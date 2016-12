Olentzero contra la globalización

Olentzero, los Reyes Magos, Santa Claus... Los chavales conocen a todas las figuras míticas de la Navidad y ya se han acostumbrado a recibir regalos por partida doble: el 25 de diciembre y el 6 de enero. 'Pixi Post y los genios de Navidad' arranca con una escena perfectamente plausible: Olentzero se dispone a dejar sus presentes bajo un árbol... cuando se da de bruces con Sus Majestades de Oriente, que también han recibido la carta del mismo niño. Antes hemos visto cómo estas criaturas mágicas surcan el cielo de Bilbao sobre la Ría y el museo Guggenheim en la que es seguramente la primera película de dibujos animados que muestra la capital vizcaína. No es la única originalidad de una cinta que llega a los cines de toda España este viernes.

Dibujos con label Gorka Sesma ha desarrollado toda su carrera en el campo de la animación. Debutó como director en 2008 con 'Olentzero y la hora de los regalos'. 3,2 millones de euros es el presupuesto de esta coproducción entre Euskadi y Colombia, que en el mercado internacional se titulará 'Pixi Post & the Gift-Bringers'. Barton Films estrenará este viernes en toda España una cinta con versiones en euskera y castellano.

«Hemos juntado a todos los genios de la Navidad del mundo, algo que nunca se había hecho. Los niños van a poder ver que hay un montón de personajes míticos que traen regalos en cada esquina de la Tierra y cómo trabajan entre ellos», explica Gorka Sesma (Errenteria, 1975), que firma su segundo largometraje tras debutar en 2008 con 'Olentzero y la hora de los regalos'. Befana en Italia y Ded Moroz en Rusia también alimentan los sueños de los niños. Son figuras folclóricas que se suman al reparto de esta coproducción entre Euskadi y Colombia que tiene muy fácil saltar al mercado internacional. «Podrán ver a su genio local interactuando con los demás, al fin y al cabo son historias universales», apunta el director.

Entre Euskadi y Colombia

Si las películas de 'Olentzero' que llegan puntualmente a los cines vascos cada Navidad se estrenan en otros lares cambiándole el nombre (nuestro carbonero pasa a ser Anjé), no lo va a ser menos esta producción de 3,2 millones de euros que en otros países se titulará 'Pixi Post & the Gift-Bringers'. La Pixi del título es una niña elfo colgadísima de la tablet, que poco a poco levanta la vista de la pantalla. Moraleja: «Lo pasó mal en su infancia y se encierra en ese mundo. A lo largo de la película evoluciona y le da un buen uso a la tecnología».

La estrella del filme, como suele pasar en las pelis de dibujos, es el villano. Monopolish quiere ser el único genio de la Navidad. Sus esbirros hacen desaparecer a sus competidores convirtiéndolos en carteles publicitarios. Monopolish es histriónico, tiene el pelo claro y dirige una megaempresa desde lo alto de un rascacielos. Si no es una caricatura de Donald Trump, lo parece. «La verdad es que nos hemos dado cuenta después, ja, ja. Pero tiene un aire, lo acepto», concede Gorka Sesma. «En realidad tuvimos como modelo a un alto ejecutivo de Microsoft. La globalización nos quiere imponer a través de la publicidad sobre todo una única manera de celebrar la Navidad, Santa Claus nos come terreno por todos los lados, aunque no sea su culpa. Nuestro villano es el reflejo de ese intento por monopolizar, en vez de apostar por la diversidad y la riqueza».

LAS FRASES



UNA CINTA CON MORALEJA «Nos quieren imponer una única manera de celebrar la Navidad, Santa Claus nos come terreno por todos los lados» COMPETIR CON DISNEY O PIXAR «Si intentáramos imitarles sería un fiasco, buscamos nuestro propio lenguaje»

'Pixi Post y los genios de Navidad' deberá competir con 'Vaiana', el rompetaquillas Disney de estas fiestas. Su gancho: un personaje local que los niños conocen bien y, por supuesto, el euskera (la mayoría de copias en Euskadi; en el resto de España se estrena en castellano). «No podemos competir con Disney o Pixar, que tienen un presupuesto cien veces mayor que el nuestro, usando su propio lenguaje», reconoce su director. «Si intentamos imitarles sería un fiasco, así que optamos por salirnos del estándar impuesto por las 'majors'. Buscamos nuestro propio lenguaje, que muchas veces se ve en los cortos de festivales, pero que no se suele trasladar al cine por miedo a no resultar comercial».

A diferencia de 'olentzeros' anteriores, esta nueva entrega resulta menos ñoña, transcurre en un medio urbano y el apartado visual está más trabajado. Tres años han empleado las productoras Somuga y Bitebilau en sacar adelante una película que cuenta con ayudas del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ministerio de Cultura. La preproducción, el guion y el desarrollo de personajes se hicieron en el País Vasco, pero el grueso de la animación se llevó a cabo en los estudios Digitz Films de Bogotá. Allí recrearon elementos tan autóctonos como el Guggenheim, una bufanda del Athletic o un ertzaina. «Nos animamos porque queríamos enseñar lo que supone la Navidad en las ciudades. Y Bilbao es bastante icónico».

Padre de dos niños, de uno y cuatro años, Gorka Sesma recuerda como uno de los días más felices de su vida la primera cinta de dibujos animados que vio con su hijo mayor: 'Mi vecino Totoro'. «Me encantó que le encantara, cuando sea más mayor le enseñaré otras de Miyazaki. La mía la ha visto y dice que le gusta».