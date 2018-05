'Call me by your name', esta noche en cine fórum Fotograma de 'Call me by your name'. DV ZUMAIA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:18

El cine club Ostarrena presenta esta noche, en sesión de cine fórum, la película 'Call me by your name', dirigida por Luca Guadagnino.

Este filme, protagonizado por Timothée Chalamet y Armie Hammer, está basada en la novela de André Aciman 'Llámame por tu nombre' y narra la historia entre Elio Perlman, un joven de 17 años, y Oliver, el nuevo ayudante americano del padre de Elio. La historia sucede en verano de 1983, en el norte de Italia. «Oliver es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa», cuenta la sinopsis.

La película 'Call me by your name' ha sido nominada a tres Globos de Oro, a cuatro Premios Óscar y a cuatro Bafta, ganando el premio a mejor guion adaptado en estos dos últimos.

El pase dará comienzo a las 22.00, en el cine Aita Mari, y el precio de la entrada será de cinco euros.