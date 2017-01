La guerra podría acabar gracias al poder del chninkel

. No se sabe gran cosa de Daar, un mundo alimentado por soles que, cuando se alinean, provocan muerte, un mar de sangre procedente de los tres puntos cardinales. De Far llegará al campo de batalla Zembria la Cíclope, al mando de sus guerreras tuertas. De Hor, Jargoth el Perfumado y sus arqueros que cabalgan sobre criaturas voladoras y de Sep, Barr-Find Mano Negra, rodeado de legiones de bronce.

Entre tanto nombre altisonante, los gigantescos monos tawal, irónicamente tan esclavos como los pequeños chninkel, víctimas de un conflicto ancestral que ni comprenden ni desean. Uno de estos será, al fin, el protagonista inesperado de la obra que ahora recupera Norma Ediciones y que vio la luz en 1986, serializada en las páginas de la revista 'À Suivre', obra del guionista Jean Van Hamme (16 de enero de 1939, Bruselas, Bélgica) y del dibujante Grzegorz Rosinski (3 de agosto de 1941, Stalowa Wola, Polonia).

Sin embargo, 'El gran poder del chninkel' se aleja de la fantasía histórica o del espionaje para adentrarse en un mundo ya explorado por Tolkien (tal y como anunciaron los propios autores) y visto bajo el prisma de la religión católica. Una mezcolanza extraña a priori y no exenta de riesgo, necesitada siempre de un gran talento para lograr un resultado equilibrado y lleno, al mismo tiempo, de grandes dosis de humor.

Religión

No es complicado llegar a estas conclusiones. Ni siquiera hay que escarbar entre viñetas para descubrir señales ocultas. En una de ellas se reproduce, con los personajes del cómic, 'La última cena' de Leonardo da Vinci; el Elegido que debe liberar a los pueblos es llamado así, los milagros elementos recurrentes que convencen a los incrédulos y la crucifixión un momento crucial. Pero no, este cómic no pretende contar el Nuevo Testamento sino, más bien, crear algo diferente. Es preciso recordar que se realizó en los años ochenta del pasado siglo y en blanco y negro, aunque la edición actual recoge la aglutinada en un integral y coloreada por el también polaco Graza, viejo conocido de Van Hamme y Rosinski gracias a su trabajo en la mencionada 'Thorgal'.

Hablar de aquella versión original merece capítulo aparte, porque si hubo un momento en que Rosinski se reivindicó tan solo armado con una pluma, fue en 'El gran poder del chninkel'. Nada que objetar al color de Graza, pero aquel blanco y negro fue extraordinario.

Volviendo a la lectura propuesta por Van Hamme, J'on, el pequeño Elegido que podría haber sido un hobbit, resulta divertido, encantador, inocente, primitivo... Y después de todo responsable y resignado a una suerte incomprensible compartida por su amada G'wel y Bom-Bom el titánico primate, cuyo destino será más que inesperado. Es cierto que la religión, la existencia de una entidad superior, no es el centro del relato aunque lo vigile... Y no lo es menos que, aunque hoy muchos comics, libros y no digamos películas han ahondado en estas cuestiones, el humor de los autores y el fin perseguido, menos profundo de lo esperado a partir de la premisa y mucho más según las pinceladas se tornan en brochazos, terminan cuadrando un magnífico lienzo, con '2001 una odisea espacial' incluida.

Rosinski dibuja con un talento a la altura de los grandes y aunque, tal y como reconoce en una de las entrevistas incluidas en los copiosos extras del álbum, hoy cambiaría cosas de las hechas, 'El gran poder del chninkel' se mantiene en una forma envidiable. Discutible, claro, con un desarrollo argumental ora brillante ora extraño, pero que abandona con cariño la añoranza de las revistas de los ochenta para adentrarse sin el más mínimo problema en el siglo XXI.

Espectáculo visual, grandes planos bañados de luz, ritmo narrativo debido en buena medida a un guión solvente, tintes muy medidos de erotismo, drama que no convierte las páginas en un drama y el rejuvenecimiento de volver a leer o de descubrir una bande dessinée ya ubicada en la vitrina de las historias legendarias.