - 21 de mayo. Estimulantes: circulación y euforia: Tabakalera. Del 17 de febrero - 11 de junio. El juguete marítimo: Untzi Museoa. Desde febrero hasta junio. Bizikedetza eta giza eskubidea: Ganbara. Del 9 -l 25 de marzo. Waste Lands: San Telmo. De marzo a mayo. Confesión general. Luis Gordillo: Sala de exposiciones del KM. 23 de marzo - 10 de junio. Fotografía. Colección del museo: San Telmo. De marzo a mayo. Adrián Ferreño: Ganbara. 6 de abril - 27 de mayo. Begoña Zubero. Gente del Po: Kutxa Kultur Artegunea. Del 7 de abril - 2 de julio. Rafael Ruiz Balerdi: Sala Kubo. 9 de junio - 24 de septiembre. Gentz del Valle: Ganbara. 15 de junio - 26 de agosto. Eric Baudelaire. The music of Ramón Raqullo and his Orchestra: Tabakalera. Del 23 de junio - 15 de octubre. Alfred Hitchcock. Más allá del suspense: San Telmo. Verano. El turismo como fábrica: Sala de exposiciones del KM. 6 de julio - 30 de septiembre. Chema Madoz. Ars Combinatoria: Kutxa Kultur Artegunea. 21 de julio - 5 de octubre. Mariano Arsuaga: Ganbara. 13 de septiembre - 4 de noviembre. Paloma Navares: Sala Kubo. 13 de octubre - principios de 2018. A la hora en el lugar: Sala de exposiciones del KM. 19 de octubre - 30 de noviembre. Cale, cale caleeee!!!: Tabakalera. 27 de octubre - 4 de febrero. Adrià Julià: Tabakalera. Del 27 de octubre - 4 de febrero. Bernice Abbot. Topografies: Kutxa Kultur Artegunea. Del 24 de noviembre - marzo.

El Museo San Telmo inaugura hoy en una de sus capillas la muestra 'José María Sert. Óptica y diplomacia', con el tema central de los dibujos que el artista catalán realizó para decorar la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra. En marzo llegará ' Waste Lands'. A través de diez artistas procedentes de países como Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Egipto, Marruecos o Palestina, se refleja la degradación de los paisajes y entornos urbanos, sociales, antropológicos y arqueológicos en países destruidos y empobrecidos.

San Telmo cuenta con una interesante colección de fotografías relacionadas con la sociedad donostiarra y por extensión de la guipuzcoana. Las comisarias Elisa Querejeta y María Millán han realizado una selección de doscientas imágenes que pone en valor los fondos del museo.

El Museo Balenciaga celebrará el centenario del primer negocio del modisto en Donostia

La Ganbara del Koldo Mitxelena presentará un gran San Sebastián de Javier Aranburu

En verano llegará una de las exposiciones que más éxito han tenido en Madrid en los últimos meses: 'Alfred Hitchcock: Más allá del suspense', de la Fundación Telefónica. Retrata al director como artista, autor y creador que controlaba cada aspecto de sus películas.

Cristóbal Balenciaga Museoa ha centrado toda su actividad en torno a los cien años de la apertura del primer negocio del modisto en San Sebastián, incidiendo en su doble faceta de creador y emprendedor. En este contexto se inaugurará en mayo una gran muestra, con las mayoría de las cuatrocientas piezas cedidas por Rachel 'Bunny' Mellon, una de sus mejores clientas e importante filántropa y coleccionista de arte. Será la primera vez que el museo dedique la totalidad de sus salas a una sola exposición monográfica.

Retrospectiva

La Kutxa Fundazioa reparte su programación de artes plásticas sobre todo en dos salas: Kubo y Kutxa Kultur Artegunea en Tabakalera. En cada una de ellas habrá tres muestras. En la primera destaca especialmente un retrospectiva dedicada al pintor donostiarra Rafael Ruiz Balerdi (1934-1992). Será la exposición que ocupará los meses de verano.

Antes, a partir del 17 de febrero, se inaugurará 'Miquel Navarro. Arqueologías imaginarias'. Pertenece a la generación de artistas españoles nacidos en torno a la década de los cuarenta que trabajan y desarrollan los nuevos preceptos de la escultura derivados de los movimientos neoconstructivista, minimalista y conceptual.

La Sala Kubo cerrará el año con la artista multidisciplinar Paloma Navares, de quien en 2015 ya se pudo ver en ese mismo espacio una de sus instalaciones, 'Jardín de la melancolía' en las que combina luces y flores dentro de la exposición 'En cuerpo y alma'.

Kutxa Kultur Artegunea sigue con su tendencia de convertirse en un referente en la exhibición fotográfica. Mantendrá su actual exposición de Alberto Schommer hasta mediados de marzo para después dar paso a Begoña Zubero que presentará su proyecto 'Gente del Po', que bucea en los espacios cinematográficos que utiliza el neorrealismo italiano. Después, el relevo lo tomará Chema Madoz, una de las figuras más relevantes de la fotografía española, con un mundo propio, imaginativo y reflexivo. Mostrará 'Ars combinatoria' que resume su trayectoria desde 1980. El año se cerrará con una muestra de la documentalista estadounidense Bernice Abbot conocida por la disección que realizó de Nueva York.

El Untzi Museoa prepara para febrero una exposición en torno al juguete marítimo. Una muestra compuesta por más de un centenar de piezas procedentes fundamentalmente de la colección privada Quiroga Monte, completada con piezas procedentes del propio museo y de otras colecciones privadas. Las piezas son una selección de los mejores juguetes relacionados con el mar fabricados en empresas españolas a partir de finales del siglo XIX. Algunos de estos juguetes tuvieron su origen en San Sebastián.

Podrán verse veleros, barcos de vapor, canoas, buques de guerra y piezas relacionadas con la playa o el mundo submarino. También juegos de mesa, dioramas, teatros de cartón troquelado, muñecos y recortables. La muestra incluirá juguetes de madera o de hojalata litografiada que se crearon a finales del siglo XIX o más actuales, fabricados en metal o plástico.

Tabakalera sigue con su programa 'Estimulantes. Circulación y euforia' , un intento de desmenuzar la compleja realidad de un planeta globalizado a través de un proyecto que tienen en los estimulantes modernos su objeto de estudio. El año pasado se centró en seminarios, talleres y conferencias y ahora culmina con una exposición colectiva con obras de artistas contemporáneos como Lorea Alfaro, Ibon Aranberri o Eric Beltrán y otras históricas de Oteiza, Maruja Mallo o Henri Michaux.

Coproducción

Otro proyecto de continuidad de Tabakalera ha sido el seguimiento de la trayectoria del francés Eric Baudelarie con la proyección de su cinematografía y con la participación en la producción de su última película. A finales de junio se podrá ver la exposición 'Eric Baudelaire. The music of Ramón Raquello and his Orchestra', que antes pasará por el Witte de With Center for Contemporary Art de Rotterdam. Se podrá ver su último trabajo 'AKA Jihadi', basado en hechos reales, que sigue el proceso de un joven en su viaje de Francia a Siria y de vuelta a Francia, donde es encarcelado por, presuntamente, unirse al Daesh. A finales de octubre se inaugurará 'Cale, cale, caleeee!!!!', una exposición grupal dirigida por Juan Canela seleccionado en la segunda convocatoria de comisarios puesta en marcha en Tabakalera. La muestra cuestionará cuál es el lugar de la magia, el ritual y lo irracional en relación con la naturaleza en la era del Antropoceno. Al mismo tiempo, y en colaboración con la Fundació Miró de Barcelona se presentará el trabajo de Adrià Julià que se relaciona con la memoria, la resistencia, el desplazamiento y las erosiones a partir de la interdependencia entre las personas y su entorno. Interesado particularmente por el lenguaje cinematográfico, Julià investiga las relaciones cruzadas entre dos acontecimientos aparentemente distantes que revelan profundas dinámicas globales: la venta de pinturas románicas catalanas a compradores norteamericanos, a principios del siglo pasado, y la implantación del rugby en Barcelona, un siglo más tarde.

La información que ofrecen desde el Koldo Mitxelena es bastante escasa respecto a los contenidos de las muestras. Javier Aranburu inaugurará el año en la Ganbara el próximo 24 con 'Done Sebastián'. Le seguirán 'Bizikidetza eta giza eskubidea', con Adrián Ferreño, Gentz del Valle y Mariano Arsuaga. En la sala de exposiciones de la planta baja primero llegará Luis Gordillo con 'Confesión general', que se inaugurará a finales de marzo, y después 'El turismo como fábrica' y 'A la hora en el lugar', de los que no han especificado contenidos.