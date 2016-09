Igeldo revivió sus días de gloria

El festival de Igeldo hubo un momento en que vio el futuro. Fue allá, cuando el personal fluía cuesta abajo por la montaña suiza cuando se reveló la realidad. L a gente había ido allí a pasarlo bien. Y de qué manera.

Abrieron la velada, ante una veintena escasa de seguidores, Amor de Tokyo. El trío navarro se las vio con la escasa parroquia presente a esa hora, cuando el sol cascaba de lo lindo y el personal pensaba que lo más divertido que podía hacer era deslizarse por la montaña suiza. Sí, esa que da risa y que se erige en la mejor metáfora de la música actual. No vamos a ningún sitio pero cómo lo pasamos aunque no hubo que negociar quién se llevaba la pasta. A partir de esa hora, con el sol pegando de plano, la cosa no hizo sino ir para arriba.

Tras ellos, llegó el primer momento en que se trató de decidir entre dos: o la leña de los vizcaínos Señores, o la calma country rockera de la artista local Ana Leux. Obvia decir que fue ella la que más gente concitó a esa hora.

Sin embargo, fueron los vizcaínos quienes se llevaron el gato al agua a base de sudar la gota gorda. Sudaron tanto que dijeron que su nuevo disco van a llamarlo la luz. No hizo falta mucho más. Arrearon de lo lindo con el sol de plano, a la cara, cuando les habían prometido tocar en medio del agua entre patos de goma. Pues fue que no, porque en medio del estanque no había quien tocara a no ser Mario Vaquerizo. El caso es que abrieron los navarros de Amor de Tokyo. El trío que lidera Roberto Urzaiz hizo lo que pudo a esas horas. Se volcaron en su nueva propuesta que le busca las vueltas a sus composiciones desde una visión postdance punk que bebe mucho hoy día de los criterios que en su día patentaron The Cure y Los Planetas.

Le siguió la intérprete local Anie Lux, que jugaba en casa y desplegó su propuesta de rock y country rock intimista en la línea de Eileen Jewell. Rozó los modelos de artistas como Annie B Sweet pasada por el paisaje donostiarra y, entre amigos, echó el resto en un repertorio elegante donde mezcló la sonoridad árida, el modelo intimista y la electricidad justa para que el centenar de seguidores que se congregaron la gozaran. Por cierto, jugaron en sombra, mientras Señores sudaban como perros y echaron el resto de una manera que no se recuerda en Igeldo.

Con decir que les sobraron los focos, estaba todo dicho. El personal iba llegando al recinto, poco a poco, demostrando una vez más que lo importante es ir a la hora de los cabezas de cartel, un poco antes, para que nos vean y se note que estamos en la onda.

La cuestión fue que la idea del estanque pinchó en hueso y hubo que improvisar un escenario a pelo de frente contra el atardecer. Cuando las bandas pensaban que iban a surcar los mares en un pato se encontraron dejándose los sesos contra un sol de justicia que fundía los plomos.

Poco a poco el recinto fue cobrando forma. A las siete y media LA inauguraron el escenario central. Lo mejor del festival de Igeldo es comprobar cómo los artistas del escenario principal no necesitan llevar ningún tipo de fondo detrás. Solo contemplar la vegetación que brota tras los artistas parece predisponerles para una velada donde echar el resto rodeados de un entorno incomparable.

LA sonaron a todo lo que tenían que sonar. Vestidos de negro, el líder de la formación emuló a los Planetas y Los Cure mientras el grueso de la gente accedía a sus espaldas al recinto. Se fue poniendo el sol la gente fue pillando sitio y empezó a reclamar baile.

Llegó el turno de los norteamericanos Local Natives, que calentaron el ambiente mientras el personal se iba saludando a un lado y a otro, pertrechado detrás de unas gafas de sol que se revelaron como el complemento indispensable para afrontar la velada.

Público entregado

Luego llegó el turno del que fuera líder de The Cubical, un auténtico vocalista corajudo y entregado a lo que el público esperaba de él. Dan Wilson ha procurado algunos de los mejores conciertos que se han visto en Euskadi. Había dudas e incógnitas respecto a la dimensión de su propuesta. Arrancó a base de country rock eléctrico, único en su especie, con esas maneras del primer frotman auténtico que se vio en la velada de ayer.

A partir de esa hora fue el momento de unos de los grandes esperados de la noche. Los navarros Berri Txarrak reventaron el escenario principal en lo que se antoja el final de gira de su último disco, compuesto en torno al concepto del tiempo. Los Berri volvieron a reventar las costuras del recinto porque no hay manera de parar a este grupo que pese a estar apurando los últimos suspiros de su gira Denbora da Poligrafoa da, lo dan todo de una manera que su gente no se cansa de verles hacerlo una y otra vez, cuando hace dos años actuaron en Sagüés con idéntico repertorio y similar respuesta de entregado público.

Aún no habían llegado las estrellas de la velada, unos Bloc Party que jugaron con el personal a favor yendo de un escenario a otro, montándose en las atracciones y pasándolo bien. Gorka Urbizu volvió a volverse loco como acostumbra, en medio de una velada que iba derivando hacia los ritmos bailables y hacia conceptos más asociados al modelo after hour, porque fue entonces, hacia medianoche, cuando el parque de atracciones de Igeldo se convirtió en un paraje inigualable para disfrutar tanto del paisaje, la música, los escenarios, el recorrido, las atracciones y el modelo al que aspira el certamen: convertirse en un inigualable concepto irresistible incluso aunque te dé miedo montarte en los pequeños y peludos ponies.