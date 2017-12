Trece jóvenes zumaiarras recibirán la ayuda de 'Alokairu beka' Los primeros beneficiarios del programa recibirán el porcentaje de ayuda correspondiente para el alquiler de todo el 2017 DV ZUMAIA. Domingo, 24 diciembre 2017, 01:23

El pasado septiembre quedaba aprobado el programa de ayudas al alquiler 'Alokairu Beka' presentado por el gobierno municipal del PNV con el fin de fomentar la emancipación de los jóvenes zumaiarras. A día de hoy, el citado programa ya cuenta con sus primeros beneficiarios: concretamente serán trece jóvenes zumaiarras quienes perciban la ayuda municipal para hacer frente al pago del alquiler. En relación a ello, el Ayuntamiento se muestra contento con los primeros resultados obtenidos: «Es la primera vez que en Zumaia se pone en marcha un programa así. La iniciativa no ha hecho más que empezar y hasta el momento, ha tenido muy buena acogida entre la juventud zumaiarra», han explicado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento ha recibido un total de 18 solicitudes de las cuales, cinco no han podido ser aceptadas por no cumplir con los requisitos exigidos en las bases del programa, entre otros: por no estar empadronado en la vivienda de alquiler, por sobrepasar los ingresos máximos permitidos o por no estar empadronado en Zumaia durante, al menos diez años.

A la hora de desarrollar dichas bases y los requisitos básicos del programa, el equipo de gobierno explica que ha tenido «muy en cuenta el actual estado del mercado inmobiliario y ha realizado un meticuloso estudio sobre la situación de las viviendas en alquiler, prestando especial atención a los datos de las cien viviendas que a día de hoy reciben otro tipo de ayudas al alquiler en Zumaia». En relación a ello y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de dicho análisis, 'Alokairu Beka' subvencionará las viviendas con un alquiler máximo de 600 euros.

Asimismo, atendiendo a las directrices y los requisitos recogidos en las bases del programa, cada beneficiario del programa recibirá una bonificación del 10% por compartir el alquiler.

Gracias a ello, 'Alokairu Beka' ofrecerá una ayuda de hasta el 75% para el pago del alquiler. Además de ello, las personas beneficiarias que estén estudiando recibirán también una bonificación de diez euros al mes.

Para finalizar, el Ayuntamiento ha ratificado su apuesta por este programa y ha señalado que tendrá continuidad de cara al año que viene. Para ello, ha duplicado la partida destinada a dicha iniciativa, concretamente la ha ampliado de 30.000 euros a 63.000 euros.