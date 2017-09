Finaliza la primera etapa de regulación del aparcamiento La regulación seguirá vigente en el barrio de Ardantzabide y las zonas de alta rotación A y C DV ZUMAIA. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:20

El Ayuntamiento ha dado por finalizada la primera etapa de regulación del aparcamiento. El sistema aprobado por unanimidad por la corporación municipal del Ayuntamiento ha estado en vigor desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Las zonas de residente y OTA ya no funcionarán como tal, es decir, no será necesario disponer de la tarjeta de residente o imprimir el ticket para poder aparcar en ellas. Aun así, tal y como se anunció en junio, la regulación seguirá vigente durante todo el año en las siguientes zonas:

Ardantzabide: para poder aparcar en las zonas de residente de este barrio seguirá siendo imprescindible disponer de la tarjeta de residente de la zona 1 o 2. Por tanto, las personas que tengan la tarjeta de la zona 3 y 4 y demás ciudadanos o turistas no podrán estacionar el vehículo en la zona asignada para residentes.

Zona de alta rotación A (desde el puente de Moilaberri hasta la Sociedad Pulpo): para aparcar en esta zona será imprescindible imprimir el ticket en la máquina y el tiempo máximo de estacionamiento será de 90 minutos. Para las personas que tengan el vehículo registrado en Zumaia el aparcamiento seguirá siendo gratuito. El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 y sábados de 8.00 a 13.00. Los sábados por la tarde, domingos y festivos no estará regulado.

Por otro lado, durante la semana que viene no habrá máquinas, ya que el Ayuntamiento procederá a reubicarlas. Por tanto, durante la semana que viene no será necesario imprimir ningún ticket.

Y zona de alta rotación C (zona situada frente al Ayuntamiento: esta seguirá siendo una zona controlada por municipales. No será necesario imprimir ningún ticket y el tiempo máximo de estacionamiento será de 20 minutos. El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 y sábados de 8.00 a 12.30. Sábados por la tarde, domingos y festivos no estará regulado.

Reflexionar y valorar

Este ha sido el primer año que se ha regulado el aparcamiento en Zumaia y a ese respecto, el Ayuntamiento ha señalado que «ahora es tiempo de reflexionar, identificar y corregir los errores para mejorar el sistema de cara al año que viene». Ya ha comenzado a realizar exhaustivo diagnóstico de los últimos tres meses con recogida de datos, identificación de errores, etc. Para dicho diagnóstico considera «imprescindible» conocer y recoger las experiencias y aportaciones de la ciudadanía al respecto, «ya que todas ellas servirán de ayuda para que el nuevo sistema a desarrollar de cara al año que viene se adapte a las necesidades de todas y todos».

Para ello, el Consistorio ya se ha reunido en tres ocasiones con las y los comerciantes y hosteleros del municipio y ha adelantado que, durante los próximos meses, realizará reuniones abiertas con la ciudadanía. Asimismo, ha recordado que mientras tanto, el correo electrónico mugikortasuna@zumaia.eus sigue estando disponible para las peticiones y aportaciones.

Por último, ha añadido que todos los trabajos de corrección, adaptación y mejora del sistema los llevará a cabo en colaboración con la ciudadanía y a ese respecto hace un especial llamamiento a las y los zumaiarras para que participen en el proceso y hagan sus aportaciones al respecto. «Durante todo el verano desde el Ayuntamiento hemos realizado un seguimiento exhaustivo de la implantación del sistema y ahora, teniendo en cuenta las experiencias de todas y todos, trabajaremos codo con codo con la ciudadanía para que los errores de este año no se vuelvan a repetir y para que la nueva organización responda a sus necesidades», han concluido.