Jesús Mari Lazkano: «Una obra tiene que ser lo suficientemente sugerente para atrapar a cualquier espectador»

2016 ha sido un año especialmente intenso para el pintor bergarés Jesús Mari Lazkano. Su retrospectiva 'Ikusmira', que se expuso durante el verano en la sala Kubo de Donostia, atrajo a cerca de 50.000 espectadores. Además ha publicado hace un mes, junto a la editorial donostiarra Nerea, una lujosa monografía en la que repasa y explica su evolución artística. También estuvo en Washington, en el Smithsonian, pintando en directo.

- ¿Cómo describiría este año tan potente? ¿Qué sensaciones ha tenido?

- No ha sido fácil. Los artistas estamos habituados a trabajar solos y, de alguna forma, creamos una especie de isla en la que nos movemos de acuerdo a nuestras propias inquietudes. Habituado a una manera de estar pausada, en la que los tiempos me los voy marcando yo, pasar a una fase más pública donde enseñas tu obra, muestras tus reflexiones..., no resulta nada fácil. Te obliga a cambiar el chip mental, porque te tienes que mirar desde la distancia. Es estar fuera de tu habitat natural. Algunas personas pueden llevarlo mejor porque tienen una vertiente más pública, pero a mí me sigue costando. Parece que hay como dos Jesús Maris. Lo hago, me cuesta, y al mismo tiempo disfruto con ello si, como ha pasado con la exposición, ves que hay un 'feedback' muy positivo. Me he sentido arropado por la gente. Ha sido muy enriquecedor y agradable y por tanto esa exposición mía al público ha sido más llevadera.

«El grado de acabado tiene que llegar casi a la perfección para expresar lo que quiero»



«Los artistas tenemos que buscar constantemente las posiciones incómodas»



«La pintura es más un ejercicio de pensamiento que de acción»



«El público de 'Ikusmira' me ha ayudado a rescatar recuerdos olvidados»



«Pensar ayuda a pintar y escribir ayuda a pensar, así que escribir ayuda a pintar»

- ¿Cómo ha sentido esa respuesta, esa relación con las personas que han pasado por la muestra?

- ¡Jo! Estoy muy, muy, muy agradecido con la forma como la gente se ha volcado. Los espectadores han sido muy insistentes, han acudido a verla varias veces, la han disfrutado desde distintos puntos de vista, se han sentido atrapados por los cuadros, rescatando pequeños detalles sobre los que luego me hablaban y me retrotraían al momento en que yo estaba pintando el cuadro. Me han ayudado a rescatar recuerdos que tenía prácticamente olvidados. De lo que más contento estoy es del grado de implicación de los espectadores con mi trabajo. Siempre he defendido la idea de que una pintura la termina el espectador. Desde mi punto de vista, para el artista la importancia está en el proceso, lo que ha ocurrido entre que surge la chispa de la idea y acaba siendo algo muy concreto, formal y definido. Luego el cuadro adquiere una vida propia, se desarrolla y es ahí donde entran en juego los espectadores que hacen que derive en una dirección o en otra.

- Por la exposición también han pasado bastante niños que se quedaban fascinados con los agujeros en medio del mar o los icebergs suspendidos en el aire. ¿Es consciente de que conecta con todo tipo de públicos?

- Siempre defiendo la idea de que el arte no tiene edad, ni clase social, ni depende del nivel cultural. Una obra tiene que ser lo suficientemente sugerente y emocionante para atrapar a cualquier perfil de espectador. El hecho de que 'Ikusmira' fuera una retrospectiva y que abarcara un arco temporal muy amplio, desplegando imágenes incluso contradictorias entre ellas pero bien ordenadas, permitía que muchas inclinaciones diferentes pudieran encontrar su cuadro. Me llamaba la atención que a muchas personas les atraían obras que pertenecen a mi 'prehistoria', como las series de puertas y paredes de hace treinta años que a me resultan muy lejanas y para ellas era el imán de la exposición. Ha resultado fantástico.

- ¿Ahora, después de este intenso año, el público en general conoce a Jesús Mari Lazkano, se ha popularizado como artista?

- Creo que sí. La exposición dio un abanico muy amplio de toda mi trayectoria. Los artistas solemos estar muy centrados en lo último que hemos hecho. Todo lo demás parece que ha desaparecido porque no dejan de ser restos de una batalla antigua. El grado de vinculación con la producción pasada es menor. Esta exposición ha permitido que se pueda ver ese panorama largo.

- ¿A usted también le ha servido para ver su trabajo como un espectador más?

- Sí y me ha sorprendido; me ha gustado. Al ver todas las obras en contexto he descubierto líneas de continuidad que en su momento no las percibía. Recuerdo situaciones muy críticas, muy difíciles como pintor a la hora de elegir temas o abordarlos de cierta manera, que viví de manera bastante dramática y ahora, con la distancia, he comprendido que no son fruto de la casualidad: cierta estética, una iluminación concreta... Los cambios no eran tan abruptos como yo los estaba viviendo en mi urgencia por encontrar nuevas soluciones. Ahora he visto globalidad y unidad en el conjunto de mi trabajo. Por eso he salido reconfortado.

- ¿Organizar una exposición retrospectiva y escribir el extenso libro le ha dejado tiempo para pintar, entendiendo ese pintar con todo lo que conlleva de estudio, reflexión...?

- En el proyecto de 'Ikusmira' llevo trabajando varios años y he tenido la ventaja de contar como comisario con Javier González de Durana que conoce mi obra al detalle desde mis inicios; de hecho fue de los primeros críticos que defendió mi postura artística, cuando aposté por el realismo frente a la abstracción y el expresionismo que se imponían entonces. Me he sentido muy cómodo y he tenido tiempo de pintar la pieza de ocho metros ex profeso para la exposición 'World crack'. Desde 2015 me centré en ella para rematar el conjunto de la muestra, fue lo que en italiano se llama 'il capolavoro' que remata el arco temporal que abarcaba la exposición. Era el resumen de todo el potencial que arrastraban el resto de las obras.

- Después de épocas muy intensas de trabajo suele tomarse un tiempo alejado de los lienzos. Por ejemplo, tras pintar el gran mural de la Torre Iberdrola se marchó a Nueva York. ¿Ahora también se encuentra en un impasse?

- Este tipo de exposiciones te obligan no solo a repensar todo lo que has hecho estos años sino a plantearte cuál es el siguiente paso porque no dejan de ser puntos de inflexión. Siempre mantengo esa postura de parar y pensar porque la pintura es más un ejercicio de pensamiento que de acción, se pinta más pensando que pintando. Por qué pinto estos temas, por qué apuesto por el realismo... son temas en los que reflexiono constantemente. En ese aparente caos de ideas, mezclas, motivaciones, curiosidades, preocupaciones van apareciendo los cuadros como perretxikos que surgen cuando tienen buen clima. Ese acto de pararme a pensar me es cotidiano y por lo tanto no me resulta difícil dejar de pintar para trasladar los pensamientos a una visión más global que la del cuadro. Ahora estoy en ese momento.

- ¿Pero no supone una ruptura con lo hecho hasta ahora?

- No soy rupturista, apuesto por la evolución. Antes de terminar la exposición ya estaba pensando en qué iba a ser lo próximo. En la línea de los últimos cuadros de la exposición, buscando los bordes, los paisajes en el extremo, estoy indagando escenarios que se aproximen a ese imaginario que yo he creado. Lógicamente no voy a encontrar mares con agujeros, pero puedo ir a los bordes del planeta. Mi siguiente proyecto es una expedición con una fundación privada, The Arctic Circle, que reúne en un velero durante un mes en el Ártico a una quincena de personas con científicos, filósofos, divulgadores, artistas... Me voy a poner ante paisajes extremos para que de alguna forma vuelva a revolverme el interior y me haga pensar de otra manera.

- ¿Siempre le ha gustado buscar esos límites, incluso físicamente como escalador?

- Los artistas tenemos que buscar constantemente las posiciones incómodas. Tenemos que huir de lo convencional, de lo ya establecido, buscando nuevas caras de la realidad. Una forma de hacerlo es estando en la frontera, entre el realismo y el neorrealismo, llegar hasta el fondo de las cosas. Si el artista no busca esos espacios acaba convirtiéndose en un manufacturador y no trasmite emoción. Lo nuevo, lo diferente, lo complejo, lo que parece técnicamente imposible puede dar a tu trabajo una conexión vital con el espectador.

- ¿Qué tipo de emociones busca crear en las personas que observan sus cuadros?

- Desde el siglo XVIII, con el Romanticismo, pero fundamentalmente desde las reflexiones de Kant surge la categoría estética de lo sublime, en contraposición con lo bello que es lo tranquilo, lo ordenado y lo amable. Lo sublime, y volvemos a las fronteras, te coloca en los bordes, en una situación casi de angustia ante lo inconmensurable de la naturaleza. Por un lado te da miedo pero por otro te llama porque son situaciones fuera de control. Es la atracción del abismo sin llegar a perder el pie, colocarte en otro plano de la realidad. No digo que busque crear angustia, pero sí cierta desazón que te provoque cosquilleo, curiosidad y ganas de ir más allá. Algo muy parecido a la sensación de emprender un viaje a un lugar desconocido, aunque no tenga por qué ser muy lejos.

- Su pintura tiene un largo proceso previo de reflexión y después muchas horas ante el lienzo porque es muy minuciosa. ¿Cuando da por terminado un cuadro está desfondando, como vacío?

- Sí. Suelo hablar de la gimnasia de la pintura. Las ideas solo se pueden transmitir a través de un producto muy bien elaborado que exige una dedicación plena. A veces es demasiado largo, demasiado tedioso, me gustaría que fuera más sencillo, pero siento que el grado de acabado tiene que llegar casi a la perfección para que expresar lo que yo quiero.