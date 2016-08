Miquel Bernat: «La música actual no necesita otras artes para llegar al público»

En el encuentro de esta tarde se podrá disfrutar de un espectáculo multidisciplinar que combina la percusión y la electrónica con la gestualidad y lo visual.

- Dice en su biografía que contribuye a la divulgación y consolidación de la percusión como medio artístico. ¿Cómo?

- Uno de mis principios es que se escribe música para que se oiga en la época en que ha sido escrita, por lo que me sitúo entre el creador y el público. Siempre he intentado ser el mejor transmisor posible, atento tanto al compositor como al público o receptor. Desde que empecé mi periplo por la música actual he participado en los estrenos de mas de 200 partituras, de las que más de la mitad surgieron por sugerencia o encargo mío. Estas obras han sido, en su mayoría, trabajadas, vistas y revistas en conjunto con los compositores. Además, la mayoría de los programas de los conciertos que he dado en los últimos 25 años incluían estrenos u obras de reciente factura, como el programa que presento hoy. Y por último, también en mi tarea pedagógica he ido dando a conocer estas obras de reciente creación, para que así las futuras generaciones conozcan y puedan disfrutar de este repertorio.

Músicos: Miquel Bernat & Espacio Sinkro. Lugar: Salas Polivalentes del Kursaal. Fecha: Hoy, 20.00 horas. 7 euros.

- Usted es un músico ecléctico: interpreta, dirige, es profesor y compositor. ¿Por qué abarca todos estos campos?

- Las diferentes especialidades de la música se han ido cruzando en mi camino, y de hecho, están siempre algo emparejadas. Por eso las he ido incorporando a mi vida profesional. Ha sido una consecuencia natural de mis vivencias y experiencias.

- También ha participado en numerosos proyectos multidisciplinares. ¿Qué le proporciona estas colaboraciones con otros artistas?

- La sinestesia y la sinergia que se crea cuando se juntan diferentes áreas es altamente enriquecedora. A veces encuentro la manera de interpretar una frase musical en un pensamiento del personaje de una novela o, incluso, en la manera de utilizar el espacio de un arquitecto en un determinado edificio. Me resulta muy inspirador ver cómo la música traspasa y comunica de una manera específica dentro de una coreografía y observar cómo esta misma música alcanza otro significado y tiene una lectura diferente por el público cuando es interpretada en un contexto de concierto. Mi colaboración con varios coreógrafos como Anne Teresa de Keersmaeker, Paulo Ribeiro, Mauro Bigonzetti o Roberto Oliván me han hecho cambiar mi concepción del espacio escénico en mis conciertos y también la manera de abordar las nuevas obras. Todo esto es para mí muy enriquecedor.

- ¿Y para el público? ¿El lenguaje contemporáneo llega con más facilidad en este tipo de proyectos?

- La música actual no necesita asociarse a otras artes para llegar al público, lo que pasa es que hay más público en otras artes, a excepción, tal vez, de la poesía. Cuando la música está hecha y pensada para concierto, puede llegar a todo el público de esta manera. Pero se necesita también que exista una mínima educación en las escuelas y todos sabemos que la música y el arte en general están siendo eliminados de la educación, además de una mayor accesibilidad y oferta variada y arriesgada.

- En su concierto de hoy se une a la electrónica de Espacio Sinkro. ¿Qué aporta la electrónica a la música actual?

- La electrónica es un instrumento, un útil y un medio con múltiples posibilidades. Lo que escucharemos en este concierto será comparable a una inmersión real en un mar sonoro que podrá transportarnos a una experiencia insólita e inolvidable, porque en algunas de las músicas la electrónica está espacializada en varios puntos de la sala. Estando Espacio Sinkro en el control de esta parte garantiza calidad y excelencia en esta experiencia.

- Su concierto está centrado en música de compositores jóvenes. ¿Cómo ve el panorama compositivo actual?

- Tanto el actual como el de hace 20 o 25 años son altamente creativos y rompedores de ciertos clichés que parecían encajonar a la música contemporánea. Pero el futuro no lo veo demasiado prometedor, por mucha calidad que haya, que la hay, si no tiene voz y un mínimo de visibilidad, toda esta enérgica inventiva se diluirá en el ruido del tiempo.