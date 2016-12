La bajada del último puerto

La necesidad de saldar cuentas y poner todas las cartas boca arriba lejos de la zona de confort es uno de los desencadenantes del último proyecto de Iñaki Igon Garitaonaindia (Legazpi, 1964), alias Gari. Quien fuera vocalista de Hertzainak llega el lunes a Donostia para presentar las canciones de su nuevo disco, 'Estutu'.

Y es nuevo en un sentido más amplio de la mera novedad discográfica. El álbum presenta a un nuevo Gari que vuelve al formato de banda tanto para grabar como presentar en directo el trabajo. El guipuzcoano ha unido su nombre y a sus tres nuevos acompañantes, el batería Natxo Beltrán (Atom Rhumba), el bajista y teclista Oier Aldekoa y el guitarrista y teclista Miguel Moyano al nombre de Maldanbera.

Han transcurrido 10 años desde que el de Legazpi recurriera a una banda de acompañamiento. «Es un disco personal y especial tanto para mí como para la música en el que se hace necesario reivindicar la dignidad del oficio de músico». Es también, prosigue, un disco que aunque habla sobre todo del paso del tiempo, lo hace sin nostalgia y desde una actitud vitalista y optimista. «Es el trabajo en el que más he puesto de mí mismo en las canciones incluidas. Hablo de la vida, de lo que fuimos y de lo que somos pero sin nostalgia. Y el grupo como tal simboliza y recoge toda esa idea».

Gari reconoce abiertamente que esta última década ha sido una época de «altibajos con agujeros negros». En este tiempo, «llega un momento en que te das cuenta de que empiezas a bajar el último puerto y lo mejor es hacerlo sin equipaje para hacer una bajada ligera. Prefiero ir despacio y además camino más lento. El motor no está para muchas cosas y quiero emprender esta última cuesta abajo sin tener que dar pedales, sin que episodios pasados resulten una carga para el presente».

El disco contiene siete temas, de títulos escuetos de una sola palabra, como el propio álbum. «Es una apuesta por la sencillez y un sonido si se quiere melancólico que al mirar hacia atrás te permite esa reconciliación serena y liquidar todas las facturas que he tenido que pagar con ese pasado. Por eso emprendo esta última etapa con optimismo».

Brindis

Gari abre el disco con una esclarecedora estrofa: «Ya sé que no tenemos la vida que soñamos, que no somos quienes quisimos ser», canta. El tema 'Berlín' viene a resumir todos estos conceptos en lo que califica como un brindis por la vida. Gari regresó a la capital germana 25 años después de su primera visita y estando allí, murió Lou Reed. «Luego se dio la coincidencia de que visitamos a un amigo fotógrafo que fue quien acompañó a Andy Warhol en su visita a Madrid allá por los 80. En medio de una fiesta en su casa, estuvimos hablando del paso del tiempo y nos dio por hacer un sencillo brindis por la vida», recuerda.

El disco ha sido producido por Jon Agirrezabalaga, de WAS, algo que se refleja en la sonoridad de los temas. «El lenguaje del rock desaparece en cierta medida. Entramos en otro tipo de lenguaje, no sabría decir si es moderno o no. Es un disco de pop en el que hemos utilizado herramientas y sonidos contemporáneos, menos orgánicas que en los anteriores», reflexiona. Por ese motivo, y para que sonara más «compacto», el músico descartó y dejó fuera otros temas de las sesiones, más ligadas al Gari «más previsible».

No someterse

El cantante puntualizó que la apuesta por ese sonido y por el concepto que representa Maldanbera, no va a ser algo puntual sino que van a intenta «luchar con el formato banda desde lo pequeño y ser capaces de defenderlo. Cualquier tipo de escenario nos es válido porque creo que la música y los músicos cada vez más estamos en una posición de sometimiento y la mejor manera de luchar contra eso es ir ligero de equipaje para reaccionar mejor».

Gari tiene clara su situación vital. «Quiero disfrutar de los momentos, ver la vida desde otra perspectiva. Pasa todo cada vez más rápido y me doy cuenta de que no estoy en disposición de perder ni el tiempo que me queda como músico, ni la propia vida», afirma el músico guipuzcoano que el lunes actúa en el Victoria Eugenia donostiarra.

El ex cantante de Hertzainak defendió el oficio de músico y proclamó que la gira de presentación del nuevo disco tiene voluntad de acudir y recorrer localidades de menor población de Euskadi. «La realidad musical en este país nos enfrenta a un espacio cada vez más reducido y mi pelea es llegar a los pueblos desde hace años, con formatos pequeños o asequibles donde podamos seguir demostrando lo que supone la música para la gente», afirma.