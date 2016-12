Blanca Zaragüeta dirige un corte que une a discapacitados y profesionales del cine

En un rincón de la asociación Ikertze, el montador Xabier Ortiz de Urbina da los últimos toques al cortometraje 'Aquí es posible, Comunicación S.L.'. Está a punto de hacerse realidad un proyecto que es la culminación de experiencias trabajadas a lo largo del tiempo. Un cortometraje con el que la directora Blanca Zaragüeta, vuelve al cine, donde trabajó en los años 80 y 90 en la producción de películas como '27 horas', 'Todo está oscuro' o 'Viento de cólera'. Un proyecto con una exigencia profesional y un rigor cinematográfico equiparable al de los cortometrajes que se mueven por los festivales, con la particularidad de que ha sido realizado al 50% por profesionales bien conocidos y personas con distintas discapacidades.

«En Ikertze hacemos proyectos educativos en los que utilizamos como herramientas la filosofía y las artes», explica Blanca Zaragüeta. «Llegué hace quince años a Ikertze, cuando dejé el cine por no poder compaginar las tareas de producción y la maternidad. Estuve en el Aquarium cinco años, en tarea de producción durante la primera época, y al final decidí hacer una apuesta por lo pedagógico y dedicarme por entero a Ikertze», resume Zaragüeta.

«Cuando volví al cine ya estaba toda la técnica digital en marcha, y fui desarrollando el cine como herramienta educativa», señala Zaragüeta. «Empecé con mis hijos y sus compañeros de clase a hacer cortos y luego fui trabajando con diferentes grupos. Y entre ellos había un grupo de Atzegi. Yo no había trabajado con personas con discapacidad, pero pedí consejo y una madre que tiene un hijo con síndrome de Down me dijo: 'Sé tú misma'. Y mi intuición fue la de ver las capacidades y no las discapacidades. Eso me ha marcado mucho para llegar a este proyecto».

«Queríamos romper barreras de convivencia, a veces no nos sabemos tratar mutuamente»

El cine, materia educativa

Todo esto desembocó en la idea de lograr que los discapacitados trabajaran mano a mano con profesionales para crear un cortometraje con todo rigor y «tratar de romper las barreras de la convivencia, porque muchas veces no nos sabemos tratar mutuamente».

Optaron a las ayudas que convoca La Caixa bajo el lema Arte para la Mejora Social, y su proyecto fue aceptado. «La premisa era que en todos los departamentos trabajarían al 50% profesionales y personas con discapacidad, y que todos cobrarían igual por el trabajo».

«Era todo un equipazo, 54 personas participaron en el proyecto». También han participado entidades como Atzegi (Asociación Guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad intelectual) o Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa). En Gureak también tienen un taller de audiovisuales y algunas personas que trabajan allí también han participado en el corto. «Han trabajado en todas las tareas, en producción, decoración, sonido, interpretación, guion...». Y lo han hecho a lo largo de cinco días y con un plan de rodaje como el de cualquier película profesional, con un horario establecido, etcétera. Hasta las Juntas Generales se prestaron a participar en un momento del corto.

«La experiencia ha sido maravillosa», asegura Blanca Zaragüeta. «A nivel humano ha sido de una riqueza enorme. Y todos hemos aprendido mucho, en la forma de trabajo, en las relaciones y en lo que unos aportaban a otros. Fue un rodaje feliz. Y hubo un trabajo muy serio. Lo de la inclusión para mí ya está superado después de lo que hemos vivido en este proyecto. Hemos comprobado que es posible». Y tras el rodaje de este corto han surgido oportunidades de que algunos de los técnicos con discapacidad trabajen próximamente en otros rodajes profesionales en igualdad de condiciones, con la mediación de la Diputación de Gipuzkoa. «Y ese es un paso realmente importante».

Profesionales de primera

«Los profesionales que han participado son de primera línea, desde el director de fotografía Kalo Berridi, a la maquilladora Karmele Soler, ganadora de un Goya; Josune Lasa que ha hecho películas con Montxo Armendariz o Helena Taberna; Josemari Alemán en la decoración... Incluso las empresas de iluminación y otros aspectos técnicos han sido de las mejores del cine y nos han apoyado enormemente. Además, de los actores, Bárbara Goenaga y Anjel Alkain, que son protagonistas junto a Enrike Amilibia».

Al guion le dieron forma Blanca Zaragueta y Fernando Vera, pero «surge de ideas que ellos aportaban, de su propia vida, de su forma de luchar para ir consiguiendo cosas. A mí me ha tocado lleva la voz cantante, pero mi labor es el resultado de muchas cosas que han ido surgiendo entre todos».

La película narra «la experiencia de unas personas con discapacidad que quieren hacer una campaña de publicidad que reivindique sus derechos, y demostrar a la sociedad que no son tontos ni inútiles». Y sobre todo es la chispa para el debate y la comunicación. «Ya nos están diciendo que el corto pide una segunda parte, por el final abierto. Da mucho que hablar y pensar».

'Aquí es posible, Comunicación S.L.'. está preparado para estrenarse en festivales. «Me encantaría que estuviese en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián», apunta Zaragüeta. El filme también tiene una vocación educativa y formará parte de una unidad didáctica junto al 'making of', «para ir a empresas y colegios, para que los propios protagonistas presenten el trabajo y hablen de sus experiencias, para que se les escuche y se les conozca». Y para que se vean bien las capacidades.