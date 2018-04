José Ángel Mora será el encargado de izar la bandera de San Telmo desde la cofradía Jose Ángel Mora, en el centro, con los miembros de Arbustain Jexux Urbieta y J. Ramón. / SARA UTRERA Los santelmos darán comienzo esta noche con una sesión de bertsos en el Aita Mari SARA UTRERA ZUMAIA. Viernes, 6 abril 2018, 01:23

Ya ha llegado el día. Desde hoy al 15 de abril Zumaia se vestirá de azul para celebrar las fiestas de San Telmo. Las fiestas arrancarán a las 22.30 con una sesión de bertsos, organizada por la Bertso Eskola de Zumaia. Unai Manterola será el encargado de poner los temas a Miren Artetxe, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Aimar Karrika, Maialen Lujanbio y Jon Maia en una sesión con las entradas agotadas. A la misma hora, los DJs del municipio actuarán en la zona de txosnas.

Mañana, a las 11.00, habrá pasacalle de la Banda Municipal de txistularis y a las 12.00, en la ermita de San Telmo, el habitual chupinazo que dará inicio a las fiestas. A continuación, bajada con trikitilaris de la Musika Eskola y hamaiketako organizado por Itxas Gain, amenizado por la Bertso Eskola y los trikitilaris.

A las 12.30, pasacalle con la txaranga Jainekin y media hora después, espectáculo de danzas vascas a cargo de los alumnos de danza de la Musika Eskola (en caso de lluvía, en Maria eta Jose). A las 14.30 será la comida popular en Torreberri, con actuación de Erein. Y por la tarde, a partir de las 17.00 en la Plaza Eusebio Gurrutxaga, juegos tradicionales con Kulki; a las 18.00 pasacalle con Elektropatxaranga y a las 18.30, de nuevo con Jainekin.

Por la noche, a partir de las 22.30 horas, se podrá disfrutar de las actuaciones de Rukula, The Capaces y Estricalla en las txosnas y de la verbena de Bide Batez en la cofradía.

Domingo

El domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, los amantes del Scalextric se reunirán en la sala Oxford para disputar el XX Torneo de Santelmos. Organizado por la asociación Arbustain, a las 11.30 será el hamaiketako para los antiguos arran-tzales. Y a la misma hora, pasacalle con los trikitilaris Maddalen y Jagoba. A las 12.00 del mediodía se celebrará la habitual tamborrada infantil, que partirá desde Sagarbide. Con motivo de la tamborrada, también se disputará el rally fotográfico organizado por Jakintza.

Asimismo, a las 12.30 y a las 18.00 habrá pasacalle con trikitxas. A las 17.00 saldrán los gigantes y cabezudos desde el ayuntamiento; y después, será el turno de la Txorotxaranga y de Fanfarre Betijai. A las 22.30 dará comienzo la Gran Tamborrada y a la misma hora, verbena con Drindots en la Cofradía (la segunda actuación será después de la tamborrada) y concierto de DJ Bull en la zona de txosnas.

Como es habitual, un antiguo pescador será quien se encargue en la medianoche del domingo, y al son de la marcha de San Telmo de la tamborrada, en izar la bandera de la cofradía de San Telmo. El honor recaerá este año en José Ángel Mora. Cuando Mora recibió la propuesta de Arbustain desestimó la invitación. «Me puse muy nervioso solo de pensar en toda la gente que estará abajo mirando, pero mi mujer me animó y finalmente dije que sí», ha confesado el ex pescador.

En un transatlántico

José Ángel Mora nació en Arroa Behea, pero con tres años se mudó a Zumaia. Desde siempre le ha apasionado la mar, pero no fue hasta los 25 años cuando trabajó por primera vez en un barco pesquero. «Trabajaba en una fábrica de tornos, pero el encargado de la empresa sabía que lo que realmente me gustaba era la mar. Un día vino un cura de Zumaia desde Barcelona buscando personal para un transatlántico, que hacía la ruta de Barcelona-A Coruña y Azores; y pensaron en mí», ha explicado el homenajeado. El cura le ofreció ser ayudante de cocina de aquel transatlántico, sin embargo, a su madre no le gustó la idea y rechazó la oferta. Más tarde, en el 83, empezó a trabajar en el pesquero 'Etxegoien' de Getaria. Luego estuvo en 'La Piedad' y después en el 'Ezekiel', hasta el día de su hundimiento. «Estábamos en un pueblo cercano a Coruña cuando chocamos con un arrecife. No pasó nada grave, pero esa noche estuvimos hasta las tres o cuatro de la madrugada tirando bengalas hasta que vino una lancha de la Cruz Roja y después la Guardia Civil. Además, la gente del pueblo se portó muy bien con nosotros», ha explicado.

Tras el hundimiento, se hizo un sorteo entre los pescadores para que no se quedaran sin trabajo y empezaran en otros barcos. «A mi me tocó el 'Santa Lucía', pero me llamaron del 'Madre Dolorosa' (el Azkoitia) porque había falta de personal. Ahí estuve dos años, hasta el día de mi jubilación, hace diez años», ha señalado.

Tras vivir el día de la Gran Tamborrada y la izada de la bandera desde la calle Erribera, este domingo José Ángel Mora será el encargado de subir la bandera de San Telmo desde uno de los balcones de la Cofradía. «A medida que se va acercando el día me encuentro más animado», ha añadido.

El lunes, día de San Telmo, se celebrará el alkate soinua, a las 10.00 desde el ayuntamiento hasta la parroquia, la procesión a la ermita de San Telmo con posterior Misa Mayor con la coral Beheko Plaza, oración frente al mar y regreso a la parroquia. También habrá hinchables para los más pequeños, txarangas, cuentacuentos, verbenas y partidos profesionales de pelota a mano.

Medidas de seguridad

El Ayuntamiento de Zumaia ha informado que, como en los dos últimos años, el servicio de Policía Municipal permanecerá activo durante las 24 horas hoy, mañana sábado y el domingo, así como el fin de semana de repetición de fiestas, es decir, el 13 y 14 de abril, «con el objeto de garantizar el bienestar y la seguridad de todas y todos».

Asimismo, ha comunicado que también se reforzará el personal de la Ertzaintza para que, en mutua colaboración, garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía y a su vez, prevenir los puntos negros del municipio así como las situaciones que alteren la adecuada convivencia ciudadana. El Consistorio desea a todos que gocen del programa y disfruten, en igualdad y respeto, de unas inmejorables fiestas.