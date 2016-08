«La especialización es cosa de pianistas, cantantes y directores»

El violonchelista británico Steven Isserlis se une hoy a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt como solista del 'Concierto para violonchelo nº 1' de Haydn, en un programa que incluye también obras de Beethoven y Brahms. Isserlis, que se presenta en su web a sí mismo como violonchelista, explorador musical y entusiasta, aclara que «lo que intento es tocar el violonchelo y también explorar dentro de la música, aunque mi conocimiento musical es muy limitado. Y sí, soy realmente un entusiasta de las cosas y las personas a las que amo». En su opinión, esto no significa que persiga un cierto eclecticismo o que huya de la especialización: «No hago tantas cosas como parece, porque casi todo se centra en la música y en la comunicación de la música o a través de ella. Además, los violonchelistas no podemos especializarnos. Nosotros tenemos sólo cinco sonatas de Beethoven, mientras que los pianistas, por ejemplo, tienen 32 y hay muy pocos grandes conciertos escritos antes del siglo XX, así que tenemos que tocar la mayoría de las obras estándar para violonchelo para tener un repertorio de un tamaño adecuado. Los violinistas también tienen el mismo problema, aunque siendo sincero, no creo que esto sea un problema, la verdad. Sólo los cantantes, los pianistas y los directores pueden permitirse la especialización».

Steven Isserlis ha tocado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, con la que se presenta esta tarde a las 20.00 horas en el Kursaal, en muchas ocasiones. «Es posible que sea incluso la primera orquesta alemana con la que toqué. Colaboro con ellos muchas veces. De hecho, acabamos de grabar los conciertos de Prokofiev y Shostakovich dirigidos por Paavo Järvi». Para Isserlis, se trata de una gran agrupación. «Valoro tanto la técnica de una orquesta como su actitud. Y en esta agrupación ambas cualidades son muy especiales».

Sobre la obra que ofrece hoy junto a ellos y bajo la dirección de Philippe Herreweghe, el artista británico no duda en afirmar que «es el más perfecto de todos los conciertos clásicos de violonchelo. Yo diría que es una obra maestra, llena de inocencia y reconfortante alegría». Para interpretarla, Isserlis utilizará hoy su Stradivarius de 1726, el Marquis de Coberon. «No es necesario tener un instrumento histórico para realizar una buena interpretación, porque hoy en día hay excelentes instrumentos nuevos. Pero este violonchelo en particular tiene algo muy especial».

Isserlis es un artista que interpreta habitualmente tanto música de cámara con conocidos solistas, como conciertos con orquesta, y además suele dirigir orquestas de cámara desde el violonchelo. «Yo nunca diría que dirijo porque no soy director. Hay una diferencia importante con ellos y es que yo siempre tengo un violonchelo en mis manos cuando puedo dirigir a una orquesta, y por lo general toco la línea del bajo. Pero me gusta hacer todas estas actividades tan diferentes, aunque realmente no lo son tanto. Todas ellas son formas de hacer música de cámara, incluso en los conciertos como solista con orquesta».

Profesor, locutor y escritor

Profesor, creador de conciertos didácticos, escritor de libros para niños y locutor, Steven Isserlis intenta transmitir a sus alumnos «respeto por el autor y la partitura» y declara divertirse mucho con las actividades dirigidas a los niños. «Amo a los grandes compositores y también a los niños, por lo que este tipo de actividades son una buena combinación». En cuanto a su faceta de locutor, «está centrada, como la mayoría de mis actividades, en la música, pero acabo de presentar un programa de radio de la BBC un poco distinto, puesto que es un documental sobre uno de mis grandes héroes, Harpo Marx. Ha sido algo maravilloso». A pesar de tanta actividad, Isserlis asegura tener tiempo libre, aunque «me gusta estar activo».