'The Disaster Artist', esta noche en sesión de cine fórum El cineclub Ostarrena ha presentado el programa de la nueva temporada de primavera DV ZUMAIA. Jueves, 12 abril 2018, 00:29

El cine club Ostarrena comienza hoy la nueva temporada de sus sesiones de cine fórum con la proyección de 'The Disaster Artist', dirigida y protagonizada por James Franco. Se trata de la tragicómica historia real de la producción de la película 'The Room', considerada como «una de las peores películas de la historia». 'The Disaster artist' es una comedia sobre dos inadaptados en busca de un sueño. «Cuando el mundo los rechaza, deciden hacer su propia película, un filme maravillosamente espantoso gracias a sus momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles interpretaciones», dice la sinopsis. La comedia está protagonizada por James Franco y su hermano Dave, Set Rogen, Alison Brie, Josh Jutcherson y Zac Efron, entre otros. La película ha recibido la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián; y el premio al mejor actor en los Globos de Oro, en los Premios Gotham y en los Critics Choice Awards. Asimismo, ha sido nominada a mejor guion adaptado en los Premios Oscar.

El pase dará comienzo a las 22.00 horas en el cine Aita Mari. El precio de la entrada será de cinco euros.

Seis películas

Ostarrena ha presentado el programa de la temporada de primavera, compuesta por un total de seis películas. La segunda sesión será el día 26 con la oscarizada 'Lady Bird'; el 10 de mayo se proyectará 'The party'; el 24 de mayo 'Call me by your name'; el 7 de junio 'Sin amor' y el 21 de junio 'Isla de perros'.