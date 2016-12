'Mano lenta' se baja del escenario

. En el año en que, como nunca antes, el olimpo del rock y su gran público han tomado conciencia definitiva de que el fin de su época dorada es ya algo más que una alusión simbólica al declive creativo, Eric Clapton (Surrey, 1945) ha reaccionado tan lúcido como Cohen o Bowie ante la evidencia de que los últimos días de su carrera como músico no están lejos.

Sin hacer ruido, el guitarrista británico ha propiciado el reencuentro y retomado la colaboración puntual con prácticamente los principales músicos con los que escribió páginas fundamentales del rock a partir de finales de los sesenta.

Su último disco hasta el momento es el testimonio sonoro de uno de los conciertos que compartió con JJ Cale en 2007. 'Live in San Diego' está sirviendo por ahora de culminación de esa lista de colaboraciones que 'Mano lenta' está llevando a cabo tanto en directo como en estudio.

El músico hace tiempo que amaga con lo que hoy ya parece definitivo: su retirada de los escenarios y las giras después de años de arrastrar dolencias y serle diagnosticada hace unos meses una neuropatía periférica que le incapacita para tocar la guitarra en condiciones y durante mucho tiempo seguido.

Clapton lo reveló este verano, tras la publicación de su último disco de estudio, I Still Do. «Empezó en 2013 y es difícil tocar la guitarra así. Lo que empezó como un dolor suave en la espalda, se convirtió en latigazos que percibes como descargas eléctricas que me bajan hasta las piernas». La neuropatía periférica es una insuficiencia nerviosa, por la que los nervios dejan de funcionar total o parcialmente, produce dolor, pérdida de la sensibilidad, incapacidad para controlar los músculos, debilidad muscular y hormigueo en pies y manos, así como pérdida de equilibrio y coordinación. «He tenido que aceptar el hecho de que no va a mejorar», afirmó el británico.

Después de reiterados anuncios de retirada, esta vez parece que Clapton tomará la salida del escenario, al menos de las giras multitudinarias y extensas, para no regresar a él salvo de forma esporádica. Apenas ha hecho presentaciones en directo de su último disco y para 2017 solo contempla cuatro conciertos en marzo en Los Ángeles y Nueva York y otras tantas fechas en mayo en el Royal Albert Hall londinense.

Relaciones fecundas

La retirada de la carretera le pilla a Clapton con los deberes hechos. Como un programa de pasos a cumplir en un proceso de desintoxicación, desde hace década y media Clapton se ha entregado a cerrar su legado con una sucesión de colaboraciones ininterrumpida y constante.

Comenzó en 2000, con uno de sus maestros, BB King, con quien compartió el disco 'Riding with the king'. En 2002 llevó la dirección musical del concierto tributo a su amigo George Harrison, a quien también resucita ahora al incluir su voz y guitarra en una de las canciones de su último disco, 'I will be there', partes que el beatle dejó grabadas, al parecer, en la época de Cream bajo el seudónimo de L'Angelo Misterioso'.

A continuación publicó un disco íntegro de versiones de otro de sus maestros, Robert Johnson, y volvió a reunir al legendario trío Cream para varios conciertos conmemorativos con Ginger Baker y el fallecido Jack Bruce, celebrados en Londres en mayo de 2005.

JJ Cale fue el siguiente. Con quien fuera una de sus principales fuentes de inspiración, autor de clásicos como 'After Midnight' o 'Cocaine' que Clapton llevó al éxito, la relación fue más fructífera y fecunda. Primero grabaron un disco a dúo, 'The Road to Escondido' (2006), luego salieron de gira en un tour que testimonia el directo en San Diego ahora publicado. Show y repertorio muestran a un Clapton pletórico, respaldado por una banda donde descollan dos guitarristas herederos forjados en estirpes de baterías emblemáticos del rock sureño: Derek Trucks (sobrino del batería de Allman Brothers) y Doyle Bramhall (hijo del batería de los Double Trouble de Stevie Ray Vaughan). El guitarrista de blues Robert Cray se unió al grupo para la versión final de 'Crossroads'.

En 2008 el creador de 'Layla' compartió escenario con quien fuera su compinche en el efímero supergrupo Blind Faith que ambos formaron, el multiinstrumentista Steve Winwood. Mano a mano se embarcaron en una gira sustentada en el repertorio del que fuera su único disco, y que culminó con una serie de conciertos en el Madison Square Garden.

En 2010 tomó el testigo otro hacha de la guitarra, Jeff Beck, quien sustituyera a Clapton a mediados de los sesenta en los Yardbirds cuando 'Mano lenta' abandonó la banda para enrolarse en los Bluesbeakers de John Mayall. Con Beck repitió el esquema: conciertos a dúo y repertorio conjunto, en otra gira especial.

El origen de las obras

Tras la muerte de Cale en 2013, Clapton le organizó un disco tributo en el que participaron, entre otros, Tom Petty, Mark Knopfler y Willie Nelson. El guitarrista exhibió su deuda con las canciones de JJ Cale. «Me gustaría que la gente se interesara en lo que Cale hizo. Yo solo soy un mensajero. Siempre sentí que ese es mi trabajo; que interpreto cosas, o que trato de hacerlo, para que el público, o la gente que me escucha, sienta curiosidad por el origen de lo que hago. A mí siempre me interesó saber qué escuchaban los músicos a los que yo escuchaba. Si compraba un disco de Robert Johnson, y él hablaba de Leroy Carr, iba a escucharlo. Entonces, la cuestión sería: 'Estoy escuchando a J. J. Cale, ahora vayan y escúchenlo, que es aún mejor que lo que yo hago'.

Los últimos por ahora de este insigne repaso al álbum de fotos de su carrera han sido los Rolling Stones, con quienes coincidió en los inicios de sus respectivas carreras. Primero, ellos desempolvaron en 2015 para la reedición conmemorativa de Sticky Fingers una versión de 'Brown Sugar' que grabaron junto a Clapton en 1970 durante una fiesta de cumpleaños de Richards que incluyó una gigantesca tarta de hachís.

Y, ya este mismo año, Clapton se pasó por el estudio de grabación de los Stones para registrar su último disco de versiones de blues. «Nos lo pasamos genial grabando. Se dejó caer por nuestro estudio para un par de sesiones y fue como en los viejos tiempos, en Richmond», afirmó Richards, recordando los primeros años sesenta cuando los Yardbirds donde militaba Clapton tocaban en el Crawdaddy Club de Richmond, al suroeste de Londres, donde coincidían con los Stones y donde dio comienzo la carrera de un músico que ha ido y vuelto del infierno varias veces y sigue vivo para contarlo.