El flysch en The Guardian y National Geographic

La página web de The Guardian publicó el miércoles, en la sección de viajes, el artículo 'Five gorgeous short hikes in Europe'. En dicha publicación, escrita por el instagramer Peter Elia (@themanwhohikedtheworld), describe las que para él son las cinco rutas cortas más hermosas de Europa; entre ellas la Ruta del Flysch de Zumaia y Deba. Elia informa a sus lectores que la ruta del flysch se recorre a través de «una maravilla geológica», por formaciones rocosas naturales que se remontan a más de 50 millones de años.

El instagramer describe este paraje como «un paisaje de postal. Aquí puedes ver las extrañas formaciones rocosas del flysch de cerca, disfrutar de un baño y admirar los apasionantes acantilados a nivel del mar, antes de continuar hasta el punto final en Deba. No es de extrañar que el equipo de Juego de Tronos eligiese esta ubicación como uno de sus escenarios: es un viaje real en el tiempo», finaliza.

Además del flysch, el instagramer ha descrito las rutas del Pico do Arieiro de Madeira; la del Lago Circular de Eslovenia; las piscinas naturales de la Isla de Skye y el ascenso de Kotor (Montenegro).

Se puede leer este artículo en la página web https://www.theguardian.com/travel/2018/jan/10/five-gorgeous-short-hikes-in-europe.

Además de su aparición en la web de The Guardian, Zumaia también ha tenido protagonismo en la nueva publicación de Viajes National Geographic. El documentalista y fotógrafo Xabier Armendariz ha realizado un reportaje sobre la costa guipuzcoana y entre otras cosas, recomienda a sus lectores visitar los municipios que conforman el Geoparque de la Costa Vasca.