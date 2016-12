Los Amis, con ellos el rock fue a misa

Uno lo recuerda, desde la mirada de los siete u ocho años, como algo alucinante. Mi hermana la mayor, que era muy moderna, decidió que, ya que aquel domingo nos tenía que llevar ella a los niños a misa, iríamos a la iglesia del EUTG. Y para nuestra sorpresa nos encontramos con que las canciones de misa, en lugar del clásico cura circunspecto, las cantaba un grupo de rock. ¡Guitarras eléctricas, amplificadores y una batería junto al altar! El 'Santo', el 'Gloria' y el 'Señor, ten piedad' que habían compuesto aquellos muchachos eran puro 'beat', sonaban como las canciones de los Beatles y Los Brincos.

Recordemos que aquello ocurría en el San Sebastián de finales de los 60, con Franco vivo y en plena vigencia. Con el tiempo aquel recuerdo de niñez resultaba tan insólito que parecía soñado. Me costó décadas averiguar que los que aquello perpetraron fueron los componentes del grupo donostiarra Los Amis. Mi primer concierto de rock tuvo lugar en misa.

Casi 50 años después, un pequeño sello discográfico zaragozano ha decidido reeditar el tercer y último single de Los Amis, publicado originalmente en 1970, 'Sueños en Fa / What Have You Seen?', que ya nada tenía que ver con la iglesia, y es un pedazo de pop-soul psicodélico que recogía a tiempo real la efervescencia musical en Inglaterra y Estados Unidos.

Cotizada joya 'underground'

Aún no se ha publicado la reedición, que constará de 400 ejemplares firmados por los componentes del grupo y con un libreto de 12 páginas, y en Madmua Records ya han despachado en preventa casi toda la tirada: las peticiones vienen de Estados Unidos, Japón, México, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, además de España. Unos días después de anunciar en Facebook la reedición, solo quedan 60 copias.

¿Cómo es esto posible? «El single de Los Amis es una de las joyas más buscadas del rico 'underground' nacional de los 60 y 70», nos cuenta Joan F. Losilla, uno de los impulsores de Madmua Records, que va por su cuarta referencia. «Rara vez sale el disco original a la venta y, cuando eso ocurre, se vende por un precio de tres cifras. Afortunadamente todo resultó muy sencillo desde el principio gracias a la generosidad de la banda, y hemos cumplido con nuestro sueño de dar una nueva vida a un disco tan emocionante y reivindicar a unos músicos tan mágicos».

Vayamos al origen. «Espera un poco que baje la música». El batería de Los Amis, Luis Escalante, sigue con el tocadiscos a tope cuando está a punto de cumplirse el cincuentenario de la fundación de la banda, creada en 1967 por estudiantes del EUTG en San Sebastián, y disuelta en 1970. «Nos separamos cuando acabamos los estudios, ni podíamos plantearnos dedicarnos a la música de manera profesional». Como testimonio discográfico quedan solo tres singles: 'La misa de los jóvenes' (1967), que recogía las canciones que habían creado para la iglesia y grabado en un magnetofón portátil con un solo micro; 'Oración por el Vietnam' (1969), que en la cara B iba a contener una canción sobre Martin Luther King pero fue censurada; «sería porque decíamos algo contra el racismo y tuvimos que improvisar una letra para otra que teníamos, 'Calles para olvidar'», ya grabado en Madrid; y 'Sueños en Fa' con el 'What Have You Seen?' (1970) ansiado por los coleccionistas en la cara B.

¿Pero cómo fue posible que en aquellos años, unos jóvenes de una Donostia sin apenas grupos modernos aún, llevaran el rock a misa? «¡Fue idea del padre Alfredo Tamayo! Quería atraer a los jóvenes a la iglesia y le encargó a José Jaime Ortuzar que buscara otros músicos para tocar en la misa». José Jaime reclutó a Luis Escalante y Eduardo Moreno Bergareche, que permanecerían como miembros fijos del grupo, y a Paco Vicente, el primer bajista. Carlos Subijana, Ramón Cortina, y Juan José Legarda también pasaron por Los Amis. Ensayaban en la cripta de la iglesia. «No éramos de ir a misa ni nada parecido, sólo íbamos los domingos a tocar». Y fue un éxito. «Nadie se escandalizó, ni hubo cartas al director de protesta. Al contrario, ¡a veces al salir de misa las fans nos hacían fotos y nos pedían autógrafos!».

Hicieron la misa prácticamente durante los tres años que duró el grupo. Al mismo tiempo, daban rienda suelta a su versatilidad musical. «Tocábamos en bodas, en fiestas de pueblos, en discotecas como el Tiffany's en Amara y Jennifer en Irun, aunque había muy pocas». Grupos como The Kinks, Creedence Clearwater Revival, Beach Boys o The Beatles estaban entre sus favoritos, tanto para hacer versiones como para componer sus propias canciones.

¿Has visto la revolución?

Eduardo Moreno Bergareche, más tarde conocido como 'Pertur', que luego fue dirigente de la organización armada ETA político-militar y desapareció en Francia en 1976, era el principal compositor en Los Amis. Para Luis siempre será Eduardo, el gran amigo y músico. Ni siquiera hablaban de política. «Eduardo era un apasionado de la música, todos lo éramos, y un gran guitarrista. En el último disco se turnaba con Juan José Legarda para hacer los solos, porque los dos eran muy buenos. Le gustaba mucho 'Proud Mary' y era la única canción que cantaba él en los conciertos, con una fuerza tremenda, parecía una voz negra. Las canciones las componía Eduardo, excepto 'What Have You Seen?' que la compuse yo».

Luis había estado en Londres en el verano de 1968, «viví en directo el 'swinging London'», así que contribuyó a traer la modernidad a Donostia. Además, vivía en Irun, «conseguíamos en Francia los discos de los Beatles antes que nadie».

La revolución juvenil que quiso cambiar el mundo a finales de los 60 está como trasfondo en algunas canciones. «En 'What Have You Seen?' preguntaba si te has dado cuenta de la revolución que se está produciendo», explica Luis. Los Amis hicieron su pequeña y callada revolución local con su rápida evolución en el pop. Medio siglo después tiene sus ecos por el mundo.