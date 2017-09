Synchronicity, tributo a The Police, mañana en Ondartxo Miembros de la banda tributo a The Police. / SYNCHRONICITY S.U. ZUMAIA. Viernes, 1 septiembre 2017, 07:33

En vista del éxito y la buena acogida que el pasado mes de julio obtuvo el grupo The Fly versionando las canciones de U2, el Ayuntamiento de Zumaia ha organizado un nuevo pase, esta vez, con el grupo catalán Synchronicity.

Esta banda tributo a The Police actuará mañana, sábado, a partir de las 22.30 en la plaza Ondartxo. El grupo formado por David Portero (Voz y bajo), Edu Zafra (Guitarra y voz) y Dani Ortín (batería) se creó en junio del 2000, con el ánimo de crear una banda simple, pero a la vez potente y compacta. Forman parte de su repertorio los grandes clásicos del grupo de Newcastle: 'Walking On The Moon', 'Roxanne',' Message in a Bottle' o 'Every Breath You Take'.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía «a disfrutar del evento y en especial de la música y melodías que nos evocarán a la década de los 70 y 80».