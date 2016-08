«La familia Chillida no va a participar en otra negociación, aunque sí escuchará propuestas»

Poco más de un año después de acceder al cargo, el diputado foral de Cultura, Denis Itxaso (Donostia, 1975), realiza un balance de su gestión, en la que ha situado como eje central la necesidad de articular un nuevo modelo de políticas que no se limiten a administrar el reparto de subvenciones. Itxaso considera reconducida la crisis que desencadenó la abrupta ruptura de las negociaciones sobre Chillida-Leku pero admite que es «muy complicado» retomar el proyecto. Defiende que el principal valor de Donostia 2016 reside en su legado y considera que Tabakalera va en la buena dirección.

-¿Hay alguna posibilidad de retomar la reapertura de Chillida-Leku o es ya un caso cerrado?

-Si nos referimos a la reapertura, no me gustaría cerrar la puerta y de hecho, ése es el acuerdo que propuse al consejo de gobierno de la Diputación. Desde luego, para esta legislatura está descartada la compra del museo. He tenido una conversación con la familia tras la desconcertante ruptura en la que básicamente le pedí disculpas por el modo en el que se produjo y traté de sondear qué opciones pueden existir.

-¿Las hay?

-Es muy complicado, muy complicado, pero la familia no tiene una postura absolutamente cerrada.

-En su comunicado del 22 la familia señala que la ruptura «cierra cualquier posibilidad de acuerdo futuro».

-Ellos no van a negociar más, es evidente, pero lo que no van a hacer es cerrar la puerta a seguir hablando.

-¿Cuál es la diferencia?

-La diferencia es que deberá ser la administración la que realice una nueva propuesta. La familia no va a hacer ningún esfuerzo de acercamiento. No van a estar sordos a las propuestas que reciban.

-Entonces, ¿qué tipo de propuesta cabe por parte de la administración? La familia Chillida Belzunce ya descartó otras fórmulas.

-Sí, de entrada, entienden que cualquier formulación deberá partir de las administraciones. No están dispuestos a jugar a un toma y daca de propuestas y contrapropuestas. Escucharán lo que tenga que decir la administración. Me confesaron que habían recibido ofertas de lo más diversas e incluso curiosas. Tienen claro dónde se ubica el legado de su padre y dónde quieren ubicarlo de cara al futuro, pero descartada la compra, ellos no van a participar en una negociación.

-¿Existe el riesgo de que a medio plazo se lleven las obras de Chillida-Leku a otro lugar?

-A eso tendrían que responder ellos, pero evidentemente no es descartable. Es un patrimonio privado y forma parte de los intereses de la propia familia. Cuando se constituya el Gobierno en España me gustaría entablar conversaciones con el Ministerio de Cultura porque creo que Chillida tiene una dimensión que va más allá de lo vasco y es uno de los artistas que en España se pueden contar con los dedos de una mano. Su talla podría merecer la participación del Gobierno central.

-¿Por qué no se buscó antes esta implicación?

-Yo lo planteé desde el principio de las negociaciones, pero parecía que las cosas estaban tan avanzadas que no daba tiempo.

-¿Se rompieron las negociaciones en vísperas de un acuerdo por motivos electorales?

-Fue muy desconcertante, la verdad. Este asunto nos ha merecido una riña bastante importante en el seno del Gobierno foral porque nos sorprendió la manera en la que se produjo, pero preferiría no ahondar porque ya hemos alcanzado una posición común en la que tanto el diputado general como yo tuvimos que flexibilizar nuestras posturas iniciales.

-Pero finalmente se ha impuesto la del diputado general y es usted el que ha cedido.

-Sin lugar a dudas. La compra de Chillida-Leku no se puede acometer desde el área de Cultura. La operación era del conjunto de la Diputación y si no era con la anuencia del conjunto del Gobierno no era posible. Eso me quedó claro desde el principio. De lo que me quejé fue de las formas en las que se hicieron las cosas, dando cuerda a una negociación durante un año, no sé si con la secreta esperanza de que fracasara.

-¿Qué lectura hace de la marcha de la Capitalidad Cultural?

-Recuerdo que cuando se empezó a diseñar Donostia 2016, Eva Salaberria, Santi Eraso y el propio Odón Elorza recurrían a la figura de la píldora efervescente en un vaso de agua que va dejando una nube. Empiezo a pensar que el resultado va a ser un legado en forma de cambio de modelo en la gestión cultural y en algunas prácticas.

-¿Algún ejemplo?

-La Diputación está muy interesada en heredar prácticas de financiación de pequeños proyectos, como ha podido ser el Ardora del 2016 y que podríamos incluir en nuestro programa Meta o con otro nombre, pero que aglutine la financiación de proyectos culturales en pequeño o mediano formato. Otra de las almas del 2016 ha sido el pensamiento crítico, la reflexión, el debate contemporáneo debería tener continuidad.

-Pero si algo ha caracterizado los debates ciudadanos durante este año ha sido el silencio de Donostia 2016: desde la polémica sobre la tauromaquia a la de la conservación del patrimonio urbano, pasando por la gestión de residuos, el Metro, Kortxoenea, el Peine del Viento o el propio Chillida-Leku...

-Quizás haya estado ausente en los debates locales, pero ha abordado los contemporáneos y globales. Quizás le haya podido faltar el afrontar con valentía debates de la cultura de nuestro entorno, eso es verdad.

-En todo caso, ¿se han salvado los muebles a la vista de los problemas que ha atravesado el proyecto?

-Se ha vuelto a imponer esa cultura 'destroyer' que anida en todo guipuzcoano y hemos exagerado un poco la crítica. Yo creo que evidentemente Donostia 2016 no tiene brillo, pero tiene consistencia. Y lo ha demostrado. Era un proyecto muy difícil desde el principio porque era vaporoso e ideológico y eso era lo que le hacía atractivo.

-La famosa 'Cultura para la convivencia', ¿llegó tarde, cuando la sociedad tenía ya los deberes hechos en este terreno?

-O no. Es que yo creo que la sociedad no lo tiene hecho, sino que ha pasado la página sin leerla, que es lo que está tratando de hacer Donostia 2016. En este país ha pasado que con la amnesia posterior al franquismo, con los años nos hemos dado cuenta de que dejó muchas cuestiones pendientes. Yo quisiera que en Euskadi no pasara tanto tiempo y desde ese punto de vista, el 2016 está haciendo algún intento, seguramente tímido porque aún no es posible tomar distancia con el pasado más reciente, pero poco a poco, hay cosas que se van posando y adquiriendo su verdadera dimensión.

-En unos días, se cumple un año de la apertura de Tabakalera. ¿Considera que está cumpliendo los propósitos que la impulsaron?

-Está encontrando su hueco en la ciudad y en el país. Creo que Ane Rodríguez y su equipo está demostrando bastante solvencia y seriedad. Ha hecho falta un poco de paciencia, también por parte de los políticos, para comprender algunas de las propuestas innovadoras y que el tiempo les está dando la razón.

-¿Aún estamos en la fase de ensayo-error? Me refiero a testar qué funciona mejor y qué peor.

-Quizás sí. Tanto Ubik como las programaciones de cine lo están haciendo especialmente atractivo para un público joven que es el que yo siempre imaginé que debía colonizar Tabakalera. En estos momentos, haría tres críticas: necesita reforzar su dimensión internacional mediante alianzas más explícitas con otros centros; necesita flexibilizar un poquito su línea expositiva, es decir, que haya propuestas radicales, pero también algunas más comerciales, universales o accesibles. Y la tercera crítica tiene que ver con relacionarse más y mejor con el resto de las instituciones culturales de la ciudad y el territorio. En ocasiones, Tabakalera adolece de un cierto autismo. El modo en el que Ubik ha nacido demuestra que han acertado con la fórmula, pero ha habido poca comunicación con el resto del sistema bibliotecario.

-¿Qué resistencias está encontrando la operación de fusionar el Koldo Mitxelena con la Biblioteca Central de Donostia?

-Las habituales en este tipo de casos. Hay incertidumbre, puede haber inquietud en personas que están trabajando ahí por el futuro de sus puestos de trabajo por más veces que se les ha garantizado que no va a haber ningún tipo de recorte en personal. Al contrario: se trata de, con el mismo personal y si hiciera falta, algo más, ofrecer más servicios porque haya una eliminación de posibles duplicidades que permita liberar recursos, tanto humanos como materiales. El objetivo es convertirlas en bibliotecas del siglo XXI porque lo que hacen la Biblioteca Central y el KM son cosas muy parecidas.

-¿Se está preparando el relevo al frente del Koldo Mitxelena?

-Tengo pendiente una conversación con su director, Frantxis (López de Landatxe), porque es verdad que está dejando entrever su próxima jubilación y es evidente que en esta legislatura ese relevo se va a tener que producir. Es la primera persona con la que tenemos que hablar para organizarlo y hacerlo bien, pensando en el nuevo modelo cultural, mucho más relacional, participativo, poroso... La Diputación necesitaba cambiar de mirada. Creo que nunca ha tenido una política cultural, sino un reparto de subvenciones y que lo que necesitamos es encontrar nuestro modelo, abierto, que inspire una cultura más combativa con las realidades que nos rodean y que prime la creación y talento sobre otras cuestiones. Después de 35 años en los que se han primado los festivales, la exhibición, los grandes espacios, necesitamos poner el acento en la gente joven que está creando.

-Ese cambio de modelo dejará dannificados.

-Trato de convencer de que es necesario darle una vuelta a las líneas de ayuda, que obedecen a un modelo del siglo XX. No es lo mismo una institución centenaria con una estabilidad y a la que no se le puede hurtar el dinero que percibe, como puede ser el caso del Orfeón Donostiarra, que un taller de teatro en Ategorrieta o que un caserío de cerámica creativa en Igeldo. Y todo esto debe estar acompañado de una oficina de apoyo al sector cultural para asesorar sobre cómo acercarse a la administración.