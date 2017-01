Música reciclada para evitar la exclusión

Los vertederos no parecen lugares concebidos para la música. La melodía de un basurero se caracteriza por el ir y venir de los camiones que descargan toneladas diarias de deshechos, y el revoloteo de las aves que buscan entre los desperdicios algo que llevarse a los picos. No es un emplazamiento agradable, el hedor no invita a pensar que de entre los sobrantes pueda rescatarse nada valioso. La excepción se encuentra en un barrio de las afueras de Asunción, la capital de Paraguay, donde se encuentra el vertedero de Cateura. En 2006, un técnico ambiental del complejo y músico a su vez, Fabio Chávez, inspirado en los instrumentos informales del grupo humorístico argentino Les Luthiers, tuvo la idea de buscar materiales entre los deshechos para montar instrumentos.

«En Cateura el problema era que no había instrumentos y la condición de los chicos era muy extrema, así que tocó innovar», reconoce Chávez. «Lo primero que hicimos fue un violín, ahora es difícil saber cuántos instrumentos habremos hecho». Diez años después de aquel momento, este paraguayo dirige la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, compuesto por niños en riesgo de exclusión social, que ven en la música la herramienta adecuada para afrontar un futuro mejor. Ayer actuaron en el Kursaal y mañana lo harán en Madrid. Han realizado giras por diferentes partes del mundo e incluso en 2014 Metallica les invitó a participar en una de sus giras por Sudamérica.

Latas, cepillos, cucharas...

Esta segunda vida que ofrece la atípica orquesta a la basura es una práctica común para la gente de Cateura, aunque nadie hubiera imaginado que la finalidad pudiera llegar a ser artística. En este proceso de transformación de la basura en instrumentos «hay un señor que antes era reciclador, que se encarga de recoger los materiales para armar unas plantillas». No es músico, así que luego un chico de la orquesta se ocupa de pulir los detalles, «que proyecte bien el sonido, que no tenga vibraciones extrañas, que sea fácil de tocar...». Una vez superada esta fase, «otros integrantes de la orquesta ponen las cuerdas y los afinan, antes de pasar por las manos de los profesores que los destinan a otros niños para que aprendan a tocar».

Los resultados son violonchelos hechos con latas de aceite y cepillos para lustrar zapatos; saxofones de tuberías, mangos de cuchara y latas de maíz; o violas con asaduras como caja de resonancia y latas de pintura como tapa. De ese batiburrillo de piezas, aunque parezca mentira, surge la música. «Nuestra intención no es que suene igual que un instrumento normal, sino reivindicar esa experiencia que hemos tenido en Paraguay ante una situación en la que no teníamos ninguna otra opción de enseñar música que no fuera con estos instrumentos».

Metallica invitó a la orquesta a una de sus giras por Sudamérica en 2014



«La música es una necesidad básica, se puede desarrollar casi con nada»

Presumen además de contar con un repertorio de lo más variado. Ayer en el Kursaal obsequiaron con obras clásicas y populares de su país, pero también interpretaron 'Maite', 'Yesterday' e 'Imagine' junto al Orfeón Donostiarra, y 'Esos ojos negros' y 'Mañana', con Mikel Erentxun. «Más allá de la calidad musical, lo que queremos es darles esta oportunidad en la que puedan elegir. La exclusión social quita a las personas la libertad de elegir. Cuando uno sobrevive, hace lo que está a su alcance, cuando uno es libre, recibe una educación, puede elegir su destino, su futuro», sostiene Chávez.

«Reivindicamos que la música es una necesidad básica que se puede desarrollar con casi nada. Darle un instrumento de mucho valor a un niño cuando su casa cuesta menos que ese instrumento no le permite participar en ese proceso. Nosotros adaptamos todo ese proceso a las condiciones del niño». Con lo recaudado de su gira el año pasado están construyendo cuatro casas y adecuando un terreno donde asentarán a varias familias. En Asunción la música y la basura van de la mano, y su eco no pasa desapercibido.