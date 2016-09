Patrick Alfaya: «No hay un festival en España con un abanico y una propuesta artística semejante a la Quincena»

Al término de la 77 edición de la Quincena, su principal responsable asegura sentirse «muy satisfecho». Tras 28 días de música, con más de 75 conciertos y 35.000 espectadores, toca hacer balance y pensar ya en la 78 edición.

-Al comienzo de este evento tituló el mismo como «una Quincena muy coral». ¿Mantenemos el mismo título?

-Yo creo que sí. Los tres coros que han venido invitados han sido espectaculares. El coro Monteverdi, el Balthasar Neumann y el Collegium Vocale de Gante han sido muy interesantes y, al mismo tiempo, muy diferentes. Y la participación de nuestros coros ha sido también brillante.

«Un festival tiene que ser distinto a una orquesta y dar la oportunidad de escuchar cosas distintas»



«Creo que Herreweghe tenía que haber hecho algún ensayo más con la Coral Andra Mari»



«Si tenemos más financiación, haremos un ciclo de música de cámara en el Museo San Telmo»

-Hablando de coros, una de las iniciativas de las que estaba más orgulloso a priori era de la colaboración de Hereweghe con la Coral Andra Mari. ¿Cómo ha sido?

-Sin duda, positiva, sobre todo para Andra Mari, pero tenemos que tener en cuenta que es un coro que ha pasado una cierta crisis y que tiene aún heridas que curar y eso, de alguna manera, lo ha notado Herreweghe. Y además, este tipo de directores están acostumbrados a trabajar con coros profesionales. Una vez celebrado el concierto, el maestro nos dijo que le habría gustado hacer un ensayo más, pero lo cierto es que con anterioridad se lo propusimos desde la Quincena y dijeron que no. Los coros como Andra Mari no trabajan constantemente con orquestas y eso se nota, además de los problemas internos que hemos comentado. Pero Herreweghe estaba en general contento, sabiendo que se trataba de un coro amateur. Me ha dicho varias veces que felicite al coro.

-¿Se harán más colaboraciones de este tipo en el futuro?

-Sí. El año pasado pusimos también a Andra Mari con la Mahler. Creo que el coro no se puede quejar, porque en dos años seguidos ha colaborado con grandes artistas. No hay muchos coros amateurs en el mundo que hayan cantado en dos años con estos maestros y orquestas.

-En términos generales, ¿está satisfecho de cómo ha ido esta edición?

-Sí, mucho. Creo que no hay un festival en España que haya tenido un abanico y una propuesta artística semejante. Tener a Gardiner, Herreweghe, Hengelbock y Fischer es inigualable. Y además, los tres coros que he nombrado, más los nuestros. Ha habido cosas que a mí me han gustado mucho. Que hayamos podido escuchar a Budapest y al día siguiente a los Balthasar Neumann define lo que es un festival, el contraste. La programación de un festival tiene que ser diferente a la de una orquesta. Propuestas tan distintas como estas sólo las puedes escuchar en un festival.

-¿Qué concierto destacaría desde el punto de vista artístico?

-El de los Balthasar Neumann, sin duda. Era la primera vez que venían y en ese sentido era la propuesta más nueva de esta edición. Y me gustó aún más 'La Pastoral' de Beethoven que la 'Misa' de Haydn. Fue un concierto preparado a conciencia. Me consta, por músicos conocidos de la orquesta, que el maestro les hizo preparar el programa al detalle, que les machacó porque era la primera vez que venían aquí y a Santander. Hengelbrock es así, obsesivo, pero además quería entrar por la puerta grande en estos festivales. Sabían que nosotros tenemos esa baza de que si algo funciona volvemos a contratarlo y creamos una cierta red de artistas que van viniendo con asiduidad, como Saraste o Gardiner.

-¿Cómo diría que ha sido el resultado artístico de la ópera de este año, 'Don Giovanni'?

-Vocalmente, creo que ha sido brillante; hemos tenido muy buenas voces. También opino que, sobre todo en la primera parte, y así se lo hice saber al maestro, hubo cierto problema de volumen de la orquesta. Pero no llegó a tapar a las voces. Las arias de Don Giovanni fueron maravillosas y la soprano estuvo excelsa. Me gustaría también destacar a nuestra soprano Miren Urbieta, que estuvo muy bien. Sinceramente, en general, creo que la ópera fue de una calidad notable.

-¿Y qué opina del nivel de los conciertos sinfónicos?

-No puedo decir que ha sido muy bueno porque soy el director, pero aunque a cada persona del público le haya podido gustar más un concierto u otro, creo que tal y como he comentado antes, esa diferencia es lo que caracteriza a un festival. Si todo fuera igual sería un peñazo.

-¿Hay algún director o solista que considera que ha destacado de manera especial en el plano negativo?

-No diría eso exactamente, pero cuando le di la posibilidad a Herreweghe de hacer algún ensayo previo más con Andra Mari y me dijo que no, creo que tenía que haberlo aceptado, sobre todo por Andra Mari.

-¿Cómo ha sido la respuesta del público?

-De los diez conciertos del Kursaal se han llenado siete y en los otros tres han quedado muy pocas entradas a la venta. En el que más, unas 200 localidades del aforo de 1.800. La respuesta del público ha sido, por tanto, económicamente muy buena. Pero además, tenemos un público entusiasta, que ha hecho salir a saludar muchas veces a los artistas. Todos los maestros me lo han dicho, hasta Herreweghe, que es de carácter más comedido.

-¿Diría que ha habido oferta musical para todo tipo de público y bosillos?

-Sí, sin duda, y como siempre. Hay entradas para el auditorio a 11 euros y si estás en paro, cuestan 3 euros, igual que las de los jóvenes de última hora. También hay muchísimos conciertos gratuitos y a precio muy barato. Más no podemos hacer. Y esta apertura a todo tipo de bolsillos es algo que han valorado tanto Hengelbrock como Fischer. Me dijeron que venían de actuar en festivales en los que la gente pagaba 150 euros para escucharles y valoraban como muy positivo que la gente pudiera ir a escucharlos sin desembolsar mucho dinero. Ellos creen que esta política de precios rompe la idea elitista de la música y es inclusiva.

-¿Cómo han funcionado los ciclos?

-Bien. No he podido ver ninguno de Jóvenes Intérpretes, por ejemplo, porque coincidía con otros y me ha dado mucha pena, pero he ido a un mínimo de un concierto de cada uno de los otros ciclos y creo que han funcionado. Hay cosas que destacaría, como la inauguración de Música Antigua con Conductus, que fue genial, el recital de órgano de Juan Paradell, que me pareció fuera de serie, el de Tamara Stefanovcih en contemporánea... y el cuarteto Dana en inaugurales. Los chavales comunicaron muy bien con el público y la idea final de tocar ese arreglo de 'Over the rainbow' de propina me pareció maravillosa. Me encanta conocer a gente joven que busca esa proximidad con el público.

-Este año el Victoria Eugenia sólo ha acogido dos conciertos. ¿Volverá a ser escenario principal en futuras ediciones?

-Esperamos que sí y que podamos hacer tres o cuatro conciertos. Hay voluntad por parte de Donostia Kultura. El problema es compartirlo con el teatro. Son calendarios muy dispares, pero Donostia Kultura nos está facilitando mucho las cosas.

-La música de cámara ha quedado en cierta forma relegada a Quincena Andante. ¿Hay algún proyecto que contemple ofrecer más conciertos de este género?

-Sí. Estamos dándole vueltas. Si tenemos más financiación, haremos un ciclo en el Museo San Telmo, que igual no es estrictamente camerístico, quizá con algún recital de piano, o vocal... Algo así como 'Los martes de San Telmo'. Buscaremos un día que no tengamos nada en Kursaal y haremos un concierto allí.

-¿Tiene pensado utilizar los nuevos espacios de la ciudad como Musikene?

-Sí. El año que viene, si llegamos a un acuerdo con Musikene, nos gustaría utilizar esa sala.

-Esta edición la Quincena se ha volcado más en el público infantil y en los jóvenes, con nuevas propuestas. ¿Van a seguir trabajando en este camino?

-En principio sí y lo que me gustaría es que las cosas de producción sencilla que hemos hecho las movamos por el territorio.

-¿Dónde se pone el límite entre la apertura de Quincena a nuevos públicos y la comercialización?

-Es algo complicado. Malikian, por ejemplo, cambió todo el programa pactado sobre el escenario. Otras propuestas como Musikeler me consta que han funcionado. Es complejo, pero creo que hay que valorar el espacio en al que se hace, es diferente hacer un concierto en el Kursaal que en Arantzazu, más libre, o en el espacio Keler, que pueden acoger propuestas que no suelen estar presentes en el resto de Quincena.

-¿Puede adelantarnos algún nombre o novedad de la 78 edición?

-El maestro Juanjo Mena la inaugurará con su orquesta, la BBC Philharmonic con dos conciertos. 48 horas para un músico que está de gira es la poción mágica, y les hace sentirse como en casa. Las giras son muy cansadas y ellos agradecen y rinden más si están más de un día en la ciudad, se crea cierta empatía y mayor comunicación con el público, aunque sólo sean dos días. La idea es que la próxima edición dure 28 días, también vendrá una orquesta norteamericana por primera vez en muchos años y tendremos a la pianista china Yuja Wang.

-Al comienzo de esta edición declaró que habría ópera representada. ¿Está garantizada?

-En un principio puedo decir que sí porque todos los patronos me han dicho que vamos a hacer ópera. Pero lo que no sé aún es cuál será.

-¿Qué presupuesto manejará la Quincena el próximo año?

-No lo sé. En principio será mayor que este, pero no sé cuánto. El año pasado tiramos de ahorros, este año ya no. Espero volver a presupuestos anteriores, de dos millones o más. Este año ha habido menos ingresos, pero también menos gastos, así que cubriremos.