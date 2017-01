Bob Dylan, Everly Brothers y The Rolling Stones, grandes clásicos para empezar

Bob Dylan, The Everly Brothers y The Rolling Stones, nombres fundamentales del folk, el pop y el rock nacido en los años 60, y de larguísimo alcance hasta la actualidad, son los anfitriones para echar a andar la décima edición del Dock of the Bay, el festival de documentales musicales que comienza hoy en San Sebastián y que se desarrollará hasta el próximo sábado.

Ha coincidido así grandes clásicos para inaugurar. Pero el Dock of the Bay se alimenta también de vanguardias y riesgos, y en los próximos días se podrá disfrutar de la traslación a la pantalla de músicas y vivencias de todo tipo. Pero hoy toca echar la mirada atrás con Bob Dylan y 'Don't Look Back' (1967), la primera de las proyecciones que en el fin de semana se desarrollarán en el teatro Principal y durante la semana tendrán lugar en los cines Trueba.

'Don't Look Back' abre también la nueva sección que propone el Dock of the Bay y que recopila algunos filmes clásicos del género, bajo el título genérico de Paint It Black. En esta edición la retrospectiva se compone de tres filmes fundamentales en las carreras de sus respectivos músicos, y también en la evolución importante que el documental musical ha logrado a lo largo de los años. Además de 'Don't Look Back', el filme fundacional del género en el que D. A. Pennebaker retrata a Bob Dylan en el momento más decisivo y prolífico de su carrera, se proyectarán dentro de esta sección 'Bird on a Wire', que documenta la gira de 1972 de Leonard Cohen y cuyo director Tony Palmer estará en el Principal para presentarla, y 'The Kids Are Alright', el filme que en 1979 ya tenía mucho, y muy salvaje, que contar sobre las aportaciones musicales y las explosivas intervenciones de The Who a lo largo de las casi dos décadas anteriores en las que cimentaron su obra.

Armonías celestiales

Después de Dylan y 'Don't Look Back', la jornada inaugural continuará con músicos también clásicos y fundamentales del rock, pero en filmes muy recientes. 'The Everly Brothers, Harmonies From Heaven' dirigido por George Scott hace justicia a la memoria de dos hermanos que lograron un éxito tremendo desde finales de los 50 hasta los años 70, y que influyeron a muchos músicos de todo tipo. Las armonías celestiales que lograban con sus voces y la sencillez y encanto de sus melodías, lograron éxitos enormes con canciones como 'Bye Bye Love', 'Wake Up Little Susie' o 'Let It Be Me', mil veces versioneadas por distintos artistas.

Y hoy el programa se completa con 'The Rolling Stones Havana Moon', dirigida por Paul Dugdale, la película que recoge la gira por Latinoamérica que el grupo realizó el año pasado, incluyendo el hito del concierto que por primera vez dieron en La Habana.

Estos dos últimos filmes pertenecen a la sección Perfect Day, un panorama de actualidad de documentales recientes que se presentan fuera de concurso. Ahí se podrán ver a lo largo de los próximos días filmes muy diversos, como 'Danny Says', la vida de un ejecutivo discográfico que lanzó y se codeó con músicos tan fundamentales como Lou Reed, Ramones o Iggy Pop; 'A Fat Wreck, The Punk-U-Mentary', un repaso a la trayectoria del cantante de NOFX y a su ideario punk; 'I Am Thor', biografía de un icono del heavy con su estética de personaje del cómic que se quedó a la sombra de Metallica o Kiss; 'Blur, the New World Towers' que aprovecha la reciente reunión del grupo para indagar en su pasado y presente; o 'Shot!, The Psycho-Spiritual Mantra of Rock'.

Y la zona más importante del festival, su sección a concurso, se iniciará el lunes en los cines Trueba. Contiene ocho largometrajes y se complementa con un cortometraje que anuncia un proyecto en marcha para glosar la trayectoria del grupo bilbaíno Cancer Moon, 'Atrapados por la serpiente'.

En la competición se puede descubrir la nocturnidad de Varsovia a través de las fiestas, bares y 'raves' y una forma de vivir de la juventud en 'All the Sleepless Nights' de Michal Marczak; o internarse en el fervor que provoca un cantante mariachi que se mueve por las carreteras secundarias de México en 'El charro de Toluquilla', de José Villalobos Romero; o conocer la fusión de skaters y músicos de Georgia en 'When the Earth Seems to Be Light', de Salome Machaidze, Tamuna Karumidze y David Meskhi.

También compite la historia de los radicales de la electrónica Esplendor Geométrico, la reconstrucción de la tragedia de Sid Vicious y Nancy Spungen en 'Sad Vacation', el repaso al reggae en Euskal Herria de 'Sound of Roots' o la curiosa persecución a Morrissey de un fan en 'Moz and I'.