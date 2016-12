Miren Dobaran releva a Patxi Baztarrika en Política Lingüística

Miren Dobaran (Berango, 1970) sustituirá aPatxi Baztarrika en el cargo de viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco. Licenciada en Filología Vasca, fue alcaldesa de Berango por el PNV y ha estado muy vinculada a ese ámbito de la política lingüística. En el Gobierno Vasco fue directora de Promoción del Euskera durante un breve periodo en el año 2007, y tras cesar en esa responsabilidad fue nombrada directora de Euskera de la Diputación de Bizkaia, y ha ocupado ese cargo hasta julio de 2015.

El nuevo consejero de Cultura del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ya ha completado su cuadro de colaboradores directos. Además del nombramiento de Dobaran, ha optado porque Joxean Muñoz siga al frente de la viceconsejería, después de que tuviera que lidiar con asuntos complejos, como la capitalidad cultural donostiarra y el cierre de Chillida Leku.

Para dirigir el Instituto Vasco Etxepare, Zupiria ha optado por Miren Arzalluz, que sustituye a Aizpea Goenaga, quien ha llevado el timón del organismo desde su nacimiento en 2011. Miren Arzalluz Loroño (Bilbao, 1978) es licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, máster en Política Comparada por la London School of Economics y máster en Historia del Arte, especialidad en Historia del Traje, por el Courtauld Institute of Art. Su principal área de investigación es la historia del traje y la moda, con especial atención a la figura de Cristóbal Balenciaga, y precisamente trabajó dos años como conservadora en la Fundación Balenciaga, hasta que en 2013 decidió dejar el puesto. Posteriormente, ya como comisaria e investigadora independiente, ha realizado trabajos en varios museos de Francia, Holanda y el País Vasco. Es hija del histórico político Xabier Arzallus.

Ya en un nivel inferior, Aitziber Atorrasagasti será la nueva directora de Promoción Cultural. Ocupa un puesto que estaba vacante, después de que Clara Montero se fuera a trabajar al Centro Azkuna de Bilbao.

Atorrasagasti es licenciada en Derecho Económico y ha sido la gerente de la asociación Gerediaga, la encargada de organizar la Durangoko Azoka desde 2009 hsta la actualidad.

Además, Almudena Otaola ha sido nombrada responsable de gabinete del departamento de Cultura. Trabajaba hasta la fecha como letrada de la Diputación Foral de Álava, y también había sido secretaria-interventora del Ayuntamiento de Okondo, en Álava.

El adiós de un ataundarra

Patxi Baztarrika Galparsoro (Ataun, 1958) ha sido en dos ocasiones el máximo responsable de Política Lingüística del Gobierno Vasco. La primeravez, desde julio de 2005 hasta 2009 –relevando en el cargo a Patxi Goenaga–, luego desde diciembre de 2012 hasta la actualidad.

Comenzó su actividad política en el partido EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia). Luego militó en Euskadiko Ezkerra. Desde 1999 fue jefe de gabinete del diputado general Roman Sudupe (PNV).

Su última aparición pública fue el miércoles 21, con motivo de los actos en recuerdo de José Miguel Barandiaran, que falleció ese día hace 25 años. Se da la circunstancia que Patxi es sobrino del sabio ataundarra, pues su madre, Mari Kruz Galparsoro Barandiaran, era hija de una hermana de José Miguel.

«Sí, mi madre era de Perune zahar, del caserío de José Miguel Barandiaran, yo no lo he proclamado porque soy de la opinión de que ser sobrino de alguien no es un mérito, sino una suerte, una casualidad», comentó Patxi en el transcurso de ese acto de Ataun.

Reveló también que, siendo un chaval, cuando José Miguel se traslabada los viernes a Pamplona para dar clases en su cátedra de la Universidad de Navarra, iba esa noche a dormir a Sara etxea, para hacer compañía a Pilar, la sobrina que vivía con el sabio.

En sus escritos de juventud, Patxi Baztarrika usó el sobrenombre de ‘Trikuharrieta’, «un sitio de Ataun que los del pueblo designan como ‘Txingurrieta’, pero el tío me dijo que el nombre auténtico era ese otro».