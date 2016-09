Godzilla arrancará el telón de la Semana de Terror

'Shin Godzilla' (2016), la nueva película sobre el mítico personaje que ha producido Toho, inaugurará la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián el 29 de octubre. Al filme dirigido por Shinji Higuchi, que continúa una saga de más de treinta películas protagonizadas por Godzilla, se suma a una docena de películas que la organización de la Semana ha dado a conocer y constituirán algunos de los platos fuertes de la Sección Oficial.

Dos de las películas del género que más llamaron la atención en Cannes, la coreana 'Train To Busan' de Yeon Sang-ho y 'The Neon Demon', la nueva provocación de Nicolas Winding Refn; directores bien queridos en la Semana como Rob Zombie, que ofrece '31' y Takashi Miike con la adaptación del manga 'Terraformers'; la producción estadounidense en blanco y negro y a rtimo de fado 'The Eyes of My Mother' de Nicolas Pesce o el debut en el largometraje de Haritz Zubillaga 'El ataúd de crista', son algunas de las propuestas para la 27 edición de la Semana de Terror.

En un año en que Japón protagonizará parte de la programación de la Semana con un ciclo y un libro dedicados al fantástico del siglo XXI de aquel país, 'Shin Godzilla' abrirá el festival, acompañado en la sección oficial, entre otras, por las nuevas películas de Takashi Miike y Koji Shiraishi.

Legendario monstruo protagonista de infinidad de títulos, más de 30, desde su debut de la mano de Ishiro Honda en 'Japón bajo el terror del monstruo' (1954), que a lo largo de las décadas ha ido apareciendo en el cine japonés en diversos momentos (y que también ha protagonizado dos películas americanas), Godzilla vuelve a resurgir desde su escondite en esta película estrenada comercialmente en Japón con gran éxito a finales del pasado mes de julio.

Las películas que formarán parte de la Sección Oficial son:

31 (2016). Rob Zombie. EEUU: Cinco personas son secuestradas y encerradas en un lugar llamado Murderworld el día 30 de octubre. La noche siguiente, Halloween, son obligadas a participar en un juego a vida o muerte llamado 31. Su objetivo es sobrevivir durante 12 horas contra un grupo de violentos asesinos disfrazados de payasos. Sexto largometraje de uno de los nombres fundamentales del terror contemporáneo, Rob Zombie, director de películas como La casa de los 1000 cadáveres (2003), Halloween. El origen (2007) o The Lords of Salem (2012).

El ataúd de cristal (2016). Haritz Zubillaga. Euskadi: Vestida para la ocasión con un elegante traje de noche, Amanda entra en la enorme y lujosa limusina que espera aparcada frente a su casa para llevarla a la gala en la que recogerá un premio a su trayectoria como actriz. De pronto los cristales de las ventanillas se tintan de negro, el móvil de Amanda queda deshabilitado y no puede abrir ninguna de las puertas. Una voz le pide por favor que deje de intentar romper cualquiera de las ventanillas. Será mejor que asuma cuanto antes que está atrapada ahí dentro. Primer largometraje de Haritz Zubillaga, autor de los multipremiados cortos Las horas muertas (2007) y She's Lost Control (2010).

The Autopsy of Jane Doe (2014). André Øvredal. Reino Unido-EEUU: Brian Cox y Emile Hirsch interpretan a dos forenses, padre e hijo, a cuyas manos llega el cadáver de una mujer que acaban de encontrar en un sótano y de la que no se sabe nada. A medida que le realizan la autopsia en busca de respuestas, lo único que encuentran son más preguntas y misterios para los que no hay una fácil explicación, al tiempo que comienzan a sucederse fenómenos extraños. Terrorífica pieza de terror protagonizada por tres personajes (una de ellas muerta) dirigida por el noruego André Øvredal, responsable hace años de la sorprendente Troll Hunter (2010).

El extraño (Goksung, 2016). Na Hong-jin. Corea del Sur-EEUU: Un extranjero aparece en un pequeño y apacible pueblecito coreano. Nadie sabe cuándo ni por que ha llegado. Comienzan a surgir todo tipo de rumores sobre él al tiempo que se suceden los crímenes. Los habitantes del lugar se matan entre ellos por razones inexplicables. El mal parece haberse cernido sobre el pueblo. Un apático policía local investiga el caso bajo una lluvia permanente. De repente su hija desaparece. Poderoso y contundente thriller dirigido por Na Hong-jin, responsable de The Chaser (2008) y The Yellow Sea (2010).

The Eyes of My Mother (2016). Nicolas Pesce. EEUU: En una aislada granja una mujer, antaño cirujana en Portugal, enseña a su hija Francesca a entender los misterios de la anatomía y a no temer a la muerte. Una tarde un misterioso vistante acaba de una forma terrible con la feliz vida familiar de Francesca, traumatizándola para siempre, pero al mismo tiempo despertando en ella una particular curiosidad. Años después, la soledad de Francesca y sus cicatrices hacen que su anhelo por conectar con el mundo que la rodea se materialice de una forma particularmente oscura. Una de las propuestas más sugerentes del año. Terror en blanco y negro a ritmo de fado.

The Girl with All the Gifts (2016). Colm McCarthy. Reino Unido: Una enfermedad causada por un hongo ha convertido a gran parte de los habitantes del planeta en una especie de zombis que han perdido toda humanidad. Un grupo de niños que mantienen cierta inmunidad permanece retenido en unas instalaciones militares: pese a su anhelo de comer carne humana, siguen siendo capaces de sentir emociones. Una bióloga trata de desarrollar a través de ellos una vacuna. Cuando la base es atacada por miles de zombis, deberán emprender un viaje en busca de la salvación... para toda la especie. Gemma Arterton, Paddy Considine y Glenn Close protagonizan la adaptación de la novela (Melanie. Una novela de zombies en España) de M. R. Carey dirigida por el escocés Colm McCarthy.

The Neon Demon (2016). Nicolas Winding Refn. Francia-Dinamarca-EEUU: Cuando la joven aspirante a modelo Jesse llega a Los Ángeles un grupo de mujeres obsesionadas con la belleza trata por todos los medios a su alcance de robarle su juventud y su vitalidad. La esperada nueva película del cineasta danés Nicolas Winding Refn –Drive (2011), Solo Dios perdona (2013)–, una historia de terror psicológico ambientada en el mundo de la moda presentada en el pasado Festival de Cannes y protagonizada por Elle Fanning –Maléfica (2014)–, Jena Malone –Puro vicio (2014)–, Keanu Reeves –la saga Matrix (1999-2003)–, Christina Hendricks –"Mad Men" (2007-2015)– y Desmond Harrington –"Dexter" (2008-2013)–.

Pet (2016). Carles Torrens. EEUU-España: Seth es un solitario joven que trabaja en un hogar para animales abandonados. Los perros que cuida son sus únicos amigos. Un día se reencuentra en el autobús con Holly, la chica más guapa de su instituto, que apenas le reconoce. Pero Seth se obsesiona con ella y comienza a seguirla. Una noche decide secuestrarla y encerrarla en una jaula situada en el sótano de su trabajo. Thriller en el que nada es lo que parece dirigido por el catalán Carles Torrens, establecido hace años en EEUU, donde dirigió en 2011 su primer largometraje, Emergo, y en 2014 el premiadísimo (también en la Semana) corto Sequence.

Sadako vs Kayako (2016). Koji Shiraishi. Japón: Dos mujeres. Los dos principales símbolos del J-Horror, el fenómeno que sacudió al cine fantástico y de terror no solo japonés sino mundial a finales de los años 90, frente a frente. Sadako, la aparición de The Ring: El círculo (1997), con su cabellera negra que marcó una época, y Kayako, el fantasma de La maldición (2003), juntas en esta película. Todo empieza con dos adolescentes que compran un conversor de VHS a DVD y que encuentran dentro del aparato una cinta directamente llegada de los años 90. Al mismo tiempo otra joven se traslada a vivir cerca de una casa donde dicen que todo el mundo que entra desaparece. Una fiesta del terror japonés.

Tenemos la carne (2016). Emiliano Rocha Minter. México: En una ciudad de atmósfera post-apocalíptica un hombre, Mariano, vive obsesionado con la idea de transformar su casa en una cueva. Un día llegan dos hermanos, Lucio y Fauna, en busca de comida y refugio. Mariano los acoge a cambio de que le ayuden a terminar su caverna. Mientras trabajan y conviven se establecen entre ellos unas turbias relaciones que hacen salir a la superficie sus instintos más oscuros y destructivos, sus deseos más ocultos, sus anhelos y miedos más desconocidos incluso para ellos mismos. Una película perturbadora, malsana y sugerente que ha sorprendido en festivales de todo el mundo.

Terraformars (2016). Takashi Miike. Japón: En el siglo XXI se mandó a Marte una nave espacial cargada de musgo y cucarachas para que generasen una atmósfera adecuada para la vida. 500 años después una expedición de presidiarios, a los que les conmutarán la pena cuando vuelvan, son enviados al planeta rojo para acabar con las cucarachas y colonizar el planeta. Pero los insectos han evolucionado, han aumentado de tamaño, se han convertido en unas máquinas de matar y... odian a los humanos. Adaptación del manga homónimo de la mano de uno de los grandes del fantástico japonés del nuevo milenio, Takashi Miike, director de, entre otras muchas, Audition (1999), Visitor Q (2001), Zebraman (2004) o Yakuza Apocalypse (2015).

Train to Busan (2016). Yeon Sang-ho. Corea del Sur: Seok-woo vive en Seúl, divorciado y agobiado por su trabajo, que le impide pasar todo el tiempo que quisiera con su hija Su-an. Como regalo de cumpleaños decide llevarla a ver a su madre a Busan, para lo que cogen el tren KTX con dirección a esta ciudad. Pero durante el trayecto un misterioso virus comienza a infectar a los pasajeros del tren, tal y como está sucediendo por todo el país, convirtiéndoles en agresivos zombis. La única ciudad limpia es precisamente Busan. 453 kilómetros les separan de ella. Un frenetico viaje en busca de la salvación de la mano de Yeon Sang-ho, especialista en el cine de animación con títulos como The Fake (2013) o Seoul Station (2016) (que forma con esta una especie de díptico de películas de zombis), que dirige su primer film de imagen real.