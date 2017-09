Ya está de nuevo en marcha la zona A de alta rotación DV ZUMAIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:35

El pasado 15 de septiembre, el Ayuntamiento daba por finalizada la primera etapa de regulación del aparcamiento, pero tal y como se comunicó entonces, la regulación seguirá vigente durante todo el año en 3 zonas concretas del municipio: el barrio de Ardantzabide y las zonas de alta rotación A y C.

En Ardantzabide, para poder aparcar en sus zonas de residente seguirá siendo imprescindible disponer de la tarjeta de residente de la zona 1 o 2. Por tanto, las personas que tengan la tarjeta de la zona 3 y 4 y demás ciudadanos o turistas no podrán estacionar el vehículo en la zona asignada para residentes.

La zona que abarca desde el puente de Moilaberri hasta la Sociedad Pulpo es la denominada zona de alta rotación A y ésta será la que esté en vigor durante todo el año. El Ayuntamiento ya ha vuelto a instalar las máquinas necesarias para imprimir el ticket, por tanto, será imprescindible sacarlo para aparcar en la zona. El tiempo máximo de estacionamiento será de 90 minutos y para las personas que tengan el vehículo registrado en Zumaia el aparcamiento seguirá siendo gratuito. El horario será de lunes a viernes de 8.00 a 20.00, y sábados, de 8.00 a 13.00. Sábados por la tarde, domingos y festivos no estará regulado.

La zona de alta rotación C es la que está situada frente al Ayuntamiento. Ésta seguirá siendo una zona controlada por municipales. No será necesario imprimir ningún ticket y el tiempo máximo de estacionamiento será de 20 minutos. El horario para esta zona es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 y sábados, de 8.00 a 12.30. Sábados por la tarde, domingos y festivos no estará regulado.