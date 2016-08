La música en directo no es la única atracción

1

Este año hay una fiesta de bienvenida para ir afinando. Será el jueves y con actividades gratuitas. Lo explica Sergio G. Cruzado, el director del festival: «Casi todos los festivales tienen una jornada inaugural gratuita o fuera del recinto. Kutxa Fundazioa está construyendo un espacio y un proyecto en Tabakalera para la música muy potente y les propusimos hacerla allí. Va a ser una maravilla poder ver a Jessy Lanza, por ejemplo, y recorrer varios espacios del edificio». Desde las 20.00 horas habrá una exposición de ilustraciones y DJs en la Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera. En la zona Kluba, dos actuaciones: Ane Leux (20.30 horas) y Dan Wilson & the Counterfactuals (21.30). Y en la Azotea, La Fábrica de Colores DJ con Iñigo Serrulla (20.30) y la que será la estrella de la noche, Jessy Lanza (22.30), con sus sintetizadores flotantes, house, música disco, dubstep y rock de los ochenta, todo mezclado con su nuevo disco, 'Oh no'.