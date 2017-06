Una obra de Alfredo Bikondoa, expuesta en la ermita de San Telmo

'Entre el cielo y la tierra un instante de eternidad', de Alfredo Bikondoa, estará expuesta, de forma permanente, en la ermita de San Telmo. La obra del artista vasco fue presentada ayer por el Ayuntamiento de Zumaia y contó con la presencia de la acordeonista María Zubimendi, que interpretó una pieza, dando inicio al acto de presentación. Tras la actuación, el alcalde, Oier Korta, tomó la palabra y aprovechó para dar las gracias al pintor por su aportación y obra. «Es una pintura realmente imponente que viste totalmente la ermita», señaló.

'Entre el cielo y la tierra un instante de eternidad' pertenece al proyecto 'Peregrinatio' de Juan Ramón Llavori, una iniciativa inspirada en todos los caminos de peregrinación y en las vivencias de sus peregrinos en una búsqueda de lo esencial. El proyecto entronca con las características principales que Bikondoa ofrece en sus obras, una visión del viaje interior y ascesis espiritual.

Parte de 'Peregrinatio'

Hace 15 años Juan Ramón Llavori hizo su primer Camino de Santiago y, a raíz de este encuentro, nació el proyecto 'Peregrinatio'. «Surgió a partir de una experiencia personal y por mi trabajo fotográfico», ha explicado el zumaiarra. Gracias a las peregrinaciones, Llavori ha podido conocer a diferentes artistas, a los cuales ha implicado en su proyecto y de los que ha recibido diferentes obras de arte. Una de las piezas que ha recibido ha sido la de Bikondoa. «En vez de estar en un lugar escondido, pensé que era mejor que estuviera a la vista de todos, para disfrute emocional o espiritual. No es el Cristo al que estamos acostumbrados a ver, se trata de un Cristo crucificado pero calmado, sin violencia», señaló.

Mediante 'Entre el cielo y la tierra un instante de eternidad', Alfredo Bikondoa muestra una obra figurativa despojada de todos los «excesos» de la iconografía religiosa para que prevalezca y se manifieste el mundo de los espíritus. «En numerosas ocasiones me han preguntado por qué he pintado la figura de blanco. Realmente la respuesta es muy sencilla: porque no tenía otra pintura. No obstante, lo importante es que la obra refleja perfectamente el contenido espiritual que quería transmitir», explicó el artista donostiarra. Para esta pieza, ha usado la técnica mixta sobre madera y ha dado prioridad a la figura de la cruz en la que yace Jesús. «Las marras horizontales representan la evolución, mientras que las verticales la revolución», indicó.

Para finalizar con el acto, el cura Ismael Eizmendi bendijo la pieza de arte y como colofón final, María Zubimendi interpretó una obra más.