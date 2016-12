Personas con discapacidad comparten talleres con la OSE y darán varios conciertos conjuntamente

«Es como si los atletas olímpicos y los paralímpicos participaran juntos, y de buen rollo, en una misma competición», dice Oriol Roch, director general de la Orquesta de Euskadi. «Nos sentimos tratados por los músicos de tú a tú, como miembros de un mismo equipo», ratifica Endika Markotegi, uno de los 19 integrantes del grupo de personas con distintos grados de discapacidad, procedentes de Aspace, Gautena y Uliazpi, que participan en el programa 'Mosaico de sonidos', presentado ayer en Miramón.

cita ante el público Qué. Con la OSE y los 19 componentes de Mosaico de Sonidos, obras de Beethoven, Tchaikovsky ('Romeo y Julieta') y 'La flor más grande del mundo' de Emilio Aragón. Temporada de abono. El programa llegará al Kursaal en la temporada de abono de la OSE los días 27 y 30 de enero. Conciertos en familia. También el 4 de febrero en el Kursaal, con entradas a 7 y 3 euros.

«Se trata de que la música nos integre a todos», resume Mikel Cañada, responsable del área didáctica de la Orquesta de Euskadi e inspirador de esta iniciativa social que desarrollan, además de la vasca, 14 sinfónicas españolas.

Durante este año ese grupo de 19 personas ha trabajado con músicos de la Orquesta de Euskadi en talleres que pretenden que la música sea «un instrumento de desarrollo personal e inclusión social». Y aunque, tal como subraya Jimmy Brosa, de Gautena, «lo importante es el proceso, y no el resultado», el público sí podrá disfrutar de los frutos del trabajo el próximo mes enero en una serie de conciertos.

La temporada de abono de la OSE incluirá la participación de estos invitados especiales en un programa que sumará a la interpretación de la obra específicamente compuesta para la ocasión por de Emilio Aragón el Concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven y 'Romeo y Julieta' de Tchaikovsky, bajo la dirección de Ainars Rubikis y el piano de Nicholas Angelich.

Para todos los públicos

En el caso de Donostia la cita será en el Kursaal los días 27 y 30 de enero, pero a esos conciertos de abono hay que sumar una fecha añadida, dentro de los llamados 'conciertos en familia', de la mano de Kursaal Eszena y El Diario Vasco. Esa convocatoria, el 4 de febrero, también en el auditorio, contará con Jon Gómez Garai como presentador, Zuriñe Hidalgo como actriz y Ainhoa Moiua como traductora del lenguaje de signos. Oriol Roch subraya que esta cita del 4 de febrero está dirigida especialmente a todos los públicos. Las entradas están ya a la venta.

El director general de la OSE presentó ayer el programa acompañado de los músicos que lo han hecho posible, representantes de las entidades colaboradoras y algunas de las personas que protagonizan el taller. Roch insistió en que para la Orquesta es «fundamental» participar en iniciativas como ésta, «útiles para crear conciencia sobre la necesidad de fomentar una sociedad inclusiva en personas de todas las edades».

«Los músicos, supermajos»

Pero son los protagonistas que han participado directamente en el programa los que más y mejor hablan del mismo: tanto las personas con discapacidad que llegaban al taller como los propios componentes de la Orquesta.

«Ha sido un trabajo estupendo, los músicos son supermajos y nos hemos divertido mucho», decía ayer Bea González Arana, una de las participantes. «Tenía la ilusión de participar y no sabía qué es lo que me iba a encontrar, pero desde el primer día ya no lo quería abandonar porque lo fundamental ha sido el trato de igual a igual con los músicos de la orquesta», opina Endika Markotegi. «Espero que esto sea el inicio de algo más lejano», indicó Endika, que será el encargado de relatar el cuento 'La flor más grande del mundo', de José Saramago, que ha inspirado la partitura creada por Emilio Aragón y que será interpretada en los conciertos.

«Para nosotros ha sido como una carga de energía, salíamos de cada sesión contentos y llenos de fuerza», agregan Elena Martínez de Murguía y Carlos Rosat, músicos de la OSE que ejercieron ayer de portavoces en representación del amplio grupo de integrantes que ha tomado parte en la iniciativa. Junto a ellos han colaborad Beatriz Linares, Xabier Sarasa, Cristina Vértiz, Maialen Rezabal, Juan Ignacio Emme, Irene Echeveste, Arnaud Mandoche y Christophe Sánchez.

El estímulo del taller

El germen de 'Mosaico de sonidos' está en la colaboración que desarrollan la OSE y la Federación Vasca de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEVAS) desde 2009, y que se ha materializado en el pasado en talleres desarrollados en Bilbao y San Sebastián.

La experiencia fue el punto de partida para 'Mosaico de sonidos,' que ha puesto en marcha la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), la Confederación Plena Inclusión y la Fundación BBVA, según se explicó ayer.

A lo largo de 2015 se llevó a cabo la primera fase consistente en definir los músicos de la OSE que participarían en las actividades de los talleres de creación sonora. En enero comenzó el trabajo con las 19 personas con diversidad funcional pertenecientes a las asociaciones Aspace, Gautena y Uliazpi. De ellas solo tres contaban con conocimientos musicales de piano o acordeón: el resto ha partido de cero.

Una vez al mes, y durante tres horas, se han reunido para «explorar» en un primer momento cuál es el instrumento que más se ajusta a cada uno de ellos con el objeto de crear «un lazo entre las personas y la música», explicó Mikel Cañada, responsable educativo de la OSE y coordinador del proyecto a nivel nacional.

«Cada taller ha funcionado como un estímulo para estas personas que desde que tuvieron el calendario con las fechas de los talleres estaban deseosas de tomar parte en ellos», dijo Jimmy Brosa, de Gautena.

Al final del proceso se elaboraron unas «micropiezas» con maracas, palos de lluvia, triángulos, tambores, triángulos o xilófonos que se intercalan entre los pasajes de la obra de Emilio Aragón que será interpretada por los músicos de la OSE.

A partir del 24 de enero comenzarán los ensayos con el conjunto de la orquesta y el día del concierto tocarán todos mezclados esas pequeñas improvisaciones que se fundirán en 'La flor más grande del mundo'. La habitual gira vasca de la OSE les espera.