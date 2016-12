La Academia de Cine regulará la venta de los Goya tras el caso 'Bajo Ulloa'

Ya no podrá convertirse en el original regalo de Reyes de algún excéntrico filántropo con (muchos) posibles. El Goya que los hermanos Bajo Ulloa consiguieron en 1992 por la película 'Alas de mariposa' fue retirado ayer del escaparate de la tienda de segunda mano de Vitoria donde, tal y como adelantó este periódico, se había empeñado. El caso, inédito en los 31 años en los que se viene concediendo el galardón, ha levantado un gran revuelo en el panorama cinematográfico patrio y ha obligado a que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estudie regular el asunto, que hasta ahora chapoteaba en las aguas de un vacío legal.

«¿Qué problema hay en que venda su premio?», se preguntaba ayer uno de los cientos de usuarios de Twitter que han comentado sobre el caso de los Ulloa. En realidad, ninguno. «El trofeo es propiedad del que lo recibe, puede hacer con él lo que quiera, no hay ninguna norma que diga lo contrario», reconocen portavoces de la Academia que, no obstante, dejan entrever cierto desconcierto tras lo acaecido. «En 31 años no había ocurrido algo así», aseguran. Efectivamente, la normativa interna del organismo no hace referencia alguna a la posible cesión del premio a un tercero.

Ahora, entienden que, una vez que el intento de la venta frustrada del 'cabezón' ha sentado un precedente, es el momento de acabar con el vacío legal y poner el asunto negro sobre blanco. En este sentido, apuntan hacia la posible modificación de los actuales estatutos que regulan los galardones. «Habría que estudiar si se hace con el modelo de los Óscar o cómo se concreta», aclaran desde la Academia. En el caso de la Academy of Motion Picture Arts and Science norteamericana, la compraventa de sus galardones -muy codiciados- se reguló en 1950. A partir de entonces, todos los premiados firman un contrato por el que tanto ellos como sus herederos se comprometen a ofrecer la estatuilla a la propia institución hollywoodiense, antes que a nadie, en el caso de querer deshacere de ella, por el precio simbólico de un dolar. Es decir, la organizadora de los Óscar se reserva una suerte de derecho de compra preferente que, en la práctica, impide que alguien pueda lucrarse con el galardón; una opción que la Academia española no ve con malos ojos. «Habrá que estudiarlo», insisten. Sin embargo, la normativa no ha impedido que algunas estatuillas doradas de antes de los 50 hayan salido al mercado, donde han alcanzado cifras astronómicas, que dejan en calderilla los 4.999 que Eduardo Bajo Ulloa pedía por su 'cabezón'.

Entre bisutería variada

Además del cambio normativo que estudia la organización de los premios Goya, el empeño 'interruptus' del galardón ha motivado a la Academia a abrir una investigación sobre la autenticidad del galardón que durante casi dos semanas brilló en los escaparates de la tienda vitoriana, entre instrumentos musicales usados, tecnología de segunda mano y bisutería variada. Según ha podido confirmar este diario, poco después de que trascendiera el asunto, responsables de la Academia se pusieron en contacto con los dependientes comercio para interesarse por el caso y comprobar que, en efecto, se estaba poniendo a la venta una estatuilla original y no una falsificación, lo que podría llegar a poner en aprietos tanto al comercio como al propio cineasta que habría empeñado el premio. «La Academia es la titular de los derechos de reproducción de la estatuilla, que no se puede reproducir sin su consentimiento», abundaron portavoces de la institución.

Con el mismo fin y para tratar de confirmar que el Goya empeñado no se trataba de una burda copia -«aunque a simple vista, nada hace dudar que lo sea», precisan-, fuentes de la Academia trataron de ponerse en contacto, sin éxito, con los Bajo Ulloa. «Hace años que (Eduardo) no es académico ni está vinculado a esta casa», aseguraron. Tampoco lograron hablar con su hermano, el director Juanma Bajo Ulloa. «Pero sobre todo queríamos aclararlo con él, que, al final fue quien recogió el premio», destacaron. En efecto, fue Eduardo, que durante los últimos tiempos ha trabajado como camarero en diversos bares de la capital vasca, quien subió al escenario para recibir el galardón de manos de los actores Verónica Forqué y Eduardo Puigcorbé durante la gran fiesta del cine español del 7 de marzo.