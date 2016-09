Donante por vocación y pasión

No es difícil imaginar a Fernando Botanz sentado en un café del Boulevard donostiarra hace un siglo. Se define como una persona muy romántica, con tal fascinación por la Belle Époque que se podría decir que debería haber nacido cien años antes. Las antigüedades son su pasión, lo mismo que el arte o la música porque «amo la belleza». Su casa es un claro ejemplo de esa fascinación, vive rodeado de piezas de los años veinte del siglo pasado y según cuenta «como en una vajilla de porcelana de hace 120 años y duermo en sábanas de hilo que tienen cerca de cien».

Nació hace 48 años en Donostia y aunque a los cuatro días lo llevaron a Legazpi- su padre trabaja en la fábrica Bellota dependiente de Patricio Echeverría-, donde residió hasta hace una década, siempre ha sentido «adoración por esa ciudad, mi ciudad». A los dieciséis años emprendió en solitario una aventura que le marcó para siempre y que le ha condicionado la vida: en solitario se subió en un tren hacia San Sebastián con un destino bien claro, visitar el Museo San Telmo. «Mi familia era obrera, pero mis padres se preocuparon de darnos una buena educación. En casa había bastantes libros y en uno de ellos encontré imágenes del museo. Me picó la curiosidad y no lo dudé».

Entrar por la antigua puerta del edificio de la plaza Zuloaga supuso una especie de iniciación. Era la primera vez que veía cuadros de Ignacio Zuloaga o de Aurelio Arteta. «Fue una sensación mágica e impresionante. ¡Esos objetos etnográficos con la cocina! ¡Pasear por el claustro hace algo más de treinta años cuando no había nadie! ¡Qué sensación! Encontré paz». Así comenzó una rutina de visitas que se ha mantenido hasta la actualidad.

Una vitrina

Pero Fernando Botanz no es solo un asiduo al museo, también se ha convertido en parte de él al ser uno de sus donantes más destacados. Durante estas tres décadas ha adquirido miles de objetos de principios del siglo XX, mucho de los cuales ha donado y ahora se encuentran en las vitrinas, concretamente la de Belle Époque, como tres sombreros de 1920, dos maniquíes ataviados con una levita de caballero y un vestido también de los años 20, más abanicos, bolsos, un collar de azabache y un pequeño mantón de Manila, además de varias maletas de cuero en la zona donde se habla del nacimiento del ferrocarril. El resto se encuentran almacenados en Gordailua, hasta las casi dos mil piezas.

La primera donación que realizó en 2007 es, en palabras de Susana Soto, directora del museo, «una interesante colección de 1.013 piezas, en la que destacan los objetos de uso cotidiano provenientes del mundo urbano, principalmente de San Sebastián, de la primera mitad del siglo XX. En esta donación se incluyen piezas de indumentaria -mantones, enaguas, camisones, levitas y fracs-, complementos -bolsos, mantillas y sombreros-, piezas de joyería -pendientes, colgantes, gemelos, anillos y camafeos-, objetos domésticos -soperas, fuentes, azucareros, cucharas y platos-, mobiliario y objetos decorativos. La directora del museo destacó entonces la importancia de este tipo de aportaciones porque «hay épocas que fueron muy importantes en la vida guipuzcoana como la Belle Époque, de las que tenemos bastantes carencias». Desde esa fecha, el goteo ha sido constante: un año un grabado, en otra ocasión una vajilla o una prenda... Hasta que hace un mes decidió desprenderse de otras 250 piezas en esta ocasión todas relacionadas con el vestuario, entre ellas un frac de 1950 del que fuera el alcalde donostiarra Nicolás Lasarte.

Hace unos años se trasladó a vivir a Vizcaya y desde entonces no ha sido difícil verlo en julio o agosto subido en el tren «cargado de maletas con múltiples piezas» con destino a San Sebastián. Hace un mes repitió el ritual durante tres días seguidos y, a pesar del agotamiento, disfruta porque «me muevo con el corazón. Para mí es un esfuerzo importante, no solo por el trajín de ir y venir con las piezas sino por el tiempo que invierto en su restauración y conservación. Todas están en perfecto estado».

Si después de tanto tiempo ha decidido contar su experiencia es porque quiere lanzar un mensaje. «El ciudadano de a pie puede ser donante. Yo no soy millonario, soy profesor de música en casas de cultura, siempre he tenido trabajos con un sueldo normal, y he podido donar dos mil piezas a San Telmo y otras cien al Museo Cristóbal Balenciaga».

No ha faltado gente que le ha tildado de «idiota» o de «loco» por desprenderse de esta manera de objetos que ha atesorado desde hace más de veinte años. «Solo ven el beneficio económico, pero no comprenden el placer que siento yo. En muchas casas habrá un abanico de la abuela abandonado en un cajón, un portafotos de cobre con una fotografía, incluso firmada, de la reina María Cristina, enaguas o una chaquetilla de aldeana. Al final terminan malvendiéndose o en la basura. La gente debe pensar que tiene un valor porque es parte de nuestro pasado y de nuestra cultura. Animo a que busquen y si no lo quieren, que lo donen».

Compras donostiarras

Pero en su mente no siempre estuvo donar su colección. Todo lo contrario. Su aspiración o mejor dicho su sueño era tener un pequeño museo, «pero no lo he conseguido. Colecciono desde siempre. Muchas de las cosas las compré en San Sebastián, en una tienda de antigüedades regentada por Jesús Gorospe que estaba enfrente del Conservatorio. Tras estudiar Bellas Artes, en 1992 ya comencé a comprar más en serio. En esa época había más tiendas de ese tipo. Buscaba que fueran piezas realizadas en San Sebastián como un reloj de la relojería Internacional, una cucharilla y un tenedor de los que se regalaban por la comunión de la platería Astrain o sombreros de copa de Ponsol».

Mientras vivía en Legazpi toda su colección estaba guardada en dos pequeños locales comerciales, cuyos escaparates tapó con papeles. «Ni los vecinos sabían lo que se escondía tras los cristales, mi tesoro». Entonces todavía soñaba con un museo propio y no era raro verle en el tren cargando con un pequeño armario o una silla. Cuando se trasladó a Vizcaya junto a su pareja se dio cuenta de que su aspiración nunca iba a cumplirse. Se llevó a su casa algunas piezas «pero no las más valiosas, están en San Telmo».