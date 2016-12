Ocho largometrajes participarán en el Festival de Cine Documental Musical Dock of the Bay

La décima edición del Festival de Cine Documental Musical Dock of the Bay, que tendrá lugar del 7 al 14 de enero en San Sebastián, ofrecerá ocho largometrajes a concurso y diez fuera de competición, divididos en las secciones 'Perfect Day' y 'Paint it Black'. Además de la programación cinematográfica habrá conciertos, fiestas, publicaciones y seminarios.

En rueda de prensa celebrada en la capital guipuzcoana, los responsables del certamen han explicado que la competición de Dock of the Bay contará con 'Moz and I', un documental sobre el fenómeno fan a través de DJ Luis y Morrisey y la transformación de la escena indie nacional.

Además, la historia de Sid y Nancy volverá a ser protagonista en 'Sad Vacation' y la movida madrileña en 'Geometría del esplendor'. El fenómeno fan de Beyoncè se expondrá en 'Waiting for B' y el concepto de 'Euskadi Tropikal' se retratará en 'Sound of Roots'.

Los mariachis estarán presentes en 'El charro de Toluquilla' y 'When The Earth Seems To Be Light' retratará a la Georgia de skaters y músicos. La competición la cerrará 'All These Sleepless Nights', Premio a la Mejor Dirección en la pasada edición del festival de Sundance.

La sección 'Perfect Day' se completa con 'A Fat Wreck-The Punk-U-Mentary', un recorrido por el hardcore californiano; 'Blur the new world towers', 'I am Thor' y el documental 'The Rolling Stones Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America', un recorrido por la gira latinoamericana de los Stones que cuenta con el histórico concierto en la Habana.

Por otra parte 'Paint it Black' o la selección en retrospectiva completará su programación con 'The Who:The Kids are Alright' y 'Bob Dylan: Don't look back', documental de Pennebaker que acompaña a Dylan en su gira británica del 65.

El jurado compuesto por Alejandro Díaz, Felipe Cabrerizo, Kikol Grau, Leire Apellaniz y Virginia García del Pino fallará el Premio al Mejor Documental musical Dock of the bay 2017, dotado con 2.000 euros. También se otorgará un Premio del Público, sin dotación económica, el Premio Sade, con una dotación económica de 1.000 euros, y el Premio Diputación foral de Gipuzkoa.

Asimismo, en colaboración con Psycho Beat! y Expediciones Polares, se presentará el 13 de enero en Garoa 'La desesperación de los simios y otras bagaletas, las memorias de Françoise Hardy'. Las entradas para las proyecciones están ya a la venta por 7 euros a través de los canales habituales.