La tarjeta de residente se podrá solicitar por Internet

En el pleno celebrado el pasado jueves, la corporación municipal aprobó por unanimidad la nueva ordenanza reguladora del tráfico. De este modo, el nuevo sistema estará en vigor durante la temporada de playa, es decir, del 15 de junio al 15 de septiembre. Por tanto, en el próximo trimestre, será necesaria la tarjeta de residente para poder aparcar en las zonas delimitadas para ello.

Por lo tanto los zumaiarras residentes en las zonas reguladas pueden obtener dicha tarjeta en la oficina situada en el nº 2 de la calle Ortega y Gasset (iparksa) identificándose con el número del DNI. El horario de la oficina será de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

No obstante, las personas que operan en la zona de residentes, las que tienen una segunda vivienda en la misma, las personas trabajadoras no residentes y aquellas que residen en terrenos rurales y en los barrios de Oikia, Narrondo y/o Artadi deberán presentar una documentación particular por lo que, con el objeto de facilitar dicho trámite, el Ayuntamiento ha creado, en su página web, una nueva sección llamada OTA donde, además de obtener la información necesaria sobre la documentación a presentar (consultar la ordenanza), podrán solicitar la tarjeta telemáticamente. Una vez esta esté lista se comunicará a la persona solicitante que pase a recogerla por la oficina.

En cualquier caso, para solicitarla, bien presencialmente o bien a través de internet, el Ayuntamiento ha vuelto a recordar que será imprescindible que el vehículo esté registrado en Zumaia y en el mismo domicilio que su titular. Así pues, recomienda a los vecinos del municipio que tengan que realizar dicha gestión que hagan el cambio lo antes posible y recuerda que a fin de facilitar y agilizar dicho trámite administrativo, podrán hacerlo en el propio Ayuntamiento o a través de internet sin la necesidad de desplazarse a la jefatura de Tráfico más cercana para ello.

Por último, durante los próximos días, todas las personas que paguen el impuesto de circulación en Zumaia recibirán en sus casas una tarjeta identificativa gratuita que distinguirá los vehículos que son de Zumaia de los que provienen de fuera. Dicha tarjeta en ningún caso servirá para aparcar en las zonas reguladas.