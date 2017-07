Se amplía el plazo para rellenar el cuestionario sobre turismo en Zumaia DV zumaia. Domingo, 2 julio 2017, 09:52

El Ayuntamiento de Zumaia está trabajando en la redacción del Plan de Turismo. Con el fin de definir, de cara a un futuro, las principales líneas de trabajo y redactar un documento adaptado a las necesidades de todos, el Ayuntamiento ha considerado «imprescindible» conocer las aportaciones y opiniones de la ciudadanía al respecto. Para ello publicó, a primeros de mes, un cuestionario tanto en la revista municipal como en la web del Consistorio. Para rellenarlo es imprescindible identificarse mediante el DNI. No obstante, debido a un error técnico, en la encuesta colgada en la web municipal, no se ha pedido hasta ahora ningún tipo de identificación por lo que no se pueden validar las encuestas que la ciudadanía ha rellenado hasta el momento.

Una vez solucionado el problema, el Ayuntamiento pide disculpas a todas las personas que se han tomado la molestia de rellenar el cuestionario y vuelve a pedir su colaboración para responder las preguntas, esta vez, con la identificación del DNI. Asimismo, anima a las y los zumaiarras que aún no hayan respondido el cuestionario a que lo hagan «para definir, entre todos, el modelo de turismo que garantice los valores y recursos identitarios del municipio, tales como el patrimonio, la cultura y el idioma».