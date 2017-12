Emotivo concierto solidario de ZUMB Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea organizó una escenificación de la llegada en balsas de los miles de refugiados. / FOTOS SARA UTRERA El dinero recaudado por los donativos del público se ha destinado a Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea SARA UTRERA ZUMAIA. Domingo, 24 diciembre 2017, 01:22

El viernes tuvo lugar el concierto solidario de Zumaiako Udal Musika Banda (ZUMB). La actuación contó con un repertorio habitual de los clubes americanos del siglo XX, con piezas como 'New York, New York'; 'Tribute to Louis Armstrong'; 'Moonlight Serenade'; 'Something Stupid'; 'My way' o 'A Christmas dance party'.

Antes del concierto navideño, los miembros de Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea hicieron una escenificación del drama de los refugiados, recreando la llegada en balsas en la Arranpla, con la posterior bienvenida por parte de la ciudadanía y de la banda municipal. Tras una kalejira, el público se dirigió a la sala Oxford para disfrutar del concierto solidario dirigido por Jose Mari Azkue.

Además de disfrutar de los músicos, la gente que se acercó hasta la sala pudo ver una proyección sobre la crisis humanitaria que están viviendo las personas que llegan a Europa huyendo de la guerra. Al igual que el pasado año, Zumaiako Udal Musika Banda entregó el dinero recaudado por los donativos del público a Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea. Asimismo, se recuerda que todo aquel que quiera colaborar pueda hacer su aportación económica en el número de cuenta de la Laboral: ES2430350037470370050252 .