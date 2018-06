Tres cortos con actores de casa, en Aita Mari Goiatz durante la filmación de ¿Quieres que hoy te bese? / M. FRESNILLO 'Azken muxua', 'Robarte una noche' y '¿Quieres que hoy te bese?'se proyectarán este viernes a las 19.30 horas SARA UTRERA ZUMAIA. Martes, 5 junio 2018, 00:11

El cine Aita Mari acogerá este viernes, 8 de junio, la proyección de tres cortometrajes: 'Azken muxua', dirigida por Alex Tello; 'Robarte una noche' de Fernando Vera; y '¿Quieres que hoy te bese?' de Iker Arce y Miriam Ortega.

'Azken muxua' (El último beso), protagonizada por los actores zumaiarras Telmo Irureta y Elena Irureta, tiene como objetivo hacer reflexionar al espectador. «Es una pareja artística única. La buena química entre Telmo y Elena refuerza la película y es por eso por lo que han premiado sus actuaciones en el I. Certamen de Cortometrajes 'El Poder de la Imagen' de Cantabria», destaca el director de la obra.

Hace cinco años Tello conoció a Telmo Irureta en el curso de 'Actor delante de la cámara', impartido por Eneko Olasagasti. «Me sorprendió porque fue el único que trabajó con un guion elaborado por él mismo. Además de ser un creador, Telmo también es actor. En 2015 contacté con él para que participase en la obra de teatro escrita y dirigida por mí 'Jendartean bidaide'. Y siguiendo con el tema de la inclusión, en 2016 volví a contactar con él para otra obra de teatro», ha explicado Tello, y ha añadido: «Telmo y yo hemos colaborado también en otros proyectos audiovisuales. Nos entendemos muy bien y siempre que haya algún personaje que encaje con él en alguno de mis proyectos lo llamaré».

En 'Azken muxua' el joven zumaiarra da vida al personaje de Aitor. «A medida que avanza la obra, sabremos detalles de la vida de Aitor. ¿Quién es? ¿Qué hace junto a una mujer en un coche? ¿Quién es esa mujer? ¿A dónde van? ¿Por qué? ¿Para qué?'». La obra de Alex Tello, también ha ganado el premio a mejor filme en euskera en el Concurso de Cortometrajes de Leioa. Aunque Tello ya ha realizado otros trabajos audiovisuales anteriormente, se trata de su primer cortometraje.

Segundo de Telmo Irureta

El segundo corto, 'Robarte una noche' del cineasta Fernando Vera, narra la historia íntima de dos personajes que se encuentran en unas circunstancias curiosas.

Este cortometraje también está protagonizado por Telmo Irureta, esta vez acompañado por Miren Ibarguren, y cuenta con la colaboración especial de Josean Bengoetxea. 'Robarte un beso' se rodó durante tres días en San Sebastian y «reflexiona alrededor de aquellas cosas en las que nos apoyamos, sobre el miedo a soltarlas, y sobre los sentimientos que nos provoca aquél al que identificamos como débil», explica Fernando Vera.

'Robarte una noche' es una historia de cómo dos extraños se encuentran, de cómo los demás intentan decidir lo que necesitamos y que está llena de ternura, pero también de situaciones muy duras.

«El año pasado tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Miren y Telmo en proyectos en los que colaboraba, me parecen muy buenos actores y dos personas maravillosas, siempre han estado a favor de este proyecto, me siento muy afortunado, es una historia que he escrito pensando en ellos», ha añadido.

Drama psicológico

Por último, se proyectará '¿Quieres que hoy te bese?', un cortometraje rodado entre Balmaseda y Zalla (Bizkaia) con la zumaiarra Goiatz Aguado como protagonista. Iker Arce y Miriam Ortega codirigen la historia de una niña cuya voluntad queda anulada a causa de un suceso traumático. Un drama psicológico en blanco y negro que no es apto para todos los públicos y que probablemente no dejara a nadie indiferente. Según ha explicado Iker Arce, el objetivo de este trabajo, como la de cualquier obra audiovisual, es generar emociones en el espectador, sean de la clase que sean. «En este caso, además, pretendemos suscitar una reflexión acerca del silencio, del miedo a hablar por lo que pueda pasar. Sin embargo, no lo hacemos de una forma directa, no hemos adoptado un 'formato' tópico de denuncia, sino que hemos dejado esa tarea a la comprensión del espectador que se involucra y se esfuerza en entender los porqués de aquello que ha visto». Miriam Ortega, por su parte, lo que pretende hacer es que el público reaccione, mostrando todo el destrozo que es capaz de generar un trauma en una persona en el caso de no tener a nadie que le escuche y le apoye. «Nuestra intención es hacer pensar a la gente; es un cortometraje hecho para que la gente medite y reaccione».

«La protagonista de nuestra historia es incapaz de contar nada de lo que le ha sucedido y le sucede debido a ese trauma. Carga ella sola y en silencio con el pánico y no se lo expresa a nadie; no tiene madre y su padre nunca está en casa, le da miedo contárselo a su mejor amigo... La única manera en la que se comunica es a través de la sangre, de una manera totalmente autodestructiva», ha explicado Ortega.

Según han señalado los dos directores, ha sido muy sencillo trabajar con Goiatz. «Sabíamos que no iba a ser sencillo para ella. Eran muchos días de rodaje, de mancharse, de maquillar... Se hace duro cuando aún no estás acostumbrada a cargar con el peso absoluto de una historia de esta duración, pero el resultado es muy satisfactorio tanto en lo profesional como en lo personal, que al final es lo más importante», ha explicado Arce. «Es una niña educada y madura que se tomó el trabajo muy en serio. Con lo cual, ha sido un placer trabajar con ella y esperamos verla crecer como actriz y como persona», ha añadido Miriam Ortega.

Los actores Imanol Mujika, Luis Hernández y Zigor Bilbao acompañan a la joven zumaiarra en su último trabajo como actriz.

Los dos directores de '¿Quieres que hoy te bese?' confiesan que «hay algunas cosas en el cortometraje que no son fáciles de ver». Por último, invitan al público zumaiarra a la proyección del corto, que seguro, no dejará a nadie indiferente. «Por lo tanto, animamos a la gente comprometida con los problemas de la sociedad a ver un cortometraje diferente y que les haga pensar», añaden.

La proyección de estas tres obras audiovisuales será el viernes, a partir de las 19.30, en el cine Aita Mari.