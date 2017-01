Christian Löffler se suma a las fiestas

La música también se disfruta en directo en el Dock of the Bay. En la fiesta de inauguración que hoy ofrece Le Bukowski estarán pinchando We love Dolce Vita DJS. El jueves Joseba Irazoki pondrá música en directo a la proyección de la película 'Le quattro volte', de Michelangelo Frammartino. Lo del viernes será muy participativo: una sesión de karaoke en la que el público puede cantar con el grupo The Class canciones eternas. Y el sábado, en la clausura en Dabadaba, estará Christian Löffler, músico y DJ alemán que despierta pasiones. «Me gusta combinar melancolía y euforia», dice como tarjeta de presentación.