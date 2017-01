Eva Rivera: «Hemos consolidado una cita donostiarra y con un público fiel que la espera con fervor»

Es la cabeza visible de un pequeño equipo que surgió de relaciones familiares y amistosas, y que ha consolidado uno de los destacados y diversos festivales cinematográficos en Donostia.

-Llega la décima edición del festival. ¿Pensaban llegar a tanto?

-Cuando empiezas no te planteas hasta dónde vas a llegar, vas haciendo y de repente han pasado diez años. Supongo que es la ingenuidad del principiante. Pero desde el primer momento quisimos que fuera un festival profesional, de verdad, y quizás eso ha hecho que se mantuviera, porque después de todos los sufrimientos que hemos pasado... Pero el balance es enormemente positivo, hemos logrado consolidar un festival en el calendario donostiarra, tener un público fiel que espera la cita con fervor cada comienzo de año y echar redes a nivel nacional con otros festivales, y que nos conozcan a nivel internacional... Y hemos podido ir incorporando pequeñas novedades año a año.

-Ha habido momentos en que se dudó de la continuidad del festival...

-Todos los años luchamos mucho para salir adelante, en 2013 hicimos un 'crowfunding' y eso es algo que pesa en la memoria del festival, porque la financiación de los proyectos culturales se ha vuelto muy difícil. Algunas subvenciones han desaparecido, también tenemos nuevos apoyos. Donostia Kultura ha iniciado una línea de ayudas a festivales que antes no tenía y la Diputación de Gipuzkoa ha sido el gran nuevo apoyo desde el año pasado. Y luego hay otra parte de financiación privada que para festivales de nuestro tamaño no es fácil de lograr y hacernos atractivos para grandes marcas. Pero vamos consiguiendo cosas.

-¿Cuál es el presupuesto?

-Partimos de un presupuesto de 100.000 euros. Cuando no hemos llegado a conseguirlo repercute en la gente que trabaja en el festival, todo el mundo hace esfuerzos.

-¿La estructura de la programacion es la habitual?

-Este año es un poco diferente, como siempre se reparten las proyecciones entre el Principal y el Trueba, pero hemos creado una sección retrospectiva con tres títulos que nos apetecía recuperar, 'Bird on the Wire' de Tony Palmer sobre Leonard Cohen; 'Don't Look Back' de D. A. Pennebaker sobre Bob Dylan y 'The Kids Are Alright' sobre The Who. Tenemos como siempre la sección a competición, que se desarrolla en el Trueba de lunes a viernes de la próxima semana, y también la sección fuera de concurso, Perfect Day, que es un panorama de la actualidad en documentales musicales.

-Y se repite la fórmula del seminario que se inició el año pasado.

-Sí, funcionó muy bien, y este año lo hacemos en un día, el jueves 12 en el Koldo Mitxelena, para acercarnos a la reflexión en torno al documental y la ficción, y la teoría y crítica del cine. Serán cinco ponencias y luego habrá un debate.

-Tony Palmer es el gran invitado de esta edición, todo un pionero del documental musical con 'Bird on a Wire' y autor de la recreación de la vida de Shostakovich en 'Testimony' entre otros filmes.

-Con lo del Nobel nos apetecía recuperar tanto el documental de Bob Dylan como el de Leonard Cohen. Y todo fue muy fácil con Tony Palmer, porque se prestó enseguida a venir a presentar 'Bird on a Wire', y va a ser un bonito homenaje a Leonard Cohen en un año en que desgraciadamente había muchos homenajes que hacer.

-En las últimas semanas se han estrenado en sala varios documentales musicales: 'Supersonic', 'Gimme Danger', 'Omega'... ¿Cree que el Dock of the Bay ha contribuido a hacer un público?

-Sí, hay un florecimiento del documental musical, quizás desde 'Searching For Sugarman', y es muy bueno que lleguen a las salas comerciales y el público vaya a verlas, porque 'Supersonic' u 'Omega' han funcionado muy bien. No sé si hemos contribuido a eso, pero espero que un poco al menos sí.