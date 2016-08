«La feria de este año ha sido la de mayor relevancia de la historia»

Hace un mes que Pablo Chopera dejó patente en estas páginas su satisfacción por la aceptación que habían tenido los carteles propuestos, lo que se reflejaba en una venta de más de nueve mil abonos en pocos días. Una vez finalizada la Semana Grande, llega el momento de comprobar si las expectativas se hicieron realidad, en qué medida los resultados obtenidos han proporcionado respuesta a los deseos de los propios empresarios y de los aficionados, y qué han significado los cuatro festejos programados dentro de la feria taurina de la propia Semana Grande 2016, bajo diversos puntos de vista: mediático, económico, turístico...

-Para comenzar, una primera impresión.

-Esta feria de Semana Grande 2016 no se puede describir fácilmente. Ha sido histórica, seguramente haya sido la feria taurina de mayor relevancia tanto a nivel taurino como a nivel internacional para Donostia. Hemos vivido cuatro días de una intensidad total, donde los casi 50.000 espectadores que nos han acompañado han disfrutado y se han emocionado de manera mayúscula. Eso es lo que más nos agrada, que el público y los aficionados se hayan sentido felices y que hayan demostrado esas ganas de toros que siempre han existido en San Sebastián.

LAS CIFRAS 14 millones de euros de impacto directo y un efecto multiplicador que alcanzaría los 38 millones 47.088espectadores, con una media de 11.135 por festejo, lo que supone un 99,35% del aforo y un incremento del 27,9% sobre 2015. 232.962guipuzcoanos, 2.354 procedentes de otros puntos de Euskadi, 7.063 del resto de España y 4.709 extranjeros 1.883.520 eurosde ingreso por venta de localidades. 2.142.504 euros. de impacto directo en hostelería a nivel local y 2.118.960 euros, a nivel foráneo. 1.648.080 euros de impacto en comercio; 824.040, en transporte y 2.118.960, en alojamiento a nivel foráneo. El efecto multiplicador que generan las anteriores cifras a nivel de suministros, proveedores, etc. ascendería a 14.832.720 euros a nivel local y 23.661.720 euros, a nivel foráneo. 137 millonesde euros de impacto mediático.

-¿El impacto de José Tomás cumplió las expectativas?

-Por supuesto, incluso se han visto superadas. Cuando planificamos la feria, sabíamos que iba a tener un máximo interés y que ello suponía una afluencia masiva. Pero eso no impedía que tuviéramos dudas de poder llegar a los niveles que hemos alcanzado con una ocupación del 100%. Está claro que José Tomas ha sido el gran reclamo de esta feria, al cual estamos muy agradecidos por su apuesta con Illunbe, pero también el ambiente que hubo el resto de los días fue increíble y es lo que demuestra que esto no es una cosa de un año. La Feria de 2015 tuvo una asistencia del 75% y este año estamos al 100%. Entonces... ¿hay alguna duda de que Donostia quiera toros?

-¿Desde el punto de vista del empresario, cómo han sido los festejos?

-De la primera corrida, la de Fuente Ymbro destacaría la buena condición de los toros. Urdiales, Ureña y Adame estuvieron a la altura de la corrida y demostrando en qué buen momento están los tres. El domingo lo vivimos con una emoción y sentimiento especial, el ambiente invitaba al triunfo. Por partes, Hermoso de Mendoza demostró su nivel, máxima figura del rejoneo, pero la escasa posibilidad de su lote sumado al fallo con el rejón de muerte le impidieron tocar pelo. Los toros de Garcigrande dieron un juego variado, destacando el sobrero que salió en tercer lugar desorejado por 'El Juli' y el quinto toro que tuvo una lidia casi perfecta por parte de José Tomas. El duelo Tomás-'Juli' fue de alto voltaje. La sana rivalidad histórica que existe entre estos dos toreros propició una corrida de una intensidad enorme y una expectación increíble. Aunque fue 'El Juli', con una faena para enmarcar al tercer toro el que salió triunfando, José Tomas nos dio una tarde excepcional. Si no hubiese sido por la espada, hubiese cortado sin duda 3 ó 4 orejas. Del lunes 15 hay que destacar la gran corrida de Zalduendo. Hace tiempo que en Illunbe no se lidiaba una corrida tan completa. Castella, Talavante y Roca Rey estuvieron enormes aunque las espadas, una vez más, impidieron el triunfo. De la corrida que cerró la feria, a excepción de los dos últimos toros que fueron buenos, debemos reconocer que no sirvió. Ni Ponce ni Manzanares tuvieron opciones. En cambio, López Simón, pudo poner el broche de oro a una gran feria con un faenón de dos orejas al buen sexto y último toro de la Aste Nagusia 2016.

-¿Cambiaría alguna cosa de la feria?

-Nada. Ha sido un éxito en todos los sentidos. No podría haber sido mejor.

-¿Les ha merecido la pena el esfuerzo organizativo? ¿Cómo valoran la respuesta del público?

«El público demostró esas ganas de toros que siempre han existido en San Sebastián»

-Nosotros hemos hecho un esfuerzo porque San Sebastián es nuestra casa; somos donostiarras y taurinos y muy orgullosos de nuestras raíces. Lo que supone para nosotros Illunbe no lo entendería ningún otro empresario o político porque estamos hablando de sentimientos y de una historia que va más allá de lo económico. Es por ello que este año lo hemos vivido de una manera especial, porque la mayor alegría para nosotros es ver Illunbe con todos sus asientos llenos.

-Algún portavoz de la plataforma antitaurina ha despreciado esta masiva afluencia...

-Respetamos todas las opiniones y gustos de la misma forma que nos gusta que nos respeten los nuestros.

-¿Cómo valora la respuesta de los políticos locales?

-No sabría calificarla porque no la acabo de entender. Creo que los responsables municipales se han olvidado de la gran mayoría que ha demostrado fehacientemente en esta feria que quiere toros en San Sebastián. El alcalde ha dicho que sigue «en la lucha por la consulta antitaurina». Ante ello solo me cabe preguntar que no sé porque es «una lucha». ¿Contra quién lucha? ¿Y por qué la llama antitaurina y no protaurina? ¿O es que acaso da por hecho el resultado?

«José Tomás ha sido el gran reclamo de esta feria, al que estamos muy agradecidos»

-¿Cree que después de un impacto económico como el que se conoce, de 14 millones de euros en cuatro días, la ciudad puede permitirse prescindir de los toros?

-Tendrán que pensárselo. 14 millones de impacto directo y 38 millones de impacto diferido es una ingente cantidad de dinero, son muchísimos puestos de trabajo y muchísimos impuestos para las arcas públicas. Los toros aportan riqueza y aportan economía. La ciudad lo sabe y los sectores lo saben, espero que los políticos también, no creo que estemos en un momento económico como para desperdiciar iniciativas emprendedoras privadas que aporten tanto a la ciudad.