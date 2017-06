«Hemos ordenado el armario y ahora podemos ver los proyectos de futuro»

Oier Korta cumple dos años como alcalde de Zumaia. En el ecuador de la legislatura hace balance de cómo han transcurrido los dos ejercicios anteriores y adelanta algunos de los proyectos que se llevarán a cabo próximamente en el municipio.

-¿Qué valoración hace de estos dos años como alcalde?

-Sin duda alguna, la valoración es completamente positiva. Han sido dos años de altísimo voltaje y de trabajo muy intenso. Al fin y al cabo, en nuestra entrada al Ayuntamiento nos encontramos con muchos trabajos sin hacer y otros tantos por actualizar: 16 contratos caducados, varios servicios pendientes de concurso... Ordenar todo ello nos ha supuesto una gran dedicación, pero ahora es cuando podemos decir que el trabajo y la buena gestión realizada hasta ahora está dando sus frutos. En el último pleno de mayo hemos aprobado las cuentas de 2016 con un remanente de más de cuatro millones, una cantidad tres veces superior que dos años atrás. Ahora afrontamos esta segunda mitad de la legislatura con más ilusión, fuerza y ganas de trabajar que nunca y además la afrontamos desde una óptica totalmente distinta a la inicial. Digamos que hemos ordenado el armario y que ahora podemos ver su fondo, un fondo de proyectos necesarios para el futuro de Zumaia y que redunden en beneficios para su ciudadanía.

«Bulevarizaremos el entorno de Axular y Patxita Etxezarreta para que sea más seguro»



«Presentaremos el anteproyecto de rehabilitación de Lubaki tras el verano»



«La ordenanza de limpieza es necesaria para garantizar la convivencia ciudadana»

-¿Con qué iniciativa se queda de estos dos años?

-Personalmente me quedo con todas y cada una de ellas. Soy una persona a la que le gusta mirar adelante y cuando echo la vista atrás me doy cuenta de que las iniciativas puestas en marcha estos dos años, tales como oficina de empleo, el Plan Estratégico, el proyecto de ascensor de San José, el del nuevo edificio de la Herri Eskola o las inversiones logradas tanto para mejorar el dique como para rehabilitar la playa de Santiago han sido totalmente necesarias para el municipio y en especial para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los zumaiarras. Es por ello también que yo califico esta legislatura como la de la participación, ya que hemos querido implicar a la ciudadanía en las decisiones y proyectos que hemos desarrollado, porque entendemos que es en ellos en quienes van a revertir de forma más directa. En adelante, esta cultura de la participación y colaboración ciudadana seguirá siendo nuestra hoja de ruta.

-El día 15 se pondrá en marcha el sistema de regulación de aparcamiento. ¿Cree que con esta medida se solucionará el problema? ¿Qué pasará con los aparcamientos del polígono?

-Todas las iniciativas llevadas a cabo han sido importantes, pero sin duda, la regulación del aparcamiento ha sido vital. El tema o la problemática del aparcamiento en la época estival se ha dejado de lado durante demasiado tiempo, prueba de ello es que a día de hoy somos el último municipio costero en instaurar el sistema. Pero los problemas no se solucionan sin abordarlos. Por ello, nosotros recogimos en nuestro programa electoral la puesta en marcha de esta ordenanza y hemos cumplido con nuestra palabra. La iniciativa de regular el tráfico ha gozado desde el principio con el apoyo tanto de la ciudadanía en las reuniones llevadas a cabo, como de todos los partidos políticos, y la aprobación unánime de la ordenanza nos compromete a todos a trabajar juntos en este paso que vamos a dar. ¿Solucionar el problema del aparcamiento? Yo lo considero un primer paso o medida indispensable para avanzar en la mejora de la problemática. Empezamos ordenando el aparcamiento y después habrá que hacer un profundo análisis para identificar las necesidades. En cuanto a los aparcamientos del polígono, los tres partidos políticos que conformamos la corporación municipal firmamos un acuerdo y acorde a éste, se pondrá personal en los principales puntos de acceso del polígono para redirigir los vehículos que provienen de fuera a los aparcamientos disuasorios. Por otra parte, se repartirá a todos los zumaiarras una viñeta gratuita identificativa para distinguir sus vehículos de los vehículos visitantes. Es lo que se firmó y es lo que se está haciendo.

-¿En qué situación se encuentra la ordenanza de limpieza?

-El documento se encuentra ahora en la fase de redacción del primer borrador, tomando como ejemplo las ordenanzas de los municipios del entorno, tales como Azpeitia, Zarautz, Tolosa, Donostia... Seguimos avanzando y trabajando en ello porque entendemos que es una medida necesaria para garantizar el respeto de los espacios públicos y privados, así como una adecuada convivencia ciudadana. Es una cuestión de respeto, convivencia e igualdad.

-¿Se arrepiente de alguna decisión tomada durante estos años?

-No, para nada. Soy de las personas que opinan que siempre se puede mejorar y por ello, tanto yo como mi equipo trabajamos duro para hacerlo, pero en ningún momento me arrepiento de las medidas o decisiones tomadas en el camino. Creo que todas ellas han perseguido siempre un mismo objetivo, que es el de garantizar el bienestar de los zumaiarras y su adecuada convivencia.No obstante, seguiremos implicando a la ciudadanía para que nos hagan llegar sus ideas, propuestas y opiniones con el fin de construir juntos el municipios.

-¿Qué proyectos tiene en mente para los dos próximos años?

-El haber ido saneando el actual estado de los servicios y contratos del Ayuntamiento y haber municipalizado diversos servicios que antes se externalizaban nos ha llevado a lograr más que triplicar el remanente, lo cual nos coloca en una situación muy distinta y completamente favorable para poder realizar inversiones y proyectos futuros. A ese respecto tenemos previsto mejorar la accesibilidad de la ciudadanía instalando un ascensor no solo en el barrio de San José sino también en el de Larretxo. De cara a este verano reconstruiremos el muro de Jadarre y bulevarizaremos el entorno de Axular y Patxita Etxezarreta, haciendo del actual espacio uno más accesible y seguro. Por otra parte, después de verano presentaremos a la ciudadanía el anteproyecto de rehabilitación del polideportivo y antes de fin de año renovaremos el tejado de Foronda y reformaremos el edificio de la policía municipal. Pero sin duda una de nuestras apuestas de este año está directamente relacionada con ofrecer a la ciudadanía nuevas oportunidades de vivienda. Recientemente acabamos de presentar el programa Alokairu Beka para la emancipación de los jóvenes y el fomento del alquiler compartido.