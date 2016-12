El Drogas lanza el doble CD y DVD del concierto especial y resumen de su carrera que dio en Iruña

Cuando se cumplen cinco años de su despido de Barricada en diciembre de 2011, Enrique Villarreal ha publicado la prueba evidente que confirma que su adiós a su antiguo grupo, visto lo que unos y otros han hecho desde aquel divorcio, ha puesto a cada uno en su sitio. Y a él, un lustro después, lo llevó el 2 de julio pasado al centro de una celebración en forma de concierto especial celebrado en su Iruña natal rodeado de una lista de invitados que pone de manifiesto el ascendente del músico del pañuelo a la cabeza en la elite del rock urbano estatal actual.

El cofre 'Un día nada más' recoge en doble CD y doble DVD con dos libretos cada uno y diseño en «digipack de lujo» una selección de lo que aquella velada organizó junto a una veintena de invitados en el recinto de La Ciudadela y en tres escenarios distintos. «Tenía claro desde el principio que iba a ser un buen cristo y que iba a valer la pena. Rodeado de mi actual grupo, en el que el grado de inconsciencia de los cuatro comienza ya a ser preocupante porque hemos hecho cosas impensables e inimaginables hace cinco años, nunca tuve la sensación de que me estuviese sobrepasando la historia», recuerda.

'El Drogas' y su banda, Brigi Duke (batería), Eugenio Aristu 'Flako' (bajo) y Txus Maraví (guitarra) fueron cambiando de escenario y dando paso a los músicos con los que compartieron escenario. «Estaban todos asustados de lo bien que salió todo porque a mí me gusta que no esté todo tan atado ni cerrado y todo el mundo fue entrando en ese tipo de filosofía. De hecho yo mismo lo hice, porque la gran mayoría de los invitados me cambiaron la canción que yo les propuse y no me importó, porque lo que yo quería era que formasen parte del follón que se avecinaba».

El disco reúne 29 de los 60 temas que se pudieron escuchar aquella noche, incluidos todos en los que participó algún invitado estelar porque «tenían que ir todas en las que hubo invitados y el resto lo llenaríamos con canciones hasta donde entrase», explica.

Por el escenario desfilaron Fito Cabrales (Fito & Fitipaldis), Carlos Tarque (M Clan), Kutxi Romero (Marea), Luz Casal, Quique González, Rosendo, Ara Malikian, Leiva, Yosi (Los Suaves), Gorka Urbizu (Berri Txarrak), Rulo (ex La Fuga), Carlos Escobedo (Sôber), Los Zigarros, Iván Ferreiro, Ibai (Moxtila 21), Vito (Sínkope), La Chula Potra y Brick Paco (Benation).

Villarreal cree que la palabra que mejor resume lo vivido aquel 2 de julio es emotividad. «Eso es lo que vi tanto en la cara del público y de los que estábamos allí, invitados, técnicos, músicos. Todos hicieron que la historia fuera así de enorme, no fui yo solo el culpable», bromea.

Todo fue tan rodado que no se recuerda nervioso. «Fue un bolo distinto a los que he hecho nunca. Hacía más de maestro de ceremonias porque yo en las actuaciones soy bastante histérico. No me gusta que entre canción y canción pasen más de tres segundos, porque me parecen un siglo, y sin embargo aquí me encontraba tranquilo, esperando a que saliesen los invitados. Y cogí poco los bastones, que es algo que me suele relajar y da como seguridad».