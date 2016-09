La gastronomía guipuzcoanas seduce a la BBC

Imagínese un viaje culinario a través de las zonas paisajísticamente más seductoras de un país junto al amigo que elija. Libertad, aventura, exquisita gastronomía -buen acicate para el buen humor-, confidencias, broncas... Un Gran Hermano íntimo e itinerante. ¡Lo que puede salir de ahí! Lo mismo debió pensar el director británico Michael Winterbottom, quien eligió ese telón de fondo para rodar la serie televisiva 'The Trip'. El humor inglés del dúo formado por Steve Coogan y Rob Brydon, unido al hechizo de platos y parajes de cine, logró un éxito que ha propiciado la tercera parte de la saga.

La primera, de 2010, se tituló 'The Trip', a secas. Se localizó al norte del Reino Unido, alrededor del Lake District, Lancashire y los Valles Yorkshire. El cuerpo -y el bolsillo- le pidió más a Winterbottom y la comedia que recorrió Liguria, Toscana, Roma, Amalfi y Capri en 2014 se exhibió como 'The Trip to Italy'. Bajo el mismo formato: seis capítulos que luego se convierten en largometraje.

Quien ganara la Concha de Plata como mejor director con la película 'Génova' en el Festival de Cine de San Sebastián de 2008 ha pensado que dos de las paradas de la tercera parte del viaje, 'The Trip to Spain', tengan lugar en Gipuzkoa. Su idea fue: «Comemos en Getaria y Hondarribia, y grabamos las vistas que nos proporciona el trayecto de camino». El martes, los dos comensales de película se dieron un homenaje en el restaurante Txoko de Getaria, donde intercambiaron tesis sobre la amistad, la familia, el cine o el sexo, sabrosas todas ellas tanto o más que las recetas probadas (triunfó, según el productor Guillermo Blázquiez, de Revolution Films, el lenguado).

El Parador de Hondarribia

Ayer tocaba filmar las mismas hilarantes conversaciones, pero en ruta, sobre un coche elevado sobre un remolque donde los protagonistas simulan conducir realmente. Pero no. Hacían trampa. Como solo lo sabe hacer el cine. Con un conjunto de cámaras que captan tomas del paisaje al paso del vehículo. Y para que la costa entre Getaria, Zumaia y Zarautz se aprecie en todo su esplendor, la velocidad del camión-plataforma no superó los 60 kilómetros por hora. Ni durante el tramo de AP-8 entre Zarautz y Hondarribia, donde tuvo que ser escoltado por vehículos de Bidegi tras solicitar el pertinente permiso. La ficticia conducción también se desarrolló entre Hondarribia y Pasaia, por Jaizkibel.

Por si la fotografía no sacia su curiosidad, sepa que este jueves la expedición ha desayunado -y graba- en el Parador de Hondarribia para partir después hacia el parador de Sos del Rey Católico. Esta vez la 'road movie' va de paradores. El de Gibralfaro de Málaga será el destino final dentro de un mes. Así lo han consensuado Mr. Winterbottom y la cadena británica Sky, que compra esta vez el producto después de que las dos anteriores temporadas fueran emitidas por la BBC.

Según la productora, «al margen del guion, los diálogos a veces son improvisados». Al ver la serie, el espectador no podrá degustar los platos guipuzcoanos, pero a buen seguro que alimentará la chispa inherente a estas dos celebridades de la comedia. Bien comido y bien bebido, se hace reír mejor. Que así sea.