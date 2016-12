Black is Beltza, un proyecto ilimitado

Fermin Muguruza acaba de publicar un nuevo álbum titulado 'Black is Beltza ASM Sessions'. En esta ocasión el músico de Irun está acompañado por el percusionista, batería y productor catalán Chalart 58, es decir, Gerard Casajús. Bases dub, influencias reggae y un equipo artístico internacional protagonizan este CD y LP que publican en coproducción Talka Records y Kasba Music.

Bristol, Palestina, Jamaica o Nueva Orleans son algunas de las ciudades y países que han quedado retratados en la discografía de Fermin Muguruza en los últimos lustros. No son las únicos, desde luego. Es complicado situar en un mismo espacio, durante un amplio período de tiempo, al que durante las tres últimas décadas ha sido el músico más inquieto que ha dado la escena vasca. Son muchos años de trayectoria y muchos contactos labrados desde que comenzó a recorrer el mundo en la década de los 80. Si a esas férreas amistades le unimos la curiosidad por plasmar en discos, conciertos y documentales todos aquellos sonidos, ritmos y movimientos culturales de medio mundo, el resultado es un crisol de producciones más que interesantes. El último ejemplo de todo esto se produjo el pasado mes de septiembre cuando visitó Vietnam para ofrecer una serie de conciertos.

Es ahora Barcelona la ciudad que protagoniza su último álbum. Allí ha grabado y mezclado un disco que firma conjuntamente con Chalart 58. No es, desde luego, Barcelona una ciudad más para el mediano de los Muguruza. Refugio acogedor cuando la censura se cebó con él, cuenta allí con una legión de seguidores, además de un hombre de su más absoluta confianza como es Joni D. En ese círculo de confianza está también el propio Gerard Casajús.

Este nuevo disco es la segunda referencia de la colección que comenzó con 'Irun Lion Zion in Dub'



Un cómic, una expo y un disco forman parte de Black is Beltza, una idea que fue pensada para el cine

Como el propio Fermin cuenta conoció a Chalart 58 en 2003, durante la gira que ambos compartieron con Manu Chao en el recordado grupo Jai Alai Katumbi Express (¿alguien editará algún día material de aquella apabullante locomotora sonora?). Durante aquella gira Muguruza recibió los remixes de los temas del disco 'Inkomunikazioa' realizados por algunos músicos de Bristol, canciones que después tendrían cabida en el trabajo 'Komunikazioa-Irun meets Bristol' (2003). Muguruza recuerda que «a su vez, cuando tenía tiempo, comencé a trabajar con sonidos de estilo dub. Gerard era el músico más joven de aquella banda y estaba lleno de inquietudes. Comenzó a utilizar junto a mí esos programas en los que destacaban los loops del reggae. Pasaba horas con sus cascos, delante del ordenador, y en aquella época compuso canciones junto con Miryam 'Matahary' que después serían la base del repertorio de un nuevo grupo que llamaron La Kinky Beat». Después, explica, además de tocar con este último grupo el catalán siguió componiendo temas instrumentales dub que hacía llegar a Muguruza.

«Cuando escuché su 'Soldo Dub' me quedé alucinado y comencé a recuperar piezas dub que habíamos compuesto con varios amigos. De ahí surgió el disco 'Irun Lion Zion in Dub' (2007). El objetivo era reflejar ese estilo musical como meeting point, como punto de encuentro. Del mismo modo compartí escenario con La Kinky Beat. Además, tanto Gerard como Miryam eran componentes de mi grupo en 2006 cuando grabé el disco 'Euskal Herria Jamaika Clash' en los estudios Tuff Gong de Kingston. Junto a ellos compuse 'Milaka bilaka'. Realizaron la versión de 'Itaka berriro' y yo les hice el remix de 'I come from' que incorporé en el disco 'Asthmatic Lion Sound System' (2008)», rememora el irundarra para poner en perspectiva su relación con Chalart 58.

Residencia artística

La chispa que prendió la mecha de la colaboración entre ambos tiene su origen en la monumental exposición que Muguruza presentó en La Alhóndiga de Bilbao a finales de 2014 titulada 'Black is Beltza', basada en el cómic homónimo que realizó junto a Harkaitz Cano y el Dr. Alderete.

Este pasado verano invitaron a Fermin a presentar dicho proyecto en el Arts Santa Mónica (ASM) de Barcelona y a realizar una residencia artística entorno a la exposición de tres semanas de duración. Y otra vez el de Irun volvió a contar de manera activa con Chalart 58, «le propuse montar, como iniciativa complementaria, un estudio de grabación experimental por el que pasaran algunos invitados».

No fue la única colaboración veraniega de Gerard con Fermin. El catalán fue el percusionista de la banda que montó Muguruza a finales de junio y principios de julio con algunos de los músicos que participaron en el proyecto 'Nola?' (2015). «Nos juntamos seis músicos de Nueva Orleans, un catalán, un cubano y cuatro vascos. Además de la gira realizada aprovechamos para grabar algunas bases musicales», añade.

Esas grabaciones más las colaboraciones realizadas en ese estudio son la base del nuevo disco, la segunda referencia de una colección que comenzó con 'Irun Lion Zion in Dub'. Además de Muguruza y Chalart 58 participan en el álbum, entre otros, Amparo Sánchez, Joan Garriga, Madjid Fahem, Skarra Mucci, Green Valley y Víctor Navarrete. Además, el libro de poemas de Jule Goikoetxea 'Tractatus' sirvió de inspiración al irundarra para algunos temas.

«Las canciones que presentamos en este nuevo disco no son una recopilación de temas. Son canciones nuevas realizadas durante las tres semanas que pasé en Barcelona. A esos nuevos temas se le suma una versión del tema 'La Negra Flor' de Radio Futura», explica.

Un cómic, una exposición y un disco forman, por lo tanto, parte del universo Black is Beltza, un proyecto que originalmente iba a materializarse en película de animación adulta pero que finalmente cogió otros derroteros. Eso sí, conociendo la hiperactividad creativa de Fermin Muguruza no descarten que volvamos a escribir en breve sobre un nuevo capítulo de este proyecto que no tiene límites.