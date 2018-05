Manu Alfonso debuta mañana en Astigarraga

Manu Alfonso, alumno del Zumaia Cuban Boxing, debutará mañana, sábado, en el polideportivo de Astigarraga.

La velada contará con ocho combates de tres asaltos (cada asalto será de tres minutos). El de Zumaia se medirá a Oier del club Paco Bueno, en la categoría de 63 kilos.

Manu Alfonso participó el pasado mes de diciembre, en el Intergym de boxeo en Anoeta. Aunque en este tipo de encuentros no hay ni ganadores ni perdedores, el de Zumaia fue superior a su rival en en su primer contacto sobre el ring. «Estuve muy a gusto, pero bajaba mucho los brazos. Durante estos meses he trabajado mucho con Rubén para corregir los errores que cometí ese día. Ya no bajo las manos e intento coordinar bien los golpes», ha explicado el joven.

Para la cita de mañana confiesa estar «algo nervioso», pero muy preparado. «Estoy entrenando de lunes a domingo, además de las clases de boxeo, estoy corriendo y haciendo fondo para el sábado. Tengo que darlo todo, pero también intentar dosificar para no cansarme en el primer asalto».

Según ha explicado el joven de 17 años, sus familiares tienen «algo de miedo, pero me animan porque saben que es lo que me gusta. Me apoyan en todo».

Rubén Arredondo, profesor y director del Zumaia Cuban Boxing, ve a su alumno «con muchas ganas de debutar». Según ha explicado, ambos tienen como objetivo hacer un buen combate. «Además de mejorar en los detalles y corregir lo fallos que cometió en el intergym, hemos trabajado la técnica y la táctica de cara al combate», ha expresado Arredondo.